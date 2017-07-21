«Мы с мамой пленного россиянина Виктора Агеева въехали на Украину»

Рассказывает спецкор Павел Каныгин (по телефону):

— Сегодня, 21 июля, примерно в 13 часов дня мы со Светланой Викторовной Агеевой въехали на территорию Украины на поезде. Едем на встречу с представителями украинской страны, которые обещают нас сопроводить к сыну Светланы, Виктору Агееву.

Въехали не напрямую через Россию, потому что у матери ефрейтора нет заграничного паспорта. Мы очень опасались, что по внутреннему паспорту ее не пропустят наши, российские пограничники. А украинские пограничники знали, что у Светланы с собой нет заграничных документов. Украинская сторона согласилась в виде исключения принять Светлану Викторовну по внутреннему российскому паспорту.

Пока, мне кажется, я не могу назвать имен и должностей людей, которые представляют украинскую сторону. Назовем их просто представители украинского государства. Подтверждаю: они убедительно объяснили нам свой статус, мы им доверяем. В скором времени, я уверен, мы сможем сказать, кто нам помог и поблагодарим их. Но перенесем это на тот момент, когда обещанная встреча состоится.

По поводу самой встречи: нам обещали устроить ее в ближайшие дни, насчет времени и места пока ничего неизвестно, нас сориентируют позже. Сам Виктор Агеев, как известно, находился в СИЗО города Старобельск, но встреча, я думаю, может быть и в каком-то другом месте — все решится завтра.

Украинская сторона нам гарантировала что будет возможность встречи мамы с сыном в нормальных условиях, в том числе — наедине. И мы очень рассчитываем, что эти условия будут выполнены. Всю дорогу по Украине Светлану Викторовну «Новая» поручила сопровождать мне, и я надеюсь, мое присутствие поможет обеспечить спокойной ход всего этого мероприятия.

С тех пор, как видеообращение Агеевой к украинскому президенту Петру Порошенко стало известно широкой публике, с ней на связь из представителей российского руководства, МИДа не выходил никто. Российское телевидение ее ситуацию проигнорировало. Но перед самым отъездом матери ефрейтора позвонил сотрудник ФСБ и дал ей «напутствие»: быть осторожнее. Случилось это сразу после покупки билетов. ФСБ, видимо, дала понять: контора в курсе.

Пока это все, что я могу сказать. В дорогу Светлану Викторовну собирали всей ее школой, всем селом.