Чечня быстрее МИДа

Шестилетняя жительница города Маркса Лиза Уханова, проведшая две недели в депортационном центре в турецкой провинции Антакья, уже находится на пути в Россию. Как рассказал «Новой» дедушка девочки Валерий Уханов, вчера ребенка выпустили из миграционного учреждения и передали отцу. Сейчас Ухановы в Стамбуле. Правда, они не смогли вылететь ближайшим рейсом в Москву из-за запрета на выезд, вынесенный Лизе турецкой стороной. Но к проблеме, наконец, подключился сотрудник российского консульства. Дочь все это время уже проводит с отцом.

По словам Валерия Уханова, возвращению девочки помогли представители президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 24 2017 в 6:25 PDT

Неделю назад Сергей Уханов, добивавшийся освобождения ребенка из депортационного центра в Антакье, по совету друзей записал видеообращение к лидеру ЧР и разместил ролик в соцсетях. Как сообщил сайт «Чечня сегодня», глава республики «в первые же часы поручил по своим каналам выяснить реальную ситуацию с ребенком и предпринять необходимые шаги для того, чтобы девочка оказалась в России». «Убежден, что МИД России и иные компетентные органы принимают исчерпывающие меры для разрешения ситуации. Каждый сделает то, что сможет», — заявил Р. Кадыров.

Как рассказал дедушка Лизы, в тот же вечер в Антакью прибыли чеченские представители: «Встретились с Сергеем, поговорили буквально пять минут и больше мы с ними не имели связи до понедельника. Вчера они позвонили Сергею, вместе проехали в миграционную тюрьму и забрали ребенка». Как именно шли переговоры с турецкой стороной и задержанной матерью девочки Светланой Ухановой, родственникам неизвестно. По словам Валерия Владимировича, чиновники российского посольства в Антакью не приезжали, «сотрудники генконсульства из Анталии были на связи по телефону».

Родственники Лизы, находящиеся в Марксе, при поддержке районного отдела опеки подали документы в суд с просьбой определить место жительства ребенка с отцом (Сергей и Светлана Уханова разведены с 2014 года). В турецком депортационном центре остается вторая несовершеннолетняя гражданка РФ — полуторагодовалая Амина, дочь Светланы Ухановой от гражданского брака с Евгением Кочаари. В Марксе живут две ее бабушки — матери Светланы и Евгения. «Они с удовольствием забрали бы ребенка, но законы Турции этого не позволяют, так как девочка находится там с двумя родителями, — объясняет Валерий Уханов. — Вернуть ее в Россию можно, только если сюда депортируют мать с отцом». Ранее Светлана Уханова заявила через турецкого адвоката, что категорически отказывается возвращаться в Россию.

Напомним, что Светлана Уханова и Евгений Кочаари с девочками были задержаны при попытке перейти турецко-сирийскую границу по поддельным документам. Бывший муж и свекр Светланы рассказали, что молодая женщина примерно в 2013 году приняла ислам, развелась с Сергеем Ухановым и вступила в гражданский брак с местным жителем Евгением Кочаари. Он также принял ислам, однако, по сведениям духовного управления мусульман региона, редко появлялся в городской мечети и не совершал намаз с остальными верующими.

В июне нынешнего года Светлана с дочками уехала в Турцию якобы на отдых, однако когда женщина прислала СМС-сообщение с просьбой их больше не искать, родственники заподозрили, что она направляется в Сирию. Мать Светланы Елена Краевая, а также дедушка, бабушка и отец Лизы вылетели в Турцию и в течение двух недель пытались добиться возвращения девочек в Россию. В комментарии «Новой» Валерий и Сергей Ухановы отмечали пассивность российских чиновников, к которым они обращались за помощью.