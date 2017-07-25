Понтам.net

Казус со свадьбой в семье краснодарского судьи, став федеральной новостью номер один, неожиданно обнажил проблему демонстративного роскошного потребления в среде российского начальства. Хотя в последние годы чиновники вроде бы учатся вести себя осторожнее и, по крайней мере, не рассказывать всем о своем образе жизни, но иногда все же не выдерживают, срываются, и тогда информация о недвижимости, яхтах, автомобилях или роскошных курортах становится достоянием общественности.

Современный интернет вообще является своеобразной витриной тщеславия, местом, где даже не слишком богатые граждане стремятся демонстрировать свой успех.

Подростки хвастаются новыми кроссовками или наушниками, студенты из семей среднего класса фотографируются на фоне европейских достопримечательностей. Мужчины позируют рядом с дорогими автомобилями, женщины — в одежде известных марок. И те, и другие ведут съемку с концертов знаменитостей. Социологи писали о престижном потреблении около ста лет назад: в условиях, когда старой аристократии больше не существует, представители буржуазного класса конкурируют за высокий статус в обществе, стремясь продемонстрировать наиболее утонченное и дорогое потребление.

Новая российская буржуазия не является исключением. Единственная ее проблема заключается в том, что она почти в полном составе сидит на бюджетных деньгах и, согласно официальным доходам, чаще всего может позволить себе лишь относительно скромный уровень жизни. Поэтому наша буржуазия буквально разрывается между желанием демонстративно потреблять и некоторыми не вполне артикулируемыми страхами в отношении возможного возмездия. Но как показывает практика, судебное или административное преследование за демонстрацию роскоши в соцсетях чиновникам чаще всего не грозит. В случае со свадьбой краснодарского судьи официальные лица нашли, например, что все было в рамках приличий, а цена роскоши сильно завышена враждебно настроенными адвокатами и блогерами.

Тем не менее чиновники и шире — вообще представители российской элиты регулярно чистят следы своих похождений в интернете. То ли опасаясь увольнения или немилости начальства, то ли народных вил в бок, то ли мучаясь некоторым им самим неведомым нравственным чувством. Госбуржуазии, возникшей за последние годы в России, явно не хватает храбрости, чтобы бросить нищающей стране свое богатство в лицо.

Причем этот страх, кажется, совсем не зависит от уровня богатства и объединяет всех — от региональных чиновников до депутатов и высшего руководства страны.

история потребления №1 «Порше» для дочери депутата

Фото: instagram / grishchenko_a Самый недавний пример роскошного потребления напоказ в российской элите — дочь бывшего мэра Саратова Олега Грищенко: в прошлом году он стал депутатом Госдумы, но в июне этого года умер в возрасте 51 года. Анастасия Грищенко, дочь ныне покойного депутата, 2 апреля опубликовала в инстаграме свое фото в новом черном купе «Порше», написав: «А можно, пожалуйста, побольше хороших дорог для этой красотки». Фотографию немедленно подхватил паблик «ВКонтакте» «Лентач», скриншот из инстаграма Грищенко набрал 295 перепостов, дочери депутата советовали попросить хороших дорог у отца. Вечером того же дня девушка переименовала и закрыла свой профиль, а страницу в «ВКонтакте» удалила.

история потребления №2 Невеста крымского чиновника

Игорь Кравченко и Тамила Омерова. Фото: Instagram Игорь Кравченко, бывший глава Службы автомобильных дорог Крыма, вынужден был уйти в отставку в январе 2017 года из-за скандала вокруг инстаграма своей невесты. Тамила Омерова регулярно публиковала фото брендовых туфель, сумочек, сережек за тысячи евро, обручальные кольца «Картье», не скрывая, что эти приобретения и счастливый роман с Игорем Кравченко связаны напрямую. В начале января Омерова опубликовала фотосессию из отеля «Мрия» в Симеизе — двухместный номер-люкс там стоит порядка 30 тысяч рублей за ночь. На фотографиях, сделанных профессиональным фотографом, Омерова и Кравченко в белых гостиничных халатах на постели обнимаются и изображают бой подушками. Это было не единственное фото из дорогих отелей и авиаперелетов Омеровой, но скандал поднялся именно после новогодней фотосессии. Тамила Омерова закрыла доступ к своему профилю, а Кравченко был вынужден 11 января подать в отставку.

история потребления №3 «Яхта Сечина» в инстаграме

Страница Ольги Рожковой / Instagram В июле 2016 года «Новая газета» опубликовала материал об одной из самых роскошных яхт в мире St. Princess Olga. В инстаграме жены главы «Роснефти» Ольги Рожковой (Сечиной) были опубликованы фото с яхты, в точности похожей на St. Princess Olga. Молодая женщина позирует на дорого отделанной палубе с бассейном, публикует виды живописных средиземноморских берегов: судя по геотэгам и репликам самой Ольги в комментариях под постами, фото были сделаны на Ибице, Капри, Корсике, Балеарских островах, в Венеции. После нашей публикации сначала Ольга Сечина подала в суд на «Новую газету» с исковым требованием о вторжении в частную жизнь. А затем в суд подал сам Сечин, и 10 октября Басманный суд Москвы обязал редакцию опубликовать опровержение, которое появилось на сайте 19 декабря. Сейчас аккаунт Ольги Рожковой в инстаграме закрыт настройками приватности.

история потребления №4 Кузбасский чиновник на отдыхе

Фото: Instagram В ноябре 2016-го кузбасский чиновник Олег Захаров попался на публикации в соцсетях огромного количества фотографий с отдыха. Захаров руководит муниципальной турбазой в Междуреченске «Поднебесные зубья». В августе 2016 года на чиновника обратило внимание местное отделение ОНФ: портал «Открытый город» кемеровского активиста Максима Учватова опубликовал фото из инстаграма Захарова. На них директор муниципального курорта позирует на вертолете и снегоходе, рядом с ним — девушки в купальниках (даже на фоне снега). Пятидесятилетие Захаров отметил с танцовщицами в карнавальных костюмах. При этом официальный доход чиновника за 2015 год составлял немногим более 300 тысяч рублей. «Он брал большие суммы денег наличными в свое распоряжение. Возникали чеки, которые не соответствуют действительности. Бухгалтерия «Поднебесных Зубьев» была в шоке, — говорил телеканалу «РЕН-ТВ» экс-заместитель главы Междуреченска по социальным вопросам Андрей Гедыма http://ren.tv/novosti/2016-11-01/kuzbasskiy-chinovnik-hvastalsya-v-socsetyah-svoimi-bolshimi-rashodami. Несмотря на участие в скандале про-президентского движения ОНФ и федерального телеканала, значительных последствий для Захарова не было: ему только объявили «общественное порицание». «Комиссией было принято единогласное решение о вынесении Захарову общественного порицания за нарушение этики при размещении личной информации в социальных сетях. В связи с отсутствием коррупционной составляющей в его деятельности, комиссия не нашла оснований для отстранения Захарова от занимаемой должности», — цитировал «РЕН-ТВ» ответ из администрации Кемеровской области. А скандальный аккаунт в инстаграме чиновник удалил.

история потребления №5 Тимати и частный самолет Кадырова

Глава Чечни — активный пользователь инстаграма: кроме протокольных фото и профессиональных видеозаписей с рабочих встреч, Кадыров нередко сам ведет видеотрансляции из своей огромной резиденции, показывает свои прогулки с детьми. Но про роскошный самолет главы республики стало известно не из его публикаций, а благодаря рэперу Тимати: 7 марта он опубликовал в своем инстаграме фото из шикарного частного самолета со следующей подписью: «Когда накануне 8 марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната (далее идет упоминание аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова)». В комментариях к фотографии пользователи предположили, что это личный самолет главы Чечни. На следующий день Тимати удалил фото, однако 10 марта восстановил публикацию, уже без упоминания 8 марта.

история потребления №6 Свадьба дочери мэра Казани

Информация о шикарном образе жизни казанского мэра просочилась в СМИ тоже не по воле самого чиновника, а по беспечности гостя. В начале июля в Нижнекамске состоялась свадьба дочери мэра Казани Ильсура Метшина. Как пишут местные СМИ, свадьбу старались максимально засекретить из-за внушительного бюджета мероприятия. Гостям и молодоженам не пришлось удалять хвастливые фотографии — они были достаточно осторожны, чтобы не оставлять в Сети свидетельств пира. Кроме одной заезжей звезды. «Те, кто на той свадьбе был и, как говорится, мед-пиво пил, не проронили о ней ни звука и не поделились снимками в соцсетях, как это водится у представителей московской светской тусовки, — написала 10 июля «Вечерняя Казань» . — Фотография из аэропорта Бегишево, косвенно свидетельствующая о том, что свадьба состоялась, выложил в своем инстаграме лишь король российской эстрады Филипп Киркоров…» «А уже сейчас, всем привет из НИЖНЕКАМСКА! — подписано под сэлфи Киркорова. — Сегодня мы здесь, а уже завтра — Муром! Не понимаю, как мы все и везде успеваем». Подписчики Киркорова в комментариях сожалели, что артист приехал не с концертом, а только на корпоратив: «Жалко, что вы так быстро улетаете, и у вас закрытая вечеринка», — написал один из пользователей. А московский диджей Антон Загрядский (DJ Nejtrino) опубликовал совместное фото с сыном Метшина Тагиром, резидентом Comedy Club Дюшей Метелкиным и популярным татарским шоуменом Динаром Заляловым. Именно благодаря этим публикациям, казанцы узнали о свадьбе в семье своего мэра и вероятных расходах на нее. Публикации в инстаграме Киркорова и Загрядского не удалялись и до сих пор доступны.

история потребления №6 Геотеги Медведева

Самое шумное разоблачение в российской политике этого года — расследование ФБК о резиденциях и яхтах, которыми пользуется Дмитрий Медведев, — удалось в том числе благодаря инстаграму самого Медведева: по фотографиям домов и пейзажей, а также геотегам на них, расследователи вычислили, где отдыхает премьер. Помогли и профили строителей, строивших резиденцию в Подмосковье и тоже отмечавших свое местонахождение. После скандала пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сказала телеканалу «Дождь», что премьер резиденциями в Плесе, Краснодарском крае и Подмосковье не владеет: «Названные объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании. Например, аренда». А сам Медведев удалил геотеги своих постов — об этом написал в твиттере сотрудник ФБК Георгий Албуров. «Медведев в инстаграмме стер все геотеги и удалил карту фото (третья кнопка слева теперь недоступна). Мощный ответ на расследование», — написал Албуров 20 марта. Правда, этот пост тоже был удален. Как сказал сам Георгий Албуров «Новой», его не просили удалять твит, но он решил, что «не все так однозначно»: по его словам, тэги могли исчезнуть из-за того, что инстаграм убрал функцию поиска по точным координатам.

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Страх побеждает тщеславие

Историк Василий Жарков, завкафедрой политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, считает современных российских чиновников «ухудшенной карикатурой» на позднесоветскую номенклатуру, которая, правда, жила куда менее роскошно. «Это люди, пришедшие из семей с трудным детством, и они решают вопрос своего обогащения, — считает Жарков. — Нет никакого контроля, ни социального, ни государственного, ни партийного, так что можно творить что угодно».

Жарков полагает, что богатые и влиятельные россияне, похваставшись своей роскошной жизнью, могут затем испугаться собственного хвастовства, поскольку его последствия при отсутствии работающих институтов и общественных стандартов совершенно непредсказуемы.

Василий Жарков завкафедрой политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук

— Как правило, демонстрируемые элитой предметы роскоши и мероприятия явно диссонируют с их заработной платой, а за последние несколько лет было несколько знаковых посадок, да и вообще страх внутри этой социальной группы весьма силен. Я допускаю, что этот страх сейчас сильнее, чем он был среди партийной элиты позднесоветского времени.

Он иррационален. Это страх начальничьего гнева, возможно, каких-то действий в ходе подковерной борьбы, в которой они могут оказаться крайней жертвой. Начальство действительно пытается задать установку на скромность, но в нынешнем контексте это вряд ли будет иметь реальный успех: роскошь этих людей слишком вопиющая.

Вопрос в том, что победит: жадность, страх, тщеславие? Сейчас есть все условия для того, чтобы страх побеждал, и не только в этой социальной прослойке.