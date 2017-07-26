Российская элита под законодательным колпаком

Палата представителей американского Конгресса почти единогласно (419 — за, 3 — против) проголосовала во вторник за введение новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США, в военной агрессии в отношении Украины и дестабилизации ситуации в Сирии. Иран и КНДР — в поддержке терроризма и развитии запрещенных ракетных программ.

Накануне представители обеих партий и обеих палат Конгресса согласовали текст законопроекта, лишающего президента права снимать или облегчать режим санкций без согласия законодателей. Сначала в Белом доме протестовали против такой поправки, отмечая, что она ограничивает полномочия главы государства и лишает его «дипломатического маневра». Но, столкнувшись с единодушием Конгресса, обещали привести закон в действие. Для этого нужна подпись Трампа. Но сначала Сенат, в прошлом месяце почти единодушно (98-2) поддержавший первоначальный вариант законопроекта, должен повторно проголосовать за согласованный представителями обеих палат текст. Как ожидается, это произойдет до того, как законодатели отправятся в августе на летние каникулы.

Почему это важно?

По сути, санкции выходят на новый уровень. Законопроект обязывает министра финансов США в сотрудничестве с главой Национальной разведки и госсекретарем ежегодно представлять конгрессу доклад о российских олигархах. В докладе должны быть указаны источники и размеры их доходов, связи с иностранными компаниями, данные об активах родственников, включая жен, детей, родителей. Первый доклад должен появиться не позднее 180 дней с момента принятия закона и должен включать в себя, помимо финансовых разоблачений активов российского олигархата, близкого Кремлю, данные о связях российских «полугосударственных» организаций с американской экономикой, о проникновении в ее главные секторы: недвижимость, ценные бумаги, банковский капитал и т. д.

Законопроект расширяет список лиц, против которых могут быть введены санкции. Отныне эти люди и их родственники, на чье имя зачастую оформлено имущество, официально под колпаком Минфина и спецслужб США.

Через три месяца после принятия закона президент должен представить Конгрессу доклад о финансируемых и контролируемых российским правительством СМИ, их влиянии на исход избирательных кампаний в разных странах. Конгрессмены отмечают, что «выявлены попытки России оказать влияние на политические процессы в Европе путем предоставления ресурсов политическим партиям и группам, сеющим недоверие к демократическим институтам, продвигающим ксенофобские и антилиберальные взгляды, подрывающие европейское единство».

Законопроект предусматривает санкции в отношении лиц, причастных к кибератакам на американских граждан и учреждения США. Им будет закрыт въезд в США, их открытые визы будут аннулированы, а активы заморожены. Законопроект вводит ограничительные меры в отношении всех причастных к нарушению прав человека на «оккупированных Россией территориях».

В экономической части закон предусматривает выявление тех, кто осуществляет сделки в интересах организаций, связанных с российским Министерством обороны и разведкой. Однако в отличие от первоначальной версии, автоматически вводящей санкции против таких компаний, теперь принят более «мягкий» вариант: президент получит право отложить введение санкций, если хотя бы раз в полгода предоставит конгрессменам данные о том, что юридическое или физическое лицо «существенно сокращает количество транзакций» с российскими партнерами, которые могут быть связаны с минобороны и ГРУ.

По сравнению с первоначальной версией законопроекта, в доработанной версии смягчены также меры в отношении тех, кто участвует в российских проектах глубоководной разведки и добычи энергоносителей, в том числе сланцевой и арктической. Речь идет теперь только о будущих контрактах, а уже действующие санкциями не облагаются. Сейчас американские компании могут кредитовать энергетические компании «Роснефть», «Газпромнефть», НОВАТЭК и «Транснефть» на срок до 90 дней, а конгрессмены собирались урезать этот срок до 30 дней. В итоге выбран компромиссный вариант — 60 дней.

Первоначальный вариант предполагал, что под санкции попадут те, кто осуществляет поставки товаров и услуг для строительства трубопроводов для экспорта российских энергоносителей. Эта часть вызвала особую озабоченность европейских партнеров США. Европейская комиссия собиралась обсудить последствия американских санкций, которые могли быть наложены на компании из Старого Света, участвующие в строительстве газопровода из РФ в Германию через Балтийское море «Северный поток-2». Впрочем, как сообщили американские СМИ сразу после голосования в нижней палате, новый компромиссный вариант защищает от санкций существующие сделки. Чувствуется, что за недели, прошедшие с принятия документа сенатом, нефтегазовое лобби и Белый дом основательно поработали в коридорах конгресса и за его стенами.

Несмотря на смягчение первоначального законопроекта, особенно в энергетической части, принципиально важны два момента, которые в тексте остались. Президент не может снять или ослабить режим санкций в одностороннем порядке, без поддержки законодателей. Второе — санкции, введенные исполнительным указом Обамы в конце прошлого года, приобретают статус закона. Теперь потребуется согласие конгресса, чтобы их отменить.

Таким образом, слухи о том, что люди Трампа были готовы ослабить режим санкций в начале президентского срока, собирались организовать специальный тайный канал для консультаций с Кремлем, после принятия закона теряют всякую почву для дальнейших спекуляций.

Законодатели из обеих партий — республиканской и демократической — едины в осуждении политики российских властей: от вмешательства в американские выборы (заметим, что пока неопровержимые доказательства так и не были представлены общественности), аннексии Крыма, конфликта на востоке Украины до военной поддержки президента Сирии Башара Асада. В большинстве случаев, когда принимаются важные законы, члены конгресса голосуют по принципу партийной принадлежности. Например, во вторник решение о включении в повестку обсуждения Сенатом новой реформы здравоохранения было принято при раскладе голосов 51 на 50. Пришлось явиться на работу сенатору Маккейну, только что перенесшему операцию по удалению опухоли мозга, и использовать свое право голоса вице-президенту Майклу Пенсу, чтобы решение было принято. Но по России достигнут консенсус.

«Принятие законопроекта показывает, что несмотря на намерения президента, американская политика в отношении агрессивности Кремля становится все тверже» — таково мнение бывшего посла США в Узбекистане и Украине Джона Хербста.

Трамп может наложить на законопроект вето, но результаты голосования в конгрессе показали, что законодатели легко смогут преодолеть его квалифицированным большинством в две трети голосов в каждой палате. А Трампу вето выйдет боком — все снова вспомнят обвинения в его адрес в связях с Кремлем.

Шатания и раскол

Трамп снова встряхнул медийное пространство, заявив на днях, что он разочарован генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, его самоотстранением от расследования «российского следа» в американских выборах. «Если бы я знал, что он так поступит, я предложил бы этот пост другому», — без обиняков заявил президент. Впрочем, Сешнс, заявивший, что он самоустранился из-за «конфликта интересов» (его уличили в том, что он на сенатских слушаниях, где его утверждали в должности, «забыл» упомянуть о двух встречах с российским послом), после резкой публичной критики президента не намерен подавать в отставку. Но нет никаких гарантий, что Трамп его не уволит, как раньше уволил советника Флинна и директора ФБР Коми.

В словах президента американские СМИ обнаружили явные признаки недовольства тем, что расследование вместо Сешнса ведет теперь независимый спецпрокурор Роберт Мюллер. А он сейчас изучает не только контакты команды Трампа с российским послом Сергеем Кисляком, но и деловые, финансовые связи с представителями российского бизнеса — Арасом Агаларовым, организовавшим конкурс «Мисс Вселенная» в Москве (как утверждают здешние СМИ, вложив в него 20 миллионов долларов), банкиром Сергеем Горьковым и другими. Американские СМИ пишут о связях бывшего главы предвыборного штаба Пола Манафорта с Олегом Дерипаской. Список можно продолжить. Дональд Трамп призвал спецпрокурора Мюллера оставить в покое его семейный бизнес. Президент нервничает и пишет в «Твиттере»: «продолжается охота на ведьм, следующим будет 11-летний Баррон Трамп!»

Джаред Кушнер — зять президента и его старший советник — два дня подряд давал показания на закрытых слушаниях на Капитолийском холме о своих связях с Россией и прошлогодней встрече с адвокатом Натальей Весельницкой, обещавшей предоставить предвыборному штабу Трампа компромат на Хиллари Клинтон. Пола Манафорта вызвали на слушания в сенатский юридический комитет повесткой.

Возвращаясь к санкциям. Министерство финансов оштрафовало нефтяной концерн Exxon Mobile на 2 миллиона долларов за «безрассудное пренебрежение» действующим режимом санкций в отношении России. В мае 2014 г. компания подписала 8 соглашений с главой российской энергетической корпорации «Роснефть» Игорем Сечиным, который, как отмечается в сообщении Минюста, уже был фигурантом санкций. Любопытно, что руководил в тот момент американской корпорацией Рекс Тиллерсон, получивший орден Дружбы из рук президента Путина за развитие двусторонних связей. Сейчас он — госсекретарь США. Корпорация Еxxon со штрафом не согласилась, ссылаясь на то, что ей были получены «разъяснение и разрешение» от администрации Обамы, и подала иск на казначейство в окружной суд северного Техаса.

Вдобавок к странной ситуации, сложившейся вокруг генпрокурора Сешнса, по Вашингтону поползли слухи о скорой отставке Рекса Тиллерсона, которые Госдепартаменту пришлось официально опровергать. Именно сейчас Тиллерсон взял несколько дней отдыха. Госсекретарь дипломатично-профессионально не стал комментировать слова Трампа в адрес генпрокурора. Как заявили ABC News анонимные высокопоставленные сотрудники в администрации, Тиллерсон испытывает некоторую напряженность в отношениях с Белым домом в связи с вопиющей недоукомплектованностью штата сотрудников Госдепартамента и дефицита независимости в принятии кадровых решений. Однако, как подчеркивается в заявлении госдепа, Тиллерсон «твердо намерен продолжать работу, впереди ее очень много».

И особенно в отношении России. Ведь Москва обещала дать ответ на новые санкции.