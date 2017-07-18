«Почти договорились?»

Первый шаг

В минувший понедельник в американской столице встретились заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Том Шэннон. В контексте восстановления «полноценного диалога», как говорят дипломаты, «по всему комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес», Москва в качестве первого шага требует от администрации Трампа возврата двух жилищных комплексов, принадлежащих российской дипломатической миссии (американские СМИ называют их «дачами»), выкупленных Советским Союзом сразу после Второй мировой войны.

Две дачи — в штатах Мэриленд и Нью-Йорк — были закрыты (точнее, на них был наложен арест) одним из последних указов президента Обамы. Из США были высланы 35 российских дипломатов. Таким образом, 44-й президент США прореагировал на «вмешательство России в ход президентских выборов в США».

У американцев тоже есть своя «особая повестка». Помимо глобальных вопросов: сотрудничества двух стран в Сирии, урегулирования на Украине, разоружения и т.д. — Вашингтон интересуют гарантии обеспечения безопасности американских дипломатов, работающих в России, и снятие запрета на усыновление российских детей американцами.

По словам американских дипломатов, сотрудники российских спецслужб используют различные методы давления на них: преследуют по пути домой, следят за членами семей. На встрече послов США из разных стран рассказывалось о случаях проникновения в дома дипломатов по ночам.

Неизвестные злоумышленники переставляли мебель, включали свет и уходили. Один из дипломатов сообщил в секретной записке, что после такого вторжения обнаружил на своем ковре испражнения. Машинам дипломатов протыкают шины.

По данным The Washington Post, особенно часто подобные инциденты происходят в Москве. Практика началась давно — еще во время первого президентского срока Обамы сотрудники спецслужб проникли в квартиру американского военного атташе и убили его собаку. Но такие случаи резко участились после 2014 года. В марте прошлого года тогдашний госсекретарь Джон Керри обратился к президенту Путину с требованием прекратить запугивание дипломатов, однако и после этого нападения не прекратились. В июне прошлого года один из дипломатов был избит сотрудником ФСБ, сообщали американские СМИ.

Нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал для себя приоритетной задачей отмену «закона Димы Яковлева», который российская оппозиция называет «законом подлецов». Как заявляли представители американского госдепартамента перед встречей, снятие ареста с российских зданий возможно, если Москва «предложит что-то взамен». Сергей Лавров, комментируя подобное предположение, сравнил ситуацию с «грабежом среди бела дня». «Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так — отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу: «что мое — то мое, а что твое — то поделим», — заявил российский министр.

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Надежд на прорыв было мало, отмечали накануне переговоров источники в госдепартаменте, напоминая, что консультации этих двух дипломатов в Санкт-Петербурге в прошлом месяце были отменены российской стороной после того, как США ввели новые санкции, связанные с действиями России в отношении Украины. До этого два дипломата встречались в мае в Нью-Йорке.

«Почти договорились, почти», — это все, что сказал Сергей Рябков на вопрос американского журналиста из ABC News, спросившего о результатах переговоров о судьбе российских дипломатических дач, длившихся два с половиной часа. Брифинг по итогам переговоров не планировался. Госдепартамент на момент написания этого материала итоги не комментировал. В распорядке дня на понедельник заместителя госсекретаря Шэннона было написано лаконично и туманно: «встречи и брифинги», отдельно встреча с российским коллегой и его имя не упоминались. По окончании переговоров Шэннон от комментариев воздержался.

Без отпечатков пальцев

Как сообщали американские СМИ, после выезда сотрудников российской дипмиссии на территории посольских дач были обнаружены поврежденные материалы, которые «могли использоваться» в разведывательных целях или в операциях по вмешательству в выборы: антенны, электроника, компьютеры и т.п. Хотя Владимир Путин призвал американцев представить конкретные доказательства вмешательства России в американские выборы (явки, пароли, отпечатки пальцев), Белый дом пошел на санкции, опираясь на выводы американских разведслужб, но не обнародуя доказательной базы.

Напомним, что в декабре прошлого года Россия не пошла на ответные меры. Американских дипломатов в итоге не выслали, американскую собственность не арестовали, а Владимир Путин даже позвал детей американских дипломатов на елку в Кремль. «Я всегда знал, что он очень умен», — откликнулся тогда в твиттере избранный 45-й президент США.

Однако, придя в Белый дом, Трамп не торопился отменять указ Обамы, и теперь терпение Москвы на исходе. Об этом заявили помощник президента Юрий Ушаков (бывший посол РФ в Вашингтоне), пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров. Если администрация Трампа не вернет две дачи, ответные «зеркальные» шаги на обамовские санкции последуют. Говорят о высылке порядка 30 американцев, а также о закрытии дачи в Серебряном Бору и склада на улице Дорожной в Москве.

Для Трампа ситуация патовая. С одной стороны, после гамбургской встречи с Путиным он демонстрирует желание не ухудшать отношения с Москвой. Как заявил в интервью CNN в минувший четверг представитель администрации Белого дома Себастиан Горка: «Мы хотим дать сотрудничеству шанс». С другой стороны, если Трамп пойдет на уступки с дачами, не дожидаясь результатов официального расследования Минюста, возглавляемого спецпрокурором Робертом Мюллером, президент даст прекрасный повод критикам обвинить его во всех тяжких грехах: от «особых связей» с Кремлем, «игравшим на его стороне на выборах», до «предательства национальных интересов США». А это уже тема для импичмента.

В прошлом месяце, когда газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в администрации, сообщила, что Белый дом готов рассмотреть возврат посольских объектов, сенаторы из обеих партий — Линдси Грэм, Эми Клобушар, Кирстен Джиллибрандт и Крис Ван Холлен направили Трампу письмо с призывом этого не делать. «Возврат жилых комплексов неоправдан. Он облегчит возможность Кремлю продолжать свои разведывательные операции на нашем собственном заднем дворе и даст русским понять, что те могут избежать последствий своих действий. Мы категорически против», — написали сенаторы. Еще одно письмо президенту написали трое сенаторов из комитета по иностранным делам, в том числе республиканцы Рубио и Айзексон. Помимо законодателей аналогичные опасения высказывают профессионалы из ФБР и разведслужб США.

Это тот случай, когда репутация Кремля заменяет для американцев отсутствие убийственных улик и отпечатков пальцев.

Сын и рейтинг

Еще более усугубляет позицию Трампа по России новый скандал, связанный со встречей его сына, его зятя и бывшего начальника штаба с российской юристкой в июне прошлого года, на которую представители его команды шли, чтобы получить «компромат от королевского прокурора России»(!) на Хиллари Клинтон. И хотя встреча оказалась «разводкой», вместо компромата российские представители ратовали за отмену «Акта Магнитского», американские СМИ отмечают, что люди Трампа были готовы принять помощь на выборах «от иностранного и недружественного государства».

Этот скандал остается главной темой новостных программ и не собирается утихать. Зятя президента Джареда Кушнера хотят лишить допуска к секретным материалам, потому что он забыл упомянуть об этой встрече. Под сомнение поставлены слова сына Дональда-младшего про то, что Дональд-старший о встрече не знал. Сенатор Марк Уорнер, зампредседателя комитета по разведке, призвал всех участников той встречи, в том числе Рината Ахметшина («российско-американского лоббиста, бывшего офицера советской армии» — так его позиционируют здешние СМИ), дать показания на сенатских слушаниях.

Напомню, что сенатский комитет по разведке ведет собственное расследование «русского следа» в американских выборах.

Война с прессой приносит Белому дому существенные потери, рейтинг президента падает. Обещанные реформы буксуют. После шести месяцев работы в Белом доме, согласно опросу Washington Post—ABC News, только 36% американцев одобряют деятельность Трампа. За последние 70 лет (собственно, с момента, как такие опросы стали проводиться) это второй худший результат после Джеральда Форда, имевшего в 1975 году 35% поддержки. Но с деятельностью Трампа не согласны 55% американцев, и это уже абсолютный антирекорд. Хотя его сторонники готовы сомкнуть ряды и винить во всем либеральную прессу.