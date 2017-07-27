Объекты досмотра

Фото: соцсети

В пятницу 21 июля руководство городской подземки бодро отчиталось о результатах борьбы с терроризмом: «Выявлены 36 982 предмета, пронос которых в зону транспортной безопасности запрещен или ограничен, — говорилось в официальном сообщении ГУП. — Боевое и травматическое оружие, электрошокеры, ножи…»

А уже в понедельник на станциях «Спасская», «Звенигородская» и «Электросила» возникла чрезвычайная ситуация. С самого утра на входе в вестибюли образовались огромные очереди, пассажирам — «объектам досмотра» (так чиновники их называют) — приходилось ждать прохода по 20 минут, из-за чего многие опоздали на учебу и работу. Как выяснилось позже, без всякого предупреждения руководство метрополитена запустило эксперимент по «тотальному досмотру» пассажиров. Всех, кто «звенел» при проходе через рамки, заставляли вынимать ключи и телефоны, выворачивать карманы и сумки.

Официальное сообщение об «усиленных мерах безопасности» появилось на сайте метрополитена только днем 25 июля, в день, когда «эксперимент» заканчивался: «Досмотр производится на основе постановления правительства РФ № 410, — запоздало информировали транспортники горожан. — Метрополитен проведет анализ результатов проверки и предоставит эти данные в Комитет по транспорту».

Читайте также Что известно о единственном поставщике металлодетекторов для метро Москвы и Петербурга

В комментариях для «Новой» пресс-секретарь петербургской подземки Юлия Шавель попросила не называть произошедшее «экспериментом»: «Все было так, как оно должно работать, — уточнила представитель ГУП. — По умолчанию, такой досмотр должен быть запущен на всех станциях, но мы решили попробовать пока только на некоторых. Узнать пассажиропоток, другие статистические данные». Об итогах и выводах в метрополитене говорить отказались. «Это должен Комитет по транспорту озвучить», — добавила Юлия Шавель.

В комментариях СМИ директор петербургской подземки Владимир Гарюгин, отвечая на вопрос, что мешало проинформировать пассажиров заранее, отчеканил, что в ходе исполнения федерального законодательства ему «не до шуток». И добавил: было бы в его распоряжении больше людей, перекрыл бы все станции разом. «Новая» считает уместным напомнить господину Гарюгину, что установленные таким же «именем закона» (распоряжением правительства РФ № 1285-р от 2010 г.) пресловутые металлодетекторы в течение нескольких лет попросту не работали, что позволило пронести через них взрывчатку мощностью в 1 кг тротила и отнять жизни у 15 человек.

Что касается новых беспрецедентных мер безопасности, то расплачиваться за них придется пассажирам: в дни «тотальных проверок» метрополитен, кроме всего прочего, заявил, что намерен в 2018 году поднять стоимость проезда до 50 рублей. Впрочем, по словам Юлии Шавель, повышение тарифов никак не связано с растущими тратами на безопасность: «Речь идет о запуске новых станций и подвижного состава».

Когда ждать следующего транспортного коллапса, который в метрополитене просят не называть «экспериментом», в руководстве подземки не уточняют.

Серафим Романов, «Новая в Петербурге»