Гражданство как бутерброд

Президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили — в прошлом президента Грузии, в прошлом главу Одесской облгосадминистрации, ныне — оппозиционного политика, который занимался формированием мегаблока на досрочные выборы в Раду. В необходимости «досрочки» и в собственных возможностях добиться ее Саакашвили не сомневался.

20 июля министерство юстиции зарегистрировало партию «Рух новых сил Михаила Саакашвили». В самом названии, как в капле воды, отразились и святое для «старых демократов» слово Рух (по-украински, «движение». — О. М.), связанное с памятью Вячеслава Чорновола, и желание обозначить себя прямым наследником того самого Руха, что мог бы изменить в начале 90-х историческую судьбу страны, да не сложилось. «Президентских амбиций у меня нет!» — не раз подчеркивал Саакашвили в интервью, хотя норма закона о необходимости пятилетнего проживания в стране не давала лично ему возможности баллотироваться сейчас и в депутаты. Впрочем, в тему об исполнении норм законов украинским истеблишментом лучше не углубляться, обязательно сразу же наткнешься на исключения и нарушения.

Гражданство Михаил Николаевич получил указом президента Порошенко в конце мая 2015 года. На такую привилегию — гражданство по указу — имеют право люди, обладающие особыми заслугами перед страной, а также те, кто представляет интерес для государства.

Саакашвили представлял особый интерес. Им закрывали Одесскую область, чрезвычайно важную, тем более с учетом опасности сепаратистского проекта «Новороссия».

Губернатор-соратник, командный игрок — первично. Все прочее, включая паспорт с «трезубцем» — детали, решаемые в рабочем порядке.

Вышибить из Одессы прежнего руководителя, не без оснований считавшегося «человеком Коломойского», который к той поре из олигарха-патриота снова стал, по мнению Киева, олигархом-мироедом, могла только фигура масштаба и темперамента Саакашвили. «Михо, мы хотим новый Батуми!» — писали в фейсбуке пожелания свежесделанному гражданину Украины депутаты от Блока Петра Порошенко.

В ноябре 2016-го глава Одесской облгосадминистрации поименно перечислил всех, кого считает столпами коррупции в окружении президента, и заявил о намерении уйти в отставку, но не попрощаться с Украиной: «Пусть не рассчитывают избавиться от меня!» В АП, как обычно, информацию опровергали до тех пор, пока указ об увольнении Саакашвили с поста главы ОГА не был подписан. Персональных претензий к Порошенко Саакашвили не предъявлял, не переходил красную черту в отношениях — до поры. Тем более что и политические соратники Порошенко, и сам он чем дальше, тем критичнее отзывались и об «одесском», и о «грузинском» периоде Саакашвили. Портрет популиста, явившегося, чтобы спекулировать на трудностях Украины, рисовали широкими мазками. Штрихами шли более серьезные обвинения: а не работает ли экс-президент Грузии в интересах Кремля, когда так старается ввергнуть воюющую страну в досрочные кампании выборов?

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Михаил, имея более-менее регулярные выходы в телеэфиры, старался платить той же монетой — обвинениями власти в предательстве дела Майдана. Его приходилось терпеть. Но не слишком долго. Как раз до регистрации собственной партии и поездки в США. Эта поездка и общение Саакашвили с конгрессменами могли иметь для Порошенко весьма неприятные последствия — Штаты в последнее время занимают позицию радикальной поддержки Украины в вопросе санкций по отношению к РФ — и тут прилетает известный человек, теперь уже украинский политик, который называет действующую власть страны коррумпированной, недостойной помощи…

Митинг с требованиями зарегистриовать партию Михаила Саакашвили. Украина, 2017 год. Фото: ТАСС

Традиционно слух о лишении Саакашвили гражданства начали транслировать отдельные депутаты в фейсбуке — телефоны в АП не отвечали. «Крайней» оказалась Государственная миграционная служба, вынужденная по капле выдавливать из себя информацию: материалы «насчет Михаила Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, получены от грузинской стороны, направлены на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии». Где постановили: Саакашвили при получении гражданства скрыл, что против него в Грузии возбудили несколько уголовных дел по тяжелым статьям, обманул украинскую сторону, и теперь решение о предоставлении ему гражданства аннулируется.

Следом появилось сообщение АП: указ о прекращении гражданства Саакашвили подписан, но публикации не подлежит, поскольку содержит конфиденциальную информацию.

Увы, претензии к Саакашвили со стороны нынешних властей Грузии были фактом, о котором с самого начала знал не только Порошенко, но и все, кто интересовался темой, — из открытых источников. Зато

после нелепых объяснений гражданство Украины стало напоминать бутерброд. За правильное поведение президент его дает, за неправильное — отбирает.

Саакашвили написал в фейсбуке, что отдавать «бутерброд» не собирается — станет добиваться не статуса беженца, а законного права вернуться из США в Украину.

Киев