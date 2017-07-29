Нежная шея полковника

«Я арестован на 10 суток», — успел сообщить в фейсбуке Максим Резник, после того как судья Васюков огласил приговор. В принципе, он мог написать это и заранее: еще накануне, в разговоре с журналистами, депутат предполагал, что все может закончиться арестом. Он не только был единственным оппозиционным депутатом, который присутствовал на несогласованной акции 12 июня, но и пытался создать комиссию по расследованию массовых задержаний на Марсовом поле.

Больше месяца ушло у полицейских на то, чтобы посмотреть на YouTube видео с акции и обвинить Максима Резника в том, что он игнорировал требования стражей порядка, сопротивлялся посадке в автозак, хватал за шею и руки полковника Росгвардии.

28 июля в суде обвинение помимо видео из интернета представило свидетельства полицейских. Сами они на процесс не явились — суду предъявили их рапорты, написанные накануне заседания, в которых вывод об участии политика в акции делается на основании того, что тот стоял «в непосредственной близости» от скандирующих людей.

Сам депутат заявил в суде, что пришел на Марсово не для того, чтобы протестовать. «Заявка на проведение этой акции не была согласована, — пояснил обвиняемый. — Я поставил для себя задачу, которая, как считаю, входит в обязанности депутата: предотвратить нарушения закона как со стороны участников, так и со стороны правоохранителей».

Резник пояснил, что следил, чтобы полицейские не допускали противоправных действий по отношению к гражданам, которых, в свою очередь, призывал не сопротивляться стражам порядка. Слова депутата подтвердили четверо свидетелей, но судья Владимир Васюков был непреклонен: нет такого закона о необходимости присутствия депутата на несанкционированной акции. В результате Резника признали виновным и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Следующий протокол был составлен потому, что депутат не покинул Марсово поле, когда полиция объявила сход незаконным. Более того, как следует из рапорта, Максим Резник «сопротивлялся, физически упирался и хватал сотрудников за форменную одежду», когда его задерживали несколько гвардейцев.

Политик на это заметил, что проигнорировал предупреждение, так как участником акции себя не считал. Но суд вновь оказался на стороне обвинения, в итоге штраф 1000 рублей.

Но главное обвинение заключалось в том, что Резник якобы напал на полковника Росгвардии Голубева. Когда Голубев помогал сержанту Пашину задерживать протестующего, по словам «гвардейцев», депутат подошел к полковнику сзади, «обхватил за шею руками и пытался оттащить от задержанного, «воспрепятствовав исполнению служебных обязанностей».

Помощник депутата Денис Васильев, который в тот момент находился рядом, рассказал суду, что

на самом деле никаких «захватываний» не было. Резник просто попытался что-то сказать полковнику, но тот выругался матом, после чего депутата повалили на землю и разбили ему очки.

На видеозаписи, которую представили сами полицейские, действительно не видно, чтобы депутат как-то физически воздействовал на полковника.

Показания Васильева суд к сведению не принял, аргументировав тем, что обвиняемый и свидетель состоят в «дружеских отношениях», а вот свидетельства гвардейцев «не противоречили друг другу, а дополняли» — сказано в решении суда.

Десять суток депутат Законодательного собрания проведет в изоляторе на Захарьевской улице.

Святослав Афонькин, специально для «Новой газеты»