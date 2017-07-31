Охота на шифропанка

Петр Саруханов / «Новая»

Статус криптовалют становится одной из главных политических проблем глобального мира. Сами по себе биткоины и их аналоги угрожают монопольному статусу государства на рынке финансового регулирования и являются проблемой для каждого национального правительства. Перед последними стоит вопрос, нужно ли пытаться ограничивать использование биткоинов, или же, напротив, попытаться воспользоваться их преимуществами в собственных интересах, легализовав их как платежное средство. По последнему пути, в частности, пошли недавно японские законодатели, о чем мы писали.

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Помимо рисков для Центробанков и других институтов финансового регулирования биткоины представляют для властей опасность еще в двух отношениях. Неконтролируемые для фискальных органов и относительно анонимные расчеты через криптовалюты ведут к тому, что биткоины активно используются для нелегальной торговли (оружием, наркотиками, поддельными документами, порнографией), а также для отмывания денег, в том числе полученных от прямой криминальной деятельности вроде кибершантажа — ​когда зараженные вирусами компьютеры требуют от пользователей перевода денег на биткоин-кошельки.

Разумеется, далеко не весь оборот криптовалюты связан с преступностью — ​биткоины могут использоваться и в совершенно легальных, мирных целях. Например, сейчас широко распространена практика сбора пожертвований и привлечение инвестиций через криптовалюты. Люди, участвующие в развитии рынка криптовалют, делают это не только для заработка, но и часто подводят сюда идеологическое обоснование: мол, государство только мешает свободным людям жить и зарабатывать по своему усмотрению, а благодаря криптовалютам мы получаем новую степень свободы. В этой перспективе, насколько легальна ваша деятельность с точки зрения государства, вопрос совершенно второстепенный.

Субкультура пионеров криптовалют часто связана с другой субкультурой, так называемых шифропанков, видящих высшую ценность своих действий в сохранении права на приватность — ​они стараются не сталкиваться с государством, жить анонимно, использовать защищенные каналы связи и пользоваться криптографией для хранения информации. Столкновение «шифропанков», создающих серые или нелегальные торговые площадки в интернете, и государства становятся одним из главных сюжетов современного мира.

25 июля в Греции задержали россиянина Александра Винника, администратора одной из самых популярных бирж криптовалюты в мире BTC-e, ​по подозрению в отмывании 4 млрд долларов. BTC-e проводила транзакции между электронными кошельками пользователей. На интернет-площадке в реальном времени проходила котировка криптовалюты по отношению к обычным деньгами и торги для желающих купить и продать биткоины.

Также 25 июля сайт биржи оказался недоступен, в ее официальном твиттере появилось сообщение о проведении профилактики, но на момент написания этого текста ситуация не изменилась. В день блокировки пользователи Twitter рассказали, что обнаружили подозрительные переводы с кошельков биржи на один анонимный кошелек — ​на сумму 169 млн долларов.

Винника задержала полиция по требованию Минюста США — ​в отеле в Салониках, куда он прилетел на отдых вместе с семьей. В заявлении полиции говорилось, что Винник крал деньги пользователей, а также способствовал незаконному обороту наркотиков через биржу BTC-e и предположительно вел специальную клиентскую базу преступников. В 2014 году, как утверждают представители американского правительства, Винник взломал биржу-конкурента, японскую Mt. Gox, — ​с кошельков ее пользователей регулярно выводили суммы, которые сейчас обнаружились на счетах Винника. По данным доклада, представленным в нынешнем году на конференции по кибербезопасности Black Hat USA, до 95% средств, полученных вирусами-вымогателями были затем отмыты через BTC-e. Александру Виннику грозит до 20 лет тюремного заключения.

За две недели до этого в тюрьме в Таиланде покончил с собой гражданин Канады Александр Каз, которого называют одним из администраторов крупнейшей площадки нелегальной торговли в «глубоком интернете» AlphaBay. Площадка была закрыта еще в начале июля в результате совместной операции спецслужб США, Канады и Таиланда. В момент гибели Каз готовился к экстрадиции в США, канадская полиция параллельно провела обыски у него дома. Правоохранительные органы Таиланда арестовали три автомобиля «Ламборгини» и три объекта недвижимости, принадлежащие Казу.

После закрытия AlphaBay большинство торговых операций на нем переместились на европейскую площадку Hansa. По сообщению Европола, эта площадка также прекратила свое существование во второй половине июля, причем этому предшествовала масштабная оперативная игра: данные сотен тысяч пользователей, мигрировавших с AlphaBay на Hansa, оказались в руках спецслужб. Российские нелегальные площадки, существующие в «глубоком интернете», также наводнены паническими слухами о возможной операции ФСБ против владельцев и пользователей этих систем.

Напомним, первый удар по нелегальной торговле в «глубоком интернете» был нанесен еще в октябре 2013 года, когда американские власти арестовали владельца сайта Silk Road Росса Ульбрихта, также известного как Dread Pirate Roberts. Программиста обвинили в незаконном обороте нар­котиков, компьютерном взломе и отмывании денег.

Как и другие подобные проекты, Silk Road работал через анонимную сеть Tor. Все денежные операции в ней проводились через биткоины, которые обеспечивали двухуровневую анонимность сделки. Ежедневная аудитория сайта была свыше 60 тысяч пользователей. Ежедневные продажи оценивались в 15 млн долларов.

Как сообщило ФБР, с помощью сайта за два с половиной года было проведено 1,2 млн сделок на 9,5 миллиона биткоинов. Комиссия сайта составляла 8–10% со сделки. То есть деньги, перешедшие администратору, составили более 600 тыс. биткоинов (около 80 миллионов долларов США). Гибель Silk Road, как видно из последних событий, не остановила последователей Ульбрихта — ​число подобных площадок растет, несмотря на усилия спецслужб.

В отличие от торговых плошадок «глубокого интернета» биржи биткоинов не являются нелегальным бизнесом, но обычно просто не регулируются национальными законами, что ведет к всевозможным злоупотреблениям со стороны их владельцев и третьих лиц.

В августе 2015-го полиция Японии арестовала владельца уже упомянутой биржи Mt. Gox Марка Карпелеса — ​это его обвинили в краже биткоинов со счетов пользователей своего же проекта. Предприниматель настаивал на своей невиновности, придерживаясь мнения, что это был взлом и арест Винника может подтвердить это. В прошлом году Карпелес вышел на свободу под залог почти в 100 тысяч долларов.

4 июля крупнейшая в Южной Корее биржа криптовалют Bithumb подверглась хакерской атаке — ​со счетов клиентов украли порядка 900 тысяч долларов. Со счетов клиентов стали массово утекать биткоины после звонков от имени администраторов биржи. Один из пользователей сообщил, что ему позвонили якобы из Bithumb и попросили продиктовать одноразовый пароль, присланный на почту. После этого со счета клиента было выведено 8700 долларов. Многие из клиентов сообщили, что их кошельки опустошались при помощи микротранзакций — ​в течение длительного времени.

Сейчас прокуратура проводит следственную проверку в отношении биржи. На самой бирже говорят, что преступники получили доступ к одному из компьютеров сотрудников. Bithumb пообещала выплатить пострадавшим от атаки хакеров по 870 долларов. Однако пользователи уже сообщили о своем намерении подать коллективный судебный иск против администрации проекта.

3 августа 2016 года неизвестные взломали криптовалютную биржу Bitfinex, штаб-квартира которой находится в Гонконге. Хакеры вывели с кошельков пользователей 119 756 биткоинов, что равно 65 млн долларов. Курс криптовалюты упал на 18% после новостей о взломе.

Многих пользователей смутило, как злоумышленникам удалось обойти двухфакторную авторизацию, подделать мультиподпись и совершить массовую кражу с электронных кошельков. Местные СМИ писали о возможной причастности сотрудников биржи ко взлому.