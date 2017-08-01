Загадка гибели Лесина

Смерть бывшего министра печати и помощника президента России Михаила Лесина, в ноябре 2015 года найденного мертвым в номере вашингтонского отеля, была убийством — утверждают анонимные сотрудники ФБР и американской разведки.

Представители вашингтонской полиции говорят о том, что новых улик не найдено. Дело о смерти Лесина по-прежнему числится закрытым. Но американские СМИ не собираются закрывать эту историю и готовы судиться с Министерством юстиции, требуя предоставить им полную и точную информацию.

Избит до смерти?

Издание Buzz Feed News, ссылаясь на двух анонимных агентов ФБР и сотрудника разведки, утверждает, что Михаил Лесин был жестоко избит накануне встречи с представителями американского министерства юстиции. Как известно, утром 5 ноября 2015 года бывший министр печати РФ был найден мертвым в номере скромной вашингтонской гостиницы Dupont Circle Hotel. Полиция и медэксперты обнаружили значительные физические повреждения по всему телу. Органы правопорядка, ссылаясь на данные видеокамер, установленных в гостинице, утверждают, что «встрепанный» постоялец в одиночку вернулся в номер и там умер от полученных травм. Как говорится в заявлении полиции, в крови умершего было найдено значительное количество этанола. Иными словами, бывший российский чиновник был изрядно пьян. В октябре прошлого года его смерть признали «случайной» — из-за многочисленных травм, полученных в результате падений, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. «Состава преступления» вашингтонская полиция не нашла и дело закрыла. Таково заключение расследования, длившегося 11 месяцев.

Интервью сотрудников спецслужб Buzz Feed News противоречат официальной версии о том, что Лесин получил повреждения, в том числе головы, неудачно упав в номере. Его жестоко, до смерти избили, сломали ребра бейсбольной битой, утверждают агенты. Они сами не принимали участия в расследовании, но ссылаются на своих коллег, работавших над этим делом. Один из агентов сообщил в интервью, что «в бюро (ФБР) нет никого, кто считал бы, что этот парень напился, упал и умер, все думают, что его ударили, и за этим стояли Путин или Кремль». Устраняя Лесина, российские власти якобы пытались сорвать его встречу с представителями минюста США, на которой речь должна была идти об обстоятельствах создания, финансирования и работы телеканала RT (бывший Russia Today), «крестным отцом» которого (в обычном, а не мафиозном смысле) являлся покойный. Помимо этой темы, Лесин был для американских властей исключительно ценным источником информации о «закулисной жизни» российских верхов, их источниках обогащения, подробностях «информационной зачистки» — устранения неугодных изданий и телеканалов. Американское правосудие славится тем, что с ним можно договориться, заключив взаимовыгодную сделку.

Кстати, номер в скромной гостинице в районе, известном как центр вашингтонского ЛГБТ-сообщества, утверждают агенты, был оплачен минюстом США. Что, по меньшей мере, удивительно, учитывая, что семье Лесина принадлежат роскошные особняки на западном побережье и покойного трудно было назвать заурядным чиновником со скромной зарплатой. Он мог позволить себе заплатить за пентхаус в лучшем вашингтонском отеле.

Михаила Лесина называли «Бульдозером» — за умение «порешать» сложнейшие проблемы (самый известный пример — отъем телеканала НТВ у его владельца и создателя Владимира Гусинского). Еще его прозвали «медийным царем» и «русским Берлускони». Смерть в скромном отеле Вашингтона, где он находился почти инкогнито, взбудоражила прессу во всем мире. Прошло больше суток, пока тело, найденное горничной отеля и первоначально записанное полицией как «умерший неизвестный» (при нем не было документов), было опознано российскими дипломатами.

Вскрытие документов

Почему ФБР и разведка скрывают данные о сломанных ребрах, предстоящей встрече в минюсте и т.п.? Задают вопрос источники информации Buzz Feed News. Не из-за того ли, что потеря ценного свидетеля — результат вопиющего непрофессионализма спецслужб, и они хотят скрыть грубейший прокол?

В общей сложности 18 нынешних и бывших сотрудников разведки и правоохранительных органов заявили изданию Buzz Feed News о том, что у них остаются вопросы к официальной версии смерти Лесина.

Американские СМИ ведут собственное расследование. Издание Buzz Feed News обратилось с запросом предоставить данные следствия об обстоятельствах смерти Лесина в Министерство юстиции США. В соответствии с Актом о свободе информации, минюст должен их журналистам представить, но когда? Как сказали в ФБР, процесс предоставления документов следствия — записи камер слежения, показания свидетелей и т.д. — может занять до двух лет.

ФБР и минюст отказываются комментировать появившиеся сообщения, офис окружного прокурора ответил, что к прошлогоднему заявлению, объявляющему смерть Лесина «случайной», добавить нечего. Представитель полиции сказал, что по-прежнему нет данных о том, что смерть была убийством, но, если появятся новые свидетельства, расследование будет возобновлено.

Со своей стороны, 19 июля журналист «Радио Свобода — Свободная Европа» Майк Эккел подал в Верховный суд округа Колумбия иск на офис главного медсудэксперта, отказавшегося передать отчет об аутопсии — вскрытии тела бывшего министра, включая токсилогический анализ. Репортер отмечает в своем исковом заявлении: кончина Лесина занимает центральное место в истории «таинственной гибели десятков людей во всем мире, связанных с российскими властями». Эта история, утверждает репортер, носит «острый общественный интерес» и приобретает еще более важный смысл в свете сообщений о вмешательстве России в ход американских выборов.

Сделка с правосудием?

Как отмечают американские СМИ, в биографии Лесина самой загадочной главой остается отставка в конце 2014 года с должности главы «Газпром-Медиа», дочерней компании российского газового гиганта «Газпром». Сроки совпадают с появлениями слухов о вражде Лесина с Юрием Ковальчуком — основным акционером банка «Россия», и с инициированной сенатором Роджером Уикером через минюст и ФБР проверкой покупок многомиллионной недвижимости в Лос-Анджелесе, цена которой значительно выше официальной зарплаты бывшего российского госминистра. Пресса сообщает, что Лесину принадлежала яхта Serenity стоимостью в 40 млн долларов. Два особняка в Калифорнии сейчас выставлены на продажу: один в январе этого года, цена 29 млн долларов, второй — буквально на днях, за 23 млн.

Представитель американской разведки сказал, что летом 2015 года бывший министр скрывался в швейцарских Альпах, опасаясь, что его убьют. Здешние СМИ пишут о долге Ковальчуку. У Лесина «не хватало вариантов того, где жить и прятаться. В этот момент он стал перебежчиком. Он связался с Департаментом юстиции и ФБР через третью сторону. Он беспокоился о своих детях и их безопасности, поэтому он хотел сотрудничать», отмечает анонимный офицер разведки в статье Buzz Feed News. В последний год своей жизни Лесин неоднократно бывал в США, где живут и работают его жена, сын (продюсер в Голливуде) и дочь, занимавшая пост шефа вашингтонского бюро RT. СМИ пишут, что Лесин помог своему сыну (имя которого на английском пишется по-другому, Anton Lessine) профинансировать съемки фильмов «Грязный дедушка» с Робертом Де Ниро и «Ярость» с Брэдом Питтом. Первоначально семья объявила, что причиной смерти был сердечный приступ. Смерть от тупых ударов по голове — эту версию в Вашингтоне официально озвучили лишь в марте прошлого года.

Самая прочная конспирологическая версия состоит в том, что Лесин жив, он скрывается в рамках программы защиты свидетелей, а смерть и похороны в США были инсценированы.

Новый виток расследования «российского следа» в смерти Лесина можно объяснить популярностью темы российского вмешательства в американские дела — будь то выборы или финансовые связи американских политиков с Кремлем. Спрос рождает предложение. В данном случае, упорное нежелание минюста и спецслужб открыть общественности все, что действительно известно на эту тему, порождает теории заговора. Однако с помощью суда четвертая власть — пресса может докопаться до того, что скрывают американские власти в деле Лесина.