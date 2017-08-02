После Дроздов — Серебряный Бор

Бывшая резиденция послов в поселке Дрозды

Почему-то все скандальные события, которые случаются в России, когда-то уже происходили в Беларуси. То ли новое — хорошо забытое старое, то ли российское руководство внимательно наблюдает за белорусским и говорит: ага, а вот это мы еще не пробовали!

Так было, к примеру, с «болотным делом»: в 2011 году в Беларуси впервые использовали статью УК «массовые беспорядки», а ровно через год в России открыли Уголовный кодекс на той же странице.

В прошлом году в Беларуси ввели декрет о тунеядцах — и вот уже в России всерьез обсуждается то же самое.

Похитили в Москве белорусские спецслужбы в 2010 году анархиста Игоря Олиневича — спустя два года точно так же в Киеве российские спецслужбы похищают Леонида Развозжаева.

И сейчас, когда Россия с 1 августа запретила США пользоваться резиденцией в Серебряном Бору, белорусы говорят: мы это уже давным-давно проходили.

И правда, проходили. Еще в 1998 году. Тогда резиденции послов находились неподалеку от резиденции Александра Лукашенко — в поселке Дрозды в городской черте Минска. И однажды Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы в непосредственной близости от него находились американские морские пехотинцы. Так что в апреле 1998 года всем послам, проживавшим в Дроздах, было приказано выехать из своих резиденций. Причину, правда, МИД выдумал другую: ремонт канализации в поселке.

В Дроздах отключили свет, воду и телефонную связь. Некоторое время послы еще ухитрялись жить в осаде, консультируясь со своими МИДами, потому что ситуация была беспрецедентная и как на это реагировать министры, похоже, не понимали.

А в начале июня наступил день, когда послы вообще не смогли попасть домой: по окончании рабочего дня на въезде в Дрозды их ждал экскаватор и огромная канава, которую он продолжал усиленно копать. Машины остановились у ворот перед канавой, дипломаты начали звонить по мобильным в свои столицы, а тогдашний посол Франции в Беларуси Бернар Фасье достал из багажника велосипед и поехал к себе в резиденцию. Позже именно он скажет, что подобного не было ни в одной стране в новейшей истории.

22 июня послы европейских стран и США уехали из Минска. Семь месяцев шли переговоры об условиях возвращения. В конце концов в Минске сказали: мы готовы всех принять обратно в Дрозды, кроме американца, немца и француза. Европейцы и американцы терпеливо объясняли: дело, товарищи, не в Дроздах, а в Венской конвенции, которую вы грубо нарушили и отказываетесь признавать это. Именно тогда 140 белорусских чиновников, включая Лукашенко, были объявлены невъездными в страны ЕС и США. Это были первые визовые санкции против Беларуси.

Послы вернулись в январе 1999 года — все-таки договорились о том, что Беларусь заплатит компенсации за утраченные резиденции. Но спустя десять лет дипломатический конфликт возобновился.

В 2008 году США ввели экономические санкции в отношении концерна «Белнефтехим» и компаний «Белтехэкспорт», «БелОМО», «Белвнешпромсервис». Причина — отказ белорусских властей освободить сидевшего в тюрьме кандидата в президенты на выборах 2006 года Александра Козулина после двух лет переговоров о его освобождении. Тогда Минск отозвал своего посла в Вашингтоне и потребовал отъезда из Беларуси американского посла. Кроме того, белорусские власти выставили требование сократить посольство США до формулы «посол плюс шесть дипломатов».

Александр Козулин давно вышел на свободу. Успели сесть в тюрьмы и выйти еще сотни политзаключенных. Вводились и приостанавливались новые санкции. Но посла США в Беларуси с того самого 2008 года нет — только временный поверенный. Уровень представительства снижен, сокращен консульский отдел. Так что посольство США визы белорусам не выдает. Они ездят за визами в Москву, Киев, Варшаву.