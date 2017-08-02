Стрельба по ногам

До этого самая масштабная в истории отношений СССР/РФ с Западом высылка дипломатов — это 105 сотрудников советской дипмиссии в Великобритании, выдворенных оттуда в сентябре 1971 года. Данные об их «недипломатической» деятельности слил британским спецслужбам сбежавший на Запад офицер КГБ Олег Лялин. Но этот рекорд принадлежал не нашему, а британскому флагу. Советский ответ потянул тогда лишь на 18 британских дипломатов.

11 лет держался рекорд взаимных высылок в отношениях СССР/РФ и США. Тогда, осенью 1986 года (на дворе у нас уже была перестройка), по обвинениям все в том же шпионаже из Союза выдворили 30 американских «не совсем» дипломатов. Американским ответом было объявление пяти российских дипломатов персонами нон грата, а также сокращение штата посольства СССР в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско на 50 человек. Заметим — не из-за недозволенной деятельности, а чтобы «привести в соответствие» с количеством американских дипломатов и консульских работников в Москве и тогда еще Ленинграде (чем не ноу-хау для нынешнего «уравнивания»?).

А вообще-то пинг-понг «высылка—ответка» — это рутинная история в дипломатических отношениях. И в эту игру с различным количеством фигурантов СССР и Россия играли многократно, и партнерами-соперниками в ней были в последние годы не только США и Великобритания, но и Канада, Польша, Литва, Швеция, Румыния, Израиль, Финляндия и даже Украина. Что поделать, так уж повелось, что среди дипломатов есть и разведчики. Все это знают и понимают, а шум вокруг высылок возникает лишь тогда, когда в этом есть политический интерес.

Но сокращение на 755 человек сотрудников американских представительств в ответ на высылку 35 российских дипломатов под Новый 2016 год — это уже не пинг-понг. Даже при аргументах, что «не мы это начали» и что «мы долго терпели». Это сигнал о вступлении (или пока лишь о высокой вероятности вступления?) России в ту самую полномасштабную санкционную войну, о нежелании вступать в которую неоднократно заявляли высшие политические и дипломатические лица России.

Ну а если санкции, то, значит, и методы для России вполне традиционные. Они таковы: если нельзя нанести серьезный ущерб обидчикам из-за несравнимости наших и их экономических и внешнеторговых потенциалов, а значит, и уязвимости, то ударим по своим. Свои не будут особо разбираться, в чем причина. Они просто почувствуют, что им стало хуже, и будут воспринимать контрмеры как пакость со стороны тех, кто «первый начал».

Эту методику стрельбы по собственным ногам первыми (правда, поначалу в малых дозах) освоили г-да Онищенко и Данкверт, не пуская в Россию разные пищевые и сельхозпродукты из провинившихся с точки зрения Кремля различных стран — от Латвии с Польшей до Молдовы и даже Беларуси. И таким образом лишая этих продуктов — зачастую более качественных и более дешевых, чем отечественные, — российских потребителей.

Трудно забыть «закон подлецов», отменивший американские усыновления российских сирот в ответ на «акт Магнитского». До сих пор мы живем под продуктовыми «антисанкциями» в отношении западных стран. Столкнулись мы и с отсутствием турецких овощей, когда отношения между РФ и Турцией обострились после сбитого российского самолета и гибели российского летчика.

Тот же эффект «самострела», похоже, будет иметь и Акция-755, ставшая ответом на последние американские санкции. Отметим при этом, что сама правомерность ответа на недружественные действия «партнеров» нами не оспаривается — на мировой арене зачастую необходимо «давать сдачи». Но желательно все-таки обидчику, а не самим себе.

Некоторые цифры, однако, настораживают. По данным службы генерального инспектора госдепа, проводившей в 2013 году всестороннюю проверку американского посольства в Москве и консульств в столице, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в штате этих представительств работало тогда 1279 человек. Их них 301 — это дипломатические сотрудники, назначенные в Вашингтоне и представляющие не только госдеп, но и еще 34 различных правительственных ведомства. А 934 — это нанятые на работу на месте (locally employed) непосредственно в России, подавляющее большинство из них являются гражданами РФ. Сейчас российская сторона (американская сторона это не подтверждает и не опровергает) говорит о 1210 сотрудниках (то есть о 455, которых можно оставить, и 755, подлежащих сокращению), но соотношение «вашингтонских» и «российских» вряд ли заметно изменилось.

По мнению знающих людей, чтобы довести число сотрудников американских ведомств до указанных Россией 455 человек, придется сократить сотрудников, которые по инерции занимались мало кому нужными программами, чересчур узкими темами, придется избавиться от некоторых персон, которые «не совсем дипломаты». Но в основном под удар попадут консульские работники, занимающиеся визовыми проблемами. А также большое количество нанятых на различные технические и офисные должности граждан России.

1990-е. Очередь у посольства США. «Можем повторить?» Фото: Игорь Палкин / ТАСС

Получается двойной удар по «нашим». Во-первых, многие потеряют работу. Но главное — большие проблемы начнутся у желающих получить американские визы. И здесь еще раз обратимся к цифрам. По информации, предоставленной нам американским посольством в Москве, в 2016-м (последнем отчетном году) россиянам было выдано 182 958 въездных виз (в Москве — 136 665, в Питере — 27 550, во Владивостоке — 7092, в Екатеринбурге — 11 651). Это довольно внушительная цифра. Например, поляки, которые имеют большое количество родственников в американской «Полонии» и которые посещали США задолго до того, как туда стали ездить россияне, получили за этот год менее 95 тысяч виз. Россия, конечно больше, но и поляки в целом традиционно ездят по миру гораздо чаще и активнее, чем в среднем граждане РФ. Понятно, что при заявленном более чем двукратном сокращении штата качество визового сервиса резко упадет. То есть срок ожидания собеседований и ожидания виз увеличится и в Москве, и в трех консульствах.

Бывший американский посол Майкл Макфол уже высказал мнение, что россиянам придется ждать виз «неделями, если не месяцами». А пресс-секретарь посольства Мария Олсон заявила, что может произойти «снижение оперативности консульской деятельности». Кстати, увеличение сроков записи на собеседования началось еще в апреле — сначала до трех, а потом до пяти недель и более. Но первоначально это связали с ростом российского турпотока в США. Понятно, что после сокращений консульского персонала эта тенденция усугубится и получение американской визы может превратиться в большую проблему.