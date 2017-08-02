Что происходит с корреспондентом «Новой газеты» Али Ферузом

Кто такой Али Феруз?

Али Феруз — псевдоним журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова. Али 30 лет. Он родился в узбекском городе Коканд, но вырос в России, в Алтайском крае. Его мать, братья и сестры — граждане России. В 2003 году Али с отличием окончил школу в алтайском селе Онгудай.

Почему у Али Феруза гражданство Узбекистана?

В Узбекистане жил отчим Али. Феруз переехал к нему в 2004 году по семейным обстоятельствам. Али работал на рынке в городе Яйпан, продавал одежду. Получил узбекское гражданство. С 2006-го по 2008 год Али жил в Казани, где учился на факультете арабского языка Российского исламского университета. В Казани Феруз женился на гражданке Киргизии. В 2008 году Али вместе с женой вернулся в Узбекистан.

Почему его преследуют спецслужбы Узбекистана?

28 сентября 2008 года сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана похитили Али из дома. Требовали, чтобы он доносил о политических взглядах своих знакомых. Али отказался. Два дня его пытали: жестоко избивали, втыкали иглы под ногти, угрожали изнасиловать его беременную жену, а его самого посадить в тюрьму по ложным обвинениям. Он согласился на сотрудничество, а затем бежал из страны.

Почему у него нет паспорта?

В феврале 2012 года, через год после переезда в Россию, у Али в электричке украли сумку со всеми документами. Али заявил о пропаже в полицию, но документы так и не были найдены. Если бы Али пришел подавать заявление на получение нового паспорта в посольство Узбекистана в Москве, его могли бы арестовать.

Как Али Феруз стал корреспондентом «Новой газеты»?

В Москве Али работал посудомойщиком, официантом, поваром. Был помощником ветеринара. Затем стал волонтером «Гражданского содействия» — организации, помогающей беженцам. В «Новую газету» Али впервые пришел в 2014 году — принес заметку о похищении беженца из Узбекистана в центре Москвы. С 2016 года его тексты выходили в «Новой» регулярно. Али писал о жизни мигрантов (он говорит на языках всех среднеазиатских республик), беженцев, рабочих, уязвимых социальных групп.

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Почему Россия не предоставила Али Ферузу статус беженца или временное убежище?

С конца 2015 года Али пытается юридически оформить свое пребывание в России. Сначала он пытался получить статус беженца, а теперь — временное убежище в России. Череда заявлений, отказов и обжалований тянется с июля 2016 года. Последний отказ от ГУ МВД по Московской области Али получил 17 марта 2017 года. Али подал жалобу, а 6 июня 2017 года обжаловал отказ в Замоскворецком суде. В середине июня суд вернул иск, поскольку решил, что у дела должна быть другая подсудность. Ни Али, ни его адвокатов об этом не уведомили. Али Феруз по-прежнему находится в процедуре определения статуса, а значит, его пребывание в России — законно.

С помощью российских правоохранительных органов «Новая газета» изучила прошлое Худоберди Нурматова. Информации о совершенных им правонарушениях нет, он никогда не находился в розыске как подозреваемый в экстремизме или член террористической группировки, о чем пишут государственные СМИ.

Что произошло 1 августа?

1 августа Али задержали недалеко от редакции. Он шел на курсы вокала. Феруза, очевидно, ждали: по словам руководителя музыкальной школы, человек в штатском предварительно зашел в здание и уточнил, здесь ли занимаются вокалом.

Али доставили в ОВД Басманного района. Только через час полицейские разрешили Ферузу передать ключи друзьям, чтобы они привезли из дома копии всех документов по временному убежищу. Документов полицейские дожидаться не стали — оформили административное дело и отвезли Феруза в суд.

В 23:00 судья Артур Карпов вынес решение о принудительном выдворении Али из России.

Когда Али принесли копию судебного решения, он попытался вскрыть себе вены. Сказал, что лучше умрет, чем вернется в Узбекистан. Его скрутили приставы. Сейчас Али находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово. По словам заместителя начальника этого центра, его здоровью ничего не угрожает.

Чего мы будем добиваться?

Мы благодарны нашим коллегам из российских и зарубежных СМИ за поддержку Али. В 10-дневный срок с помощью адвокатов мы будем обжаловать решение о выдворении.

Мы считаем: если по каким-то неизвестным причинам российские власти не хотят, чтобы Али находился в нашей стране, то у него должна быть возможность выехать в третью страну по его выбору.

Мы всерьез опасаемся, что его выдача в Узбекистан может обернуться трагедией.

Редакция «Новой газеты» обратилась с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину. К президенту обратилась и Зоя Васильевна, мать Али. Мы надеемся, что ее голос — голос человека, пережившего пять серьезных кардиологических операций и переживающей за сына, будет услышан.