«Если бы хотели убить, сделали бы это в СИЗО»

История с перестрелкой в Мособлсуде, когда члены «банды ГТА» напали в лифте на конвой и были застрелены спецназом Росгвардии, по-прежнему оставляет немало вопросов как по части дикого нарушения инструкции по конвоированию, так и в отношении того, что это было: реальная халатность, либо инсценировка.

Пятерых обвиняемых по делу так называемой «банды ГТА» сопровождали после процесса всего два конвоира, один из которых — женщина. Мягко говоря, это нонсенс, сказали «Новой» на условиях анонимности ряд бывших и действующих сотрудников конвойной службы и службы судебных приставов. Согласно ведомственной инструкции МВД по конвоированию, предназначенной для служебного пользования, на одного подсудимого должно приходиться по два сотрудника конвоя, то есть пятерых фигурантов дела должны были сопровождать как минимум десять конвоиров, но никак не два. Да и регламент конвоирования никогда не предусматривал и не предусматривает перевозку подсудимых в лифте, тем более рассчитанном для всех посетителей суда… Подсудимых либо ведут по лестнице, либо сопровождают в закрытом отдельном лифте.

В условиях дела о тяжких или особо тяжких преступлениях, а также о преступлениях, совершенных организованной группой или преступным сообществом, имеющих большой общественный резонанс, конвойное подразделение обязано было перейти на усиленный режим. Это прописано в приказе МВД №140, утверждающем наставления по служебной деятельности изоляторов временного содержания МВД и подразделений охраны и конвоирования. Приказ подразумевает в том числе размещение сотрудников МВД в штатской одежде в здании суда, а подсудимые по одному в наручниках должны конвоироваться под охраной начальника конвоя. На всем пути передвижения подсудимых выставляются конвойные посты. Если людей не хватает, конвойные могут обратиться за помощью к ОМОНу или к приставам.

Ничего такого 1 августа в Мособлсуде при конвоировании членов «банды ГТА» почему-то не было, хотя в суде находился и ОМОН, и приставы, и бойцы Росгвардии.

Кто конкретно из руководства конвоя отвечал за охрану по делу «банды ГТА», на счету которой 17 убийств и которую конвоировать нужно было по меньшей мере с автоматчиками и собаками (как это делают в случае других резонансных дел, даже экономических), — пока неизвестно. Имя начальника конвоя пока широкой публике не называют. Но этот неизвестный похож на камикадзе: такая запредельная халатность, если место имела действительно она, а не что-то иное, в российских судах еще не встречалась.

Вопрос «Новой», почему членов «банды ГТА» сопровождало всего два конвоира, пресс-секретарь Мособлсуда перенаправила к МВД и Росгвардии, к компетенции которых действительно относится конвоирование подсудимых. Оба ведомства, вместе с СКР и прокуратурой, сейчас проводят проверку. Причины произошедшего еще не названы.

СКР возбудил по факту произошедшего уголовное дело о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «хищении оружия» и «покушении на побег из-под стражи». Ведомство обещает «дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов и иных структур, которые организовывали конвоирование подсудимых, осуществляли охрану здания суда и отвечали за обеспечение безопасности в целом». Ответственным за распределение конвоиров и нарушение регламента может грозить наказание по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава Росгвардии Виктор Золотов уже заявил, что виновные обязательно понесут ответственность, а бойцы, которые застрелили нападавших, действовали правомерно и будут представлены к премиям. Случившееся в Мособлсуде он назвал «грубейшим нарушением от А до Я» — и при этом подчеркнул, что остановить арестантов по делу «банды ГТА» без их ликвидации было невозможно.

— Без летального исхода не обошлось бы. Когда у людей оружие в руках, представьте, там же еще люди находились, а они открывают стрельбу. Как их остановить? Сказать: пожалуйста, прекратите? Я хочу сказать и прессе, и обывателям: когда можем, мы делаем все, чтобы людей не уничтожать. Но когда такой возможности нет, когда жизни других людей угрожает опасность — естественно, мы применяем оружие, — сказал он на брифинге журналистам, отметив, что конвоиры были избиты членами банды в лифте до потери сознания. Они душили и били в грудь мужчину и сломали нос женщине, избивая ее.

Разнящиеся версии перестрелки

Информация о перестрелке 1 августа в сообщениях официальных ведомств разнилась: одни утверждали, что члены банды готовили побег, другие — что хотели взять конвойных в заложники, третьи — что просто напали в лифте. Причем сообщения появились почти одновременно. И что действительно произошло в лифте Мособлсуда, так и осталось не совсем понятным.

Сообщение СКР:

«Примерно в 13 часов 50 минут двое конвоиров в лифте сопровождали пятерых подсудимых — участников так называемой «банды ГТА», обвиняемых в бандитизме, 17 убийствах и других преступлениях. Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление — сотрудников Росгвардии». Когда лифт прибыл на третий этаж, согласно сообщению СКР, там злоумышленников ждал спецназ, завязалась перестрелка. Трое подсудимых были убиты, еще двое — госпитализированы с тяжелыми ранениями, один из сотрудников Росгвардии ранен; конвоиры также «​получили множественные телесные повреждения».

Версия Росгвардии:

В департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии, в свою очередь, рапортовали, что спецназу удалось «предотвратить побег из суда вооруженных преступников». По сообщению ведомства, члены банды «напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться». Кроме оружия преступники завладели еще и ключами от наручников. Злоумышленники первыми открыли огонь по силовикам; при этом спецназ действовал правомерно, уточняли в структуре. Позднее там добавили, что утром 1 августа шесть сотрудников Сергиево-Посадского ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области обеспечивали силовое сопровождение по доставке другого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в Мособлсуд. Около 14.00 наряд ОМОН получил информацию о групповом нападении подсудимых на конвоиров в лифте суда. «Осознавая общественную опасность, которую могут представлять вооруженные преступники для гражданских лиц, старший наряда ОМОН принял решение об их задержании. Он разделил подразделение на две группы, которые перекрыли второй и третий этажи. При этом основная группа сосредоточилась на втором этаже как более вероятном для побега», — рассказали в Росгвардии. Однако вооруженные преступники выскочили из лифта на третьем этаже. Там расположилась вторая группа в составе двух сотрудников ОМОН и полицейских для подстраховки. Как только преступники выскочили из лифта, один сотрудник Росгвардии сразу же получил огнестрельное ранение в плечо. Другой, укрывшись за колонной, открыл огонь и нейтрализовал нескольких злоумышленников. С другой стороны полицейские открыли огонь по нападавшим.

Версия МВД:

Согласно заявлению руководителя пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяны Петровой, во время перерыва судебного заседания по делу «банды ГТА» пятеро из девяти подсудимых в сопровождении сотрудников отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых зашли в спецлифт и стали спускаться в конвойное помещение. Она отметила, что между вторым и третьим этажами подсудимые, раскачивая лифт, остановили его и напали на сотрудников полиции, завладели их табельным оружием и ключами от наручников.

«Дежурными электромеханиками лифт был поднят на третий этаж. При открытии лифта арестованные открыли стрельбу по старшему сержанту полиции Денису Ланских и двум сотрудникам Росгвардии, один из которых был ранен. Ответным огнем один из нападавших был ранен, и бандиты предприняли попытку прорваться через смежный коридор», — рассказала Петрова. Однако, по ее словам, прорваться преступникам не удалось: прапорщик полиции Николай Макаренко и старший сержант Денис Коропчан применили оружие и ликвидировали троих преступников.

Здание Московского областного суда. Фото: РИА Новости

Версия Мособлсуда:

Согласно сообщению пресс-службы Мособлсуда, нападавшим удалось после лифта пройти в зал на третьем этаже. Около 13.00 кончилось очередное заседание, и пятерых подсудимых отвели в лифт для сопровождения в конвойное помещение (еще четверо оставались в боксе в зале). В лифте преступники «совершили нападение на конвойных — двоих сотрудников полиции, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал суда на третьем этаже». Уже в зале полицейские и омоновцы преградили преступникам путь и открыли по ним огонь на поражение. Камеры видеонаблюдения из Мособлсуда, в том числе из зала на третьем этаже, уже изъяли. «Все предоставлено следственной группе», — сказала «Новой» пресс-секретарь суда Наталья Осипова. На кадрах, попавших вскоре в Сеть, действительно видно, как преступники врываются в зал заседаний. Полицейские, находившиеся внутри, заняли позиции и открыли огонь по бандитам, как только те оказались в помещении. Раненые подсудимые какое-то время еще подают признаки жизни, но затем затихают. После чего полицейские покидают зал, чтобы оценить обстановку в коридоре.

По словам пресс-секретаря Мособлсуда, силовики, которые отразили нападение членов банды, вообще-то обеспечивали безопасность на другом процессе по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах экс-главы администрации города Миасса Виктора Ардабьевского. Дело «банды ГТА» рассматривалось этажом выше.

Очевидцы

Выстрелы слышали многие очевидцы, кто находился в тот момент в здании.

— Лифт с подсудимыми и конвоем стоял между этажами примерно десять минут, — рассказал «Новой» председатель коллегии адвокатов «Новый Арбат» Сергей Пешков, который в этот момент находился в суде по другому делу. — Я спустился на первый этаж попить кофе, проходя мимо сотрудников суда, услышал, что они между собой говорят, что на третьем этаже застрял лифт с подсудимыми и нужно позвать рабочих, чтобы исправить эту техническую неисправность. Я пошел дальше и вскоре услышал выстрелы, после чего всех начали выпроваживать из здания суда. Все происходило без паники. Моя коллега находилась в этот момент в процессе, когда услышала стрельбу уже в коридоре. Спускаясь с четвертого этажа, на третьем она увидела женщину в форме всю в крови. Сразу возникли предположения, что это была попытка побега подсудимых по делу «банды ГТА» — других резонансных дел в суде в настоящее время не рассматривается.

Малое число охраны на деле «банды ГТА» — обычное явление

Защита некоторых подсудимых по делу «банды ГТА» рассказала «Новой», что фигурантов всегда конвоировали 2–3 человека, усиленной охраны никогда не было.

То же самое нам подтвердили журналисты, посещавшие процесс. Так, корреспондент «Каспаров.ру» Андрей Карев вспоминает: «Когда ходил на процесс по «банде ГТА», недоумевал, почему для доставки в зал суда девяти обвиняемых выделяли всего двух-трех конвоиров, плюс в зале сидел один спящий пристав».

И юристы, и журналисты крайне удивлены: на других делах (даже административных или экономических), где всего один подсудимый, порой присутствуют спецконвой, спецподразделение судебных приставов, автоматчики в масках, собака». Но только почему-то не на «банде ГТА».

— Обычно при перевозке настолько опасных лиц идет усиленное конвоирование. Как оказалось, что их сопровождала женщина и один конвойный-мужчина?! Как они оказались вдвоем в лифте с пятью опасными членами банды, обвиняющимися в серии жестоких бесчеловечных убийств?! — задается вопросом адвокат Сергей Пешков. — Это просто загадка. Причем наручники у подсудимых были застегнуты спереди… Ну, ребята, это даже не смешно. Сами создали все условия, чтобы члены банды на это решились. А им терять нечего было: прекрасно понимали, что их ждет пожизненное. Я с 1990 года работаю в этой сфере (сначала следователем, потом адвокатом), еще такого никогда не встречал. Если бы эти товарищи вырвались на свободу, то вполне возможно, что были бы погибшие со стороны посетителей и сотрудников суда. Народу тут всегда очень много.

Фото: РИА Новости

Версия об инсценировке

Ряд комментаторов произошедшего сразу же выдвинули версию, что произошедшее могло быть инсценировкой нападения, и на самом деле целью была ликвидация участников банды, которые могли дать показания на высокопоставленных чинов из Генпрокуратуры. Ведь главаря банды Ибайдулло Субханова и ряд других членов задержали в ноябре 2014 года в загородном доме управляющего делами Генпрокуратуры Алексея Староверова. Убитый Субханов якобы работал в коттедже сторожем. При обыске на участке был обнаружен схрон с оружием. Первоначально в ноябре 2014 года в отношении Староверова возбудили уголовное дело за хранение оружия, однако на следующий день заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил это постановление. В итоге Староверова допросили лишь как свидетеля, а Владимир Маркин, на тот момент официальный представитель СКР, сообщил, что тот только сдавал дом внаем одному из участников «банды ГТА», и претензий к Староверову нет. Однако после этого он был отстранен от работы, а в декабре 2014 года уволился по собственному желанию. По данным журнала Forbes, в 2013 году Староверов стал самым состоятельным сотрудником Генпрокуратуры. Вместе с женой он заработал 50 млн рублей. Данные об источниках происхождения таких средств не публиковались.

В суде над «бандой ГТА» Староверов в качестве свидетеля еще не допрашивался, но планировалось, что он выступит. «Нам до его выступления месяца два оставалось еще», — сказал «Новой» адвокат по назначению Абубакар Манаев, представлявший интересы одного из погибших фигурантов дела «банды ГТА» Умара Хасанова. Впрочем, защитник не верит в версию с инсценировкой.

— Версии об инсценировке — это полная хрень. Если бы нашим доблестным органам это пришло в голову, они сделали бы это в следственном изоляторе. Лучше, чем там, это нигде не сделаешь. Там зэков попроси подконтрольных — и все. В обычной камере вообще никогда не находят, кто убил. Так что вряд ли их решили ликвидировать. Понимаете, это не та публика. Предполагаю, что какие-то отношения между Староверовым и главарем банды Субхановым были. Не думаю, что тот снимал у Староверова дачу. Рыночная стоимость объекта очень большая, как у нескольких хороших квартир в Москве. И человек, у которого такой дом, не нуждается в сдаче в аренду недвижимости за 10–15 тысяч рублей в месяц. Предполагаю, были какие-то договоренности между убитым в 2014 году главарем и хозяином. А те, кто был застрелен в перестрелке, они даже по-русски не все говорят. Они ничего из себя не представляют, ничего особо не знали и не общались с людьми, из-за которых их стоило бы убрать. Вот погибший при задержании Ибайдулло Субханов — он знал все. А эти шестерки: принеси, подай, не мешай… Делали грязную работу. За исключением разве что находившегося в лифте Холика Субханова, брата главаря (его 1 августа также застрелили. — Ред.). Также не думаю, что они сами заранее это нападение планировали. Если бы там сидели люди, которые нападают не только на беззащитных граждан, как это вменяется «банде ГТА», а на вооруженных людей, то можно было бы ждать от них подобное. А эти ни разу не напали на полицейский патруль или какой-то вооруженный объект. У них всегда были безоружные жертвы. Думаю, оказавшись в лифте и увидев, что они впятером против двоих конвойных, среди которых еще и баба, они решили напасть.

— Я бы не стал искать черную кошку в темной комнате. Скорее всего тут дикая халатность со стороны руководства конвойной службы, — считает адвокат Сергей Пешков. — Плюс — сейчас пора отпусков, конвойных не хватает не только в области, но и по всей Москве, нехватка кадров, экономия, загруженность… Кроме того, надо учитывать, что Мособлсуд — это не Мосгорсуд, где конвоирование намного жестче. В Мособлсуде не идет столько резонансных дел. Видимо, расслабленность сыграла свою роль.

Фото: РИА Новости