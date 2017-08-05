Корпус СУВСИГ в поселке Сахарово. Фото: order-development.ru

Дмитрий Муратов главный редактор «Новой газеты»

— Я, член Общественного совета МВД Российской Федерации, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, только что посетил спецучреждение временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово.

Кроме встречи с руководством дежурной смены в библиотеке центра, я встретился с Худоберди Нурматовым, который сотрудничает с «Новой газетой» под псевдонимом Али Феруз.

Условия содержания в центре Али Феруз считает хорошими. Вместе с ним в помещении находится ещё один человек, приблизительно его ровесник. У них нормальные дружеские взаимоотношения. Феруз сказал, что в центре доброжелательные и компетентный персонал, есть библиотека, книги, он много читает и пишет.

От меня Али узнал, что ЕСПЧ в рамках Правила 39 своего регламента запретил Российской Федерации высылать его в Узбекистан до рассмотрения в приоритетном порядке жалобы его защитников в ЕСПЧ.

Я пытался выяснить, что произошло с Али Ферузом в ночь с 1 на 2 августа, когда его перевозили из Басманного суда в Центр временного содержания иностранных граждан.

На спине Феруза я увидел огромную гематому багрово-фиолетового цвета, которая в некоторых местах уже начала желтеть — поскольку с момента избиения прошло уже пять дней. Однако это все еще огромная гематома размером приблизительно 20 на 23 см.

Избит Феруз был в машине, где перевозили его и еще полтора десятка задержанных иностранных граждан. Избит с непонятной агрессией, с личными оскорблениями, руки у Али были при этом скованны за спиной.

Сначала конвойный несколько раз прижег его электрошокером, а затем, уже выключенным электрошокером несколько раз сильнейшим образом ударил его в область лопатки с левой стороны. Побои зафиксированы врачами центра временного содержания иностранных граждан.

В результате этих побоев Феруз испытывает сильные сердечные боли, у него повышенное давление, трое суток он нормально не может есть. И перед руководством центра я ходатайствовал о его скорейшем осмотре и оказании ему медицинской помощи. Отдельно ходатайство об этом в понедельник передаст адвокат Али.

Я хочу особо подчеркнуть, что конвойные принадлежали к Федеральной службе судебных приставов, а сам центр временного содержания находится в ведении МВД.

Избивавшего Феруза конвойного из ФССП зовут «Саня», всего было трое сопровождающих, и мы эту смену, конечно, узнаем.

Центр временного содержания для иностранцев в Сахарово. Фото: «Одноклассники»

В центре к Ферузу относятся уважительно, корректно, строго в рамках закона — это его слова.

Сейчас Али Феруз готовит репортаж для газеты о жизни в центре временного содержания. Она чрезвычайно насыщенная. Одни матчи по футболу между африканской и вьетнамской женскими сборными чего стоят, рассказала дежурная смены Ирина Березина. Но я болею против команды ФССП. И я буду требовать судьи и мыла.

пос. Сахарово