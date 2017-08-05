Новая газета
Колумнисты

Посмотри на Али

Достаточно ли «неприятных отличий» для того, чтобы уничтожить человека, который не никому не причинял зла?

Общество

Кирилл Мартыновредактор отдела политики

Али Феруз помогает «Новой» делать важную работу — бороться с дегуманизацией трудовых мигрантов. Это задача не для одной газеты, конечно, и вообще, может быть ключевой моральный вопрос, стоящий сейчас перед российским обществом. Как научиться видеть людей в тех, кто не похож на нас, и кого мы привыкли не замечать?

Мы живем в городах, инфраструктура которых поддерживается работниками из Средней Азии. Наши офисы, подъезды и университетские аудитории убирают незаметные киргизские и узбекские женщины. Никто не знает их имен, мало кто из дежурной вежливости может с ними поздороваться. А когда все же здороваются, сами мигранты замирают на секунду в изумлении: оказывается, их можно видеть.

История трудовой миграции в России уже долгая, и это означает, что идут обычные в таких случаях культурные процессы — приезжие встраиваются в большое общество, ассимилируются. Учат русский язык, меняют рабочие места на стройках на работу в кафе, здесь рождаются и учатся в школах их дети. А вот общаемся мы по-прежнему мало, мало знаем, о чем думают наши соседи, и какие книги читают.

Еще до истории с первым задержанием Али Феруза и попыткой его депортации я отчасти в шутку, а отчасти и всерьез говорил о том, что это наш самый перспективный журналист, потому что он может писать не только о проблемах мигрантов, но и для них самих — для этой растущей общественной группы, новых читателей на русском языке.

Отношение к мигрантам — испытание на совершеннолетие для постсоветского общества. Сдать этот экзамен будет трудно. И депортационное дело Али Феруза, отношение к нему людей становятся здесь знаковыми. Что скажут россияне: нужно ли отправлять такого человека на пытки и возможную смерть в руки спецслужб Узбекистана? Или общество окажется достаточно взрослым, чтобы понять: защищать нужно даже тех, кто может вам не нравиться?

Али Феруз мой хороший друг, но я знаю, что его можно видеть в совершенно другом свете. Во-первых, «сильно умный», он носит очки, спорит на темы гендерного равенства, говорит на нескольких языках. Во-вторых, Али Феруз гей и не считает нужным этого стесняться. Однажды он работал в мужском коллективе, склонном к гусарству, где любили хвастаться своими любовными похождениями, перечисляли знакомых женщин. Наш коллега поддержал эту риторику, и тоже рассказал несколько своих историй. Так коллектив научился сдержанности и, возможно, даже уважению к женщинам. В-третьих, Али Феруз мигрант, нерусский-понаехавший, что для многих у нас само по себе уже синоним самых черных злодеяний. Наконец, российские пропагандисты — не имея для этого никаких документальных оснований — распространяют слухи Али Феруза с экстремистскими группировками. Татуировка у него на шее и правда набита арабской вязью, вот только написано там «Рожден свободным».

Али Феруз. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ботаник, гей, мигрант, «экстремист», либерал — вот воплощенный кошмар стереотипного россиянина, каким его представляет российский же телевизор.

Вот только достаточно ли этих «неприятных отличий» для того, чтобы уничтожить человека, который не совершал никаких преступлений и вообще никому не причинял зла? Вопль «распни его» из интернета сейчас почти не слышен на фоне голосов в поддержку нашего журналиста. И поэтому хочется быть оптимистом. Возможно, телевизор врет, а мы в России способны к состраданию не только по отношению к гетеросексуальным консерваторам «славянской национальности».

Теги:
права человека, мораль, традиционные ценности, феруз
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