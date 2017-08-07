«Все это время руки мои были закованы...» Феруз рассказал об избиении конвоиром. Фото

служебная записка худоберди нурматова (али феруза) — главному редактору «новой газеты»

После оглашения решения судом все покинули зал. Я не мог поверить в такое решение суда и что у меня посадят в ЦВСИГ (Центр временного содержания для иностранных граждан — Ред.).

Меня с адвокатом оставили дожидаться копии решения суда. В этот момент перед глазами все потемнело и стало страшно. На руках у адвоката увидел ручку и невольно потянулся. Дальше что происходило — не помню. Пришел в себя уже когда выводили меня из здания суда.

Во внутреннем дворе увидел «газель», наполненную мигрантами.

Я был сзади закован наручниками. Меня посадили в машину, и мы выехали со двора. Проехали метров 500 и неожиданно один из судебных приставов по руке ударил меня электрошокером.

— Таких *** лучше я сожгу электрошокером! — прокричал он.

— Хорошо, хорошо, — в ответ я начал кричать от боли.

Потом шокером ударил по животу и по правой ноге. Потом еще сильно ударил по левому плечу.

Все это время мои руки были закованы сзади.

Всю дорогу до посёлка Сахарова этот пристав оскорблял и унижал меня.

Я не смог запомнить номер его жетона. Но его коллеги его называли «Саня».