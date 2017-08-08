Новая газета
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Мосгорсуд перенес депортацию Али Феруза в Узбекистан из-за позиции ЕСПЧ. Фото и видео

До решения Страсбурга автор «Новой» будет жить в спецучреждении МВД. На суд приехала его мама

Общество

обновлено 14:50

Али Феруз в зале Мосгорсуда. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

8 августа Мосгорсуд приостановил решение Басманного суда о выдворении автора «Новой» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) в Узбекистан из-за требований ЕСПЧ. В Страсбурге дело Феруза уже рассматривают в приоритетном порядке и постановляют до конца рассмотрения не депортировать журналиста из России в Узбекистан.

В зале Мосгорсуда выступила мама Али Феруза Зоя Васильевна Нурматова. Подробности заседания — читайте в новости.

До решения ЕСПЧ Феруз будет находиться в спецучреждении для временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ). Ведомство находится в подчинении системы МВД РФ.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов посещал Феруза в СУВСИГ: со слов Феруза, там хорошие условия.

При этом дело об избиении Али Феруза конвойным из службы судебных приставов не останется без внимания ни редакции, ни адвокатов журналиста.

При участии Надежды Мироненко 

Теги:
приставы, фссп, мвд, избиение, спецслужбы, узбекистан, феруз, мосгорсуд
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