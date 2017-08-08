Мосгорсуд перенес депортацию Али Феруза в Узбекистан из-за позиции ЕСПЧ. Фото и видео

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Али Феруз в зале Мосгорсуда. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

8 августа Мосгорсуд приостановил решение Басманного суда о выдворении автора «Новой» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) в Узбекистан из-за требований ЕСПЧ. В Страсбурге дело Феруза уже рассматривают в приоритетном порядке и постановляют до конца рассмотрения не депортировать журналиста из России в Узбекистан.

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В зале Мосгорсуда выступила мама Али Феруза Зоя Васильевна Нурматова. Подробности заседания — читайте в новости.

До решения ЕСПЧ Феруз будет находиться в спецучреждении для временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ). Ведомство находится в подчинении системы МВД РФ.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов посещал Феруза в СУВСИГ: со слов Феруза, там хорошие условия.

При этом дело об избиении Али Феруза конвойным из службы судебных приставов не останется без внимания ни редакции, ни адвокатов журналиста.

При участии Надежды Мироненко