Приморье не утонуло чудом

В воскресенье приморская гидрометеослужба сообщила, что тайфун Noru поменял траекторию движения и не угрожает Приморскому краю; штормовое предупреждение отменили. Но уже в ночь на понедельник на Приморье обрушились ураганный ветер и ливень, в считаные часы обернувшиеся стихийным бедствием. Синоптики пояснили: если бы Noru не свернул на Японию, утонуло бы все Приморье, а не только юго-запад края.

Как природное явление ни назови — пострадавшим не легче. Владивосток на этот раз обошелся малой кровью. Основной удар стихии пришелся на Хасанский, Надеждинский, Михайловский, Октябрьский районы, а также Уссурийск; на этих территориях введен режим ЧС. Размыты дороги, частично разрушены автомобильные мосты, тысячи жилых домов оказались подтоплены разлившимися реками, начались перебои с электричеством и связью, рейсы междугородных автобусов пришлось отменять. Несколько сотен людей эвакуированы в пункты временного размещения. Последствия ливней ощущаются и в других районах — например Чугуевском, сообщение которого с Владивостоком нарушилось.

По-настоящему оторванным от мира оказался курортный Хасанский район на юго-западе Приморья. Дорогу Хасан—Раздольное в нескольких местах смыло или затопило, а объездных путей здесь просто нет (разве что через Китай). Парализованным оказалось сообщение не только с пляжами Хасанщины, где в эти недели отдыхает множество приморцев и гостей региона, но и с погранпереходом Краскино—Хуньчунь.

«С обеих сторон российско-китайской границы находятся люди, ожидающие возможности попасть домой, — это и российские граждане, которые выехали в Китай и теперь пережидают непогоду в Хуньчуне, и иностранцы, которые из-за ливня не смогли покинуть нашу территорию», — сообщил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков. На дорогах образовались заторы, машины порой буквально тонули в воде. Во вторник сообщение с Хасанским районом восстановили — по временной схеме, в реверсивном режиме.

Сразу в трех местах (перегоны Баневурово—Барановский и Раздольное—Кипарисово участка Уссурийск—Владивосток, а также Оленевод—Веневитино участка Барановский-Хасан) подмыло полотно железной дороги. Три грузовых вагона в районе Баневурова сошли с рельсов, движение по Транссибу приостановилось (задержаны несколько пассажирских поездов, продажа билетов на них временно прекращена; более 1000 пассажиров отправлены на автобусах во Владивосток и Уссурийск). Продолжаются восстановительные работы, поезда на перегоне Раздольное — Кипарисово пока идут по одной колее.

Всего в зону стихии попало 34 населенных пункта (восемь из них отрезаны от «большой земли»), включая по-прежнему переживающий наводнение город Уссурийск. Подтоплено свыше двух тысяч жилых домов, в которых живут более 13 тысяч человек, находится 17 социально значимых объектов. Эти данные еще будут уточняться — и понятно, в какую сторону. Предстоит оценить и ущерб. А сколько времени займут восстановительные работы и выплата компенсаций — вопрос открытый. Так, с последствиями отгремевшего год назад тайфуна «Лайонрок» в Приморье борются до сих пор.

«Новая во Владивостоке»