Кондиционеры победили энергомост

В южном и центральном Крыму с воскресенья ввели график временного отключения электроэнергии. Свет отключают в Симферополе, Ялте, Севастополе, Феодосии и Судаке. Везде — на разное время: от 15 минут до 2 часов. Даже в одном городе в соседних домах может быть такая ситуация: у одних свет выключили и тут же вернули, а других заставили ждать по максимуму. Местами свет не отключают вообще.

— В воскресенье на улице Рузвельта электричество выключали на 15 минут, а в понедельник нет, — говорит жительница Ялты Людвика Пападопулу. — При этом на Ленинградской в тот же понедельник света не было два часа.

Аналогичная ситуация с южнобережными поселками Мисхор и Кореиз. Эти поселки — соседи, улицы одного переходят в улицы другого. При этом жители Кореиза сообщают, что у них отключений электроэнергии нет, тогда как мисхорцы жалуются на отсутствие света по часу-полтора в день.

О пятнадцатиминутных отключениях «Новой газете» рассказали жители Феодосии, до одного часа не было электричества в некоторых районах Симферополя и Бахчисарая. При этом еще в понедельник, когда отключения происходили только в Республике Крым, республиканские энергетики винили в происходящем Севастополь.

— Севастополь даже сейчас, в условиях энергодефицита, потребляет то количество электроэнергии, которое ему необходимо, — рассказал «Новой газете» собеседник в Минэнерго Крыма.

«Севастополь же — база флота, им нужнее. Если бы правительство города-героя ограничило энергопотребление, не было бы необходимости веерно отключать курортные города и поселки».

Не успел корреспондент «Новой» дозвониться до представителей «Севастопольэнерго», как свет начали отключать и там. После 22.00 понедельника на два часа была обесточена Байдарская долина и спальные районы города, прилегающие к южному побережью Крыма.

Любопытный факт: о целенаправленных отключениях электричества в Крыму заявляет федеральное министерство энергетики. Минэнерго Крыма при этом официально молчит: на сайте ведомства нет никаких сообщений о том, что полуострову не хватает электричества, как нет и информации о графиках отключения — то есть люди не знают, когда у них не будет света. Более того, сразу несколько жителей Крыма рассказали «Новой газете», что при отключениях электричества звонили в городские и районные диспетчерские службы электросетей и получали ответ: «Небольшая авария, скоро устраним».

Настоящую же причину отключения света в Крыму озвучили во все том же Минэнерго РФ: из-за аномальной жары (температура днем доходит до 45 °С и редко опускается ниже 30 °С даже ночью) люди на всем полуострове стали активно пользоваться кондиционерами, создав рекордное для летнего периода энергопотребление — 1129 МВт. В другие годы этот показатель редко превышал 850 МВт.

«На сегодняшний день объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань— Крым».

Локальные аварии, на которые упорно списывают отключение света крымские энергетики, также имеют место: из-за жары в Ялте из строя вышел силовой кабель, питающий электричеством пять домов на улицах Московской и Руданского. Света там нет уже двое суток.

— Мы знаем о проблеме. Сначала пытались временно решить ее подключением генератора, но и он вышел из строя, — сообщили «Новой газете» в диспетчерской ялтинских городских электросетей. — К сожалению, коммуникации в городе старые и при больших нагрузках легко перегорают. Капитальный ремонт силового кабеля требует определенного времени. Сейчас мы ищем способ подключить людей временно.

Решить текущую проблему с нехваткой электричества в Крыму технологически невозможно: для этого нет ни мощностей на энергомосте, ни способных принять увеличенные поставки энергии коммуникаций на полуострове. Помочь крымчанам может только сама природа: «похолодание» до 29°С синоптики прогнозируют со следующей недели.

Крым