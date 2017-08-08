Что делали Удальцов и Навальный 6 мая 2012 года?

Сергей Удальцов в день освободжения. Фото: Анастасия Удальцова / Facbook

Сергей Удальцов, координатор «Левого фронта», отсидев 4,5 года по «Болотному делу», вышел на свободу. И на 10 августа созвал пресс-конференцию, на которой, по словам супруги оппозиционера Анастасии Удальцовой, он «расскажет всю правду о «Болотном деле», ситуации в российских тюрьмах, а также выскажет свое мнение о перспективах российской оппозиции».

Понятно, что главный вопрос, который будет реанимирован на пресс-конференции Удальцова, —

почему после марша протеста 6 мая 2012 года он отправился в колонию, а Алексей Навальный остался на свободе?

Хотя этот вопрос уже давно не актуален.

Очевидно же, что все «Болотное дело» — это искусственное уголовное дело по фабуле, придуманной следователями.

Очевидно, что 6 мая 2012 года на Большом Каменном мосту не было бы никакого столпотворения и столкновений, если бы кто-то не решил устроить повторный досмотр перед входом на Болотную площадь. Это притом, что перед началом Марша все уже прошли досмотр.

Внеплановые рамки металлоискателей перед Болотной площадью и стали главной причиной, что на мосту началось столпотворение.

Принявшие решение об установке металлоискателей (которых к тому же было очень мало для быстрого прохода десятков тысяч человек), видимо, рассчитывали, что колонна легко прорвет хиленькое оцепление из солдат-срочников, а там уже их встретит хорошо подготовленный заградотряд.

Чтобы не допустить прорыва хиленького оцепления, и было принято решение усаживаться прямо на мостовую. Это было спонтанное решение. И я был свидетелем того, как оно принималось.

На Марше я все время был рядом с Борисом Немцовым. Когда колонна дошла до поворота на Болотную, движение застопорилось. К нам подошел Удальцов и рассказал, что на входе на Болотную установлена цепь из рамок досмотра, и что люди не смогут быстро пройти досмотр.

Потом подошли Навальный с Яшиным. Уже не помню, кто это предложил, но все согласились, что идущие сзади будут напирать, и единственный способ не допустить давки и прорыва первой цепи оцепления (из срочников) — это призвать тех, кто впереди колонны, усаживаться на асфальт.

Есть десятки фотографий и видеозаписей, на которых видно, что Навальный, Немцов, Яшин тут же уселись на асфальт. И там, где была устроена «сидячая забастовка», никакого прорыва оцепления не было. А вот справа по ходу движения колонны никто не уселся. Там и произошли столкновения.