«Подъезд мне краской облили: предатель России вернулся из зоны. Мобилизует...»

10 августа лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов дал пресс-конференцию по случаю своего освобождения — полных 4,5 года он отсидел по обвинению в организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве. Подтвердились ли подозрения о том, что Удальцов, вернувшись из зоны, публично выступит с критикой Навального, тоже активного участника протестов 2011—2012 годов?

В оппозиции к либералам

Оппозиция должна готовить «левый поворот». Я как был жестким критиком Путина и элитной группы, что заправляет всем в стране, так им и остаюсь. Президент не хочет или не может сдержать зажравшуюся элиту, которая продолжает демонстрировать «показную роскошь» и мешает изменить систему в стране. Курс экономической политики России остается неолиберальным — этот курс не дает нашей стране реально развиваться.

Левым надо объединяться и выставлять своего кандидата к 2018 году

В 2011-12 годах, когда работал Координационный совет оппозиции, мы достигли неплохих успехов. Это был пример того, как люди разных взглядов могут взаимодействовать. Репрессии («болотное дело») — следствие того, что нам удалось договориться. Я готов работать на сближение левых сил, в том числе и парламентских партий.

В России есть большой запрос на левую, лево-патриотическую силу. Либеральная оппозиция очень заигрывает перед Западом, чуть ли не призывают к оккупации. А я патриот. Я люблю свою родину и не люблю эту власть.

К 2018 году требуется выдвижение нового, молодого и сильного, кандидата от левых. Это должен быть новый человек, люди устали от тех же лиц. Поэтому нужны праймериз. Сценарии различны: массовый бойкот выборов или организация второго тура выборов.

Президентские амбиции при наличии судимости — шарлатанство

Я не говорю, что собираюсь стать президентом, имея судимость. Это шарлатанство.

Что случилось 6 мая 2012 года на Болотной: беспорядки организовала власть, но провоцировали и люди из оппозиции. Я отказался давать показания на них

Беспорядки на Болотной организовала сама власть , при этом были люди из оппозиции (Илья Пономарев день бегал и кричал, что надо прорывать оцепление полиции) , которые толкали на провокации. Алексей Навальный призывал не идти на Болотную, а устроить сидячую забастовку перед кинотеатром «Ударник». Я был против. Подставлять людей под репрессии - это сознательное желание провоцировать? В оппозиции тоже есть люди не очень порядочные. Я спрошу с них — почему они так себя вели. Но когда СК предлагал мне дать на кого-то показания, я отказался.

Сегодняшние акции протеста — подстава

Сейчас людей сажают, зачем их подставляют под дубинки, под молотилово? Мне кажется, мы так не должны себя вести, если мы за демократию, за народ. Многие создают себе имидж вождей, являясь обычными людьми. От них поддержки не было.

Навальному: не мой кандидат. Мы против коррупции, но не мальчики для битья

Я не пойду митинговать за Навального. Это его позиция. Но это не мой кандидат. А против коррупции мы готовы участвовать. Но мы не пушечное мясо и не мальчики для битья.

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За Крым и Донбасс — но против Путина

Я знаю, что крымчане этого хотели. Роль войск не слишком велика была. Для нас воля народа — вещь священная. Но никогда от меня не звучало, что мы поддерживаем Путина. С таким курсом и в Крыму ничего не получится.

На Донбассе — герои, люди, защищающие свою землю и право говорить на своем языке. Низовые настроения там реально существуют. То, как вела себя киевская власть, — это не элементы геноцида.

Когда братские народы довели до ненависти, просто больно, по сердцу режет. Как до этого довели? В Украине эта власть тоже не вечна. Выправим ситуацию.

Привет «болотникам»! Мне не в чем каяться

Узникам Болотного дела передаю привет. Желаю тем, кто остался в заключении, скорейшего освобождения и силы духа. Я надеюсь, мы встретимся, обнимем друг друга, поддержим. Под эти репрессии все они попали случайно. Я смотрел десятки часов этих записей: ребята, которых арестовали, не делали что-то противоправное, там явно были провокаторы.

Мне не в чем каяться. Мы боролись за наши права. Мы выходили, чтобы жизнь в России стала чуть легче, чуть свободней. Я сидел до звонка, мне заблокировали все возможности УДО. Мне оправдываться не в чем. Это они все, кто провоцировал беспорядки, ответят по справедливости, все равно кем — полиция, власть, оппозиция.

Как сиделось? Санаторий «ноль звезд». Я не строю из себя жертву режима

В целом, это не та зона, не те лагеря, которые мы знаем по рассказам классиков. Там, где я побывал, явного беспредела и насилия не наблюдал. Закона сотрудники стараются держаться. По рассказам арестантов, которые давно сидят, в 90-е—2000 ужасная была ситуация, пыточная. Избиение, насилие, запугивание были повсеместными, массовыми. Сейчас правозащитники получили доступ в колонии.

Сейчас некоторые выходят, строят из себя жертв режима — мол, пытали, избивали. Я из себя такую жертву режима не делаю. Более-менее. Санаторий «ноль звезд»: ни разу не бьют и три раза кормят. Но все равно — неэффективно. Зэки предоставлены сами себе. Кто-то идет по линии воровской романтики (извлечение денег и выгод, за деньги можно все, были бы деньги), а я сидел среди тех, кто не придерживается воровских традиций, работает, зарабатывает, тратит на остальных арестантов — все остальные за наш счет там и живут. Стремиться туда не надо.

Процент рецидива огромный. Если эту ситуацию не изменить, наша уголовно-исправительная система будет оставаться неэффективной.

Подъезд мне краской облили — «предатель России вернулся из зоны». Ну, я посмеялся, это мобилизует.

7 ноября — знаковый день

Столетие Революции — это знаковый день. Я бы призвал в этот день отказаться от дрязг и распрей и призвал к мощной акции во многих городах. Те ценности остаются. Мы за мирный и конструктивный протест и ни в коем случае не за конфронтацию, кровопролитие. То что нас провоцируют постоянно — это такая позиция власти, но она для нее самой опасна.

Сергей Лебеденко, специально для «Новой газеты»