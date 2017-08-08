Кто рулил в банде ГТА?

Есть несколько конспирологических версий о том, что на самом деле случилось в Мособлсуде 1 августа 2017 года. В этот день пятеро членов банды ГТА напали на конвой и завладели оружием. В перестрелке трое бандитов убито, двое тяжело ранены. Ранения получили сотрудник Росгвардии и конвоир. Дело банды ГТА слушается в Мособлсуде с лета прошлого года, на скамье подсудимых было 9 человек, еще двое задержаны в Таджикистане, там идет следствие.

Побеги из судов — дело нередкое. Каждый год в разных городах и судах случается такое: достаточно набрать в любом поисковике фразу «побег из суда», и можно зачитываться любопытными историями, в том числе совсем недавними. Чаще всего в таких делах фигурируют сообщники — конвой, поменявшийся местами дружок (брат), сотрудники СИЗО, которые выдали конвою одного арестанта вместо другого, и невнимательный (осознанно или нет) судья отпускает арестанта «за отсиженным».

Но чтобы в суде стреляли, чтобы разоружили конвой — нет, этого никто себе представить не мог. И понятно, что слаженные действия пятерых преступников были скоординированы. Тем более что их как будто специально перевели в одно СИЗО (Зеленоград), хотя они долго сидели в разных СИЗО Москвы. И конвой сделал для побега все, что мог: два конвоира (причем одна женщина) посадили пятерых бандитов в лифт (хотя положено проходить только по лестнице), наручники были застегнуты спереди (положено сзади), плюс по правилам конвоирования пятерых особо опасных преступников, склонных к побегу и суициду (что было отмечено в их личных делах), должны были конвоировать как минимум десять человек и собака.

То есть попытка побега была подготовлена. Дальше встают два вопроса: кем и с какой целью. Если разбираться с целью, вопрос «кем» решается логически.

Скриншот с видео «Ликвидация членов банды ГТА» из сюжета Рен-ТВ

Здесь версий несколько.

Первая. Побег — чтобы убежали, оказались на свободе. Рисковать бандитам было особо нечем, они все понимали, что как минимум за 17 убийств им всем светит пожизненное. Были сообщения, что бандиты связывали себя с «Исламским государством» (запрещенная в РФ организация) и называли себя «джамаатом». Можно, конечно, предположить, что некие богатые и влиятельные сторонники ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) замаскировались в Москве и провели успешные коррупционные переговоры в СИЗО, чтобы установить межкамерную связь и договориться об ослабленном конвое, но это все-таки бред.

Представить себе, что кому-то еще они могли понадобиться живыми на свободе, в здравом уме невозможно.

Поэтому все остальные конспирологические версии связаны с тем, что кому-то понадобилось физическое устранение ядра банды. Чтобы, например, не давали показаний. И вообще чтобы не болтали. И поэтому путем тонких провокаций подсудимых подвели к попытке побега, во время которой они и были уничтожены.

Версия неплоха. Убивать их в СИЗО при попытке побега можно и несложно, достаточно вывести их к стене и сделать вид, что они собирались бежать — помните, как Глеб Жеглов застрелил совестливого однополчанина Шарапова, прибившегося к «Черной кошке»? Вот как-то так. Однако одному-двум исполнителям здесь не справиться, нужно же их по одному вывести из камер (и сокамерники увидят, кто выводил), провести по коридорам, вывести во двор, а везде же камеры и окна — в общем, никак, слишком много свидетелей. К тому же сотрудники тюремного ведомства сообразительностью не очень славятся, им слишком долго объяснять с возрастающей возможностью так и не объяснить. Так что попытка побега при конвоировании — единственная, по сути, возможность.

А кому могло бы понадобиться физическое устранение много знающих бандитов? Лидер конспирологических версий — прокуратура. С Генеральной прокуратурой банду ГТА связывает фактически только один (зато какой) примечательный факт: члены банды ГТА жили и работали на даче управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова в Раменском районе. Именно в его доме и были взяты бандиты, а на его участке обнаружился схрон с оружием (около 60 автоматов). Замечу, что досмотр дачи прокурорского генерала такого уровня невозможен без санкции генпрокурора или его зама.

Алексей Староверов. Скриншот с видео / сайт kp.ru

Более того: супруга прокурорского генерала (кстати сказать, выходца из краснодарских силовиков) владела ООО «Сахар Кубани» вместе с Анжелой-Марией Цапок, женой осужденного на пожизненный срок лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка Натальей Цеповяз, женой сообщника Цапка Вячеслава Цеповяза и Ольгой Лопатиной*, бывшей женой замгенпрокурора Геннадия Лопатина. А сам Лопатин был начальником Староверова в Генпрокуратуре.

* Эта информация была приведена в расследовании ФБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Впоследствии по заявлению Лопатиной о подделке документов краевое МВД проводило проверку и пришло к выводу, что экс-супруга замгенпрокурора не имела отношения к бизнесу Цапков.

В сторожке дома Староверова жил Рустам Усманов, которого называют главарем банды ГТА, или одним из главарей. Другой бандит жил на даче близкого друга Староверова.

После задержания Староверова перевозбудился давний оппонент прокуратуры, СК. Было предпринято несколько попыток возбудить уголовное дело в отношении Староверова (от ст. 317 УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» до ст. 222 УК «Незаконный оборот оружия»), но на защиту коллеги стеной встала Генпрокуратура (Виктор Гринь, замгенпрокурора, лично отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Староверова). В итоге Староверов отделался отставкой и стал «предпринимателем». А зампред СК Василий Пискарев, который лично настаивал на возбуждении уголовного дела и аресте Староверова, был отправлен депутатствовать в Госдуму (чуть более почетная отставка), где сейчас возглавляет Комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Все это, конечно, очень интересно и познавательно, однако зачем прокурору «крышевать» банду ГТА?

Материальная сторона вряд ли могла его заинтересовать: добыча всей банды за все время ее деятельности оценивается примерно в 17 млн руб., да пусть хоть в два, хоть в три раза больше — Староверов входил в рейтинг Forbes как один из самых богатых силовиков.

Не получается тема с генералом. В смысле история со Староверовым по-прежнему очень интересная, он, конечно, заслуживает дальнейшего внимания, однако на человека, имеющего отношение именно к этой банде, он не похож. Не приходится сомневаться, что если бы Староверову нужно было куда-то поселить своих бандитов, он не стал бы делать это в собственном доме.

Не похоже, чтобы ядро банды ГТА спровоцировали на побег с последующей ликвидацией из-за Староверова. Он, похоже, расслабился, как безнаказанный разгильдяй, а не как член банды ГТА или ее крыша. Зачем такие сложности человеку, которого защищает Виктор Гринь.

Замгенпрокурора Виктор Гринь (в центре). Фото: РИА Новости

Какой вообще смысл бандитов убивать? Только если они что-то знают. Им и так пожизненное светило практически всем. Разве что там был внедренный сотрудник, которого решили ликвидировать таким образом.

А на то, что там был внедренный сотрудник, похоже. Если собрать воедино все разрозненные источники, то можно удивиться, до чего же действия банды были нетипичными.

В ГТА не пользовались сотовой связью, и во время длительной операции по их задержанию много говорилось о том, что в банду могут входить люди, знакомые с оперативно-разыскной деятельностью. В 2014 году прошла информация о том, что пули, которыми были убиты водители в Подмосковье, изготовлены на Тульском заводе, где их делают для бойцов спецподразделений. Позже эта информация не подтверждалась и не опровергалась, но сразу после перестрелки в Мособлсуде широко обсуждалась в телеграм-каналах.

С внедренными (или завербованными) сотрудниками такие истории приключаются часто. Правда, в новейшей истории я ничего не слышала о доказанных случаях ликвидации, но вот арест, посадка и отбывание наказания под легендой — это да, бывает, с одним таким я даже лично знакома.

Так это или не так — мы наверняка узнаем не скоро, но выводы можно будет сделать в ближайшее время. Посмотрим, кого назначат виноватым.

Если это была операция спецслужб — накажут только конвой, то есть МВД (конвоирование в суды — это их обязанность). Если нет — накажут ФСИН (за межкамерную связь и дезинформирование конвоя о степени опасности пятерых бандитов, что обязан делать начальник СИЗО).

Собственно, почему во всей этой истории ключевую техническую роль играет именно ФСИН.

Следственный комитет уже заявил, что ищет тех, кто помог участникам банды скоординировать свои действия, среди персонала СИЗО в Зеленограде. Руководству следственного изолятора грозит уголовное преследование по статье «Халатность». Дело в том, что почти год члены банды содержались в разных СИЗО («Медведь», «Водник», «Матроска») и на каждое заседание суда их возили с разных концов Москвы. А потом их зачем-то объединили в одном СИЗО-12 в Зеленограде. А это либо халатность, либо умысел.

Конечно, они общались между собой — что запрещено. Возможно, у них были и мобильные телефоны, которые они могли получить только от сотрудников СИЗО. При этом у ФСИН есть оперативное управление, которое должно выявлять степень опасности обвиняемого или осужденного — как в совершении новых преступлений, так и в побеге и дезорганизации. Но реально опера часто работают на преступников, осуществляя пронос телефонов, решая свои какие-то оперативные задачи путем предоставления немотивированных благ представителям криминальных кругов. И, соответственно, находятся в прямой коррупционной связи с преступным сообществом. В тех следственных изоляторах, где присутствует такое понятие, как «дорога» (межкамерная связь), опера активно работают с теми арестантами, кто эту дорогу «держит», чтобы быть в курсе — о чем переписываются заключенные.

То есть это достаточно примитивные способы ВКР — внутрикамерной разработки. Заключенные все это знают. И обычно знают, кто в камере стукач (хотя иногда нет). Но опера вместо того, чтобы реально пресекать, изолировать осужденных, реально запрещать «дороги» — считают, что заключенные у них под контролем, будут им давать какую-то информацию и из этого будет большое счастье. Им так проще работать, когда есть «дорога» и стукач.

Однако так контролировать заключенных невозможно. Достаточно закрыть письмо («маляву») в соседнюю камеру рукой, чтобы стукач не увидел текста. Очевидно, что члены банды ГТА заранее сговорились о своих действиях по «дороге» или с помощью мобильной связи. То есть изоляцию ФСИН не обеспечила.

Что не менее важно — ФСИН не сообщила своим смежникам из МВД (конвойный полк) о серьезной опасности именно этих конвоируемых. О том, что у каждого из них в личном деле не одна полоса, а три (полоса — опасность: склонность к побегу, суициду и т.д.). И это старая, закрепившаяся практика, когда обычных, рядовых зеков сажают в один автозак с членами одной банды или с уже осужденными пожизненно — к примеру, так возили в Мосгорсуд банду покойного Шутова: им было скучно на ПЖ, они вспоминали эпизоды, их вновь собирали с Москве, и они катались в одном автозаке, общались и пели песни, очень у них это хорошо получалось, крепко спетый был коллектив.

Кто их сажал вместе в одни автозак? Никак не конвойные.

Раненые члены банды ГТА после перестрелки в Мособлсуде. Фото: РИА Новости

Если так уже было — естественно, люди смекнули и сговорились уже внутри СИЗО. Не в автозаке же они будут это обсуждать.

Во вторник, 8 августа, заседание по делу банды ГТА в Мособлсуде началось с большим опозданием — оставшихся в живых членов банды конвоировали в зал суда аж по три сотрудника полиции на одну бандитскую душу. Но дело не в конвойных. Дело в том, что все случилось еще в СИЗО. А в суде дело было сделано.