Пуш на выборы

«Попытки создать архитектуру президентской кампании 2018 года привели Кремль и Центризбирком в Mail.ru Group — крупнейший российский интернет-холдинг, владеющий социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», — сообщают источники РБК. Официальные лица эту информацию не комментируют, но 19 июля на сайте ЦИК появилась информация о проведении творческого конкурса, задание к которому включает в себя в том числе и продвижение ведомства в интернете.

Поскольку все идет к тому, что выборы весной 2018 года пройдут без конкуренции и с персональным составом кандидатов, не поменявшимся с 1999 года, за счет содержания сделать кампанию убедительной уже не получится. Так что поддерживать ажиотаж и внимание общества придется исключительно инструментально. В решении этой задачи на помощь традиционной телевизионной бомбардировке граждан и «работе с коллективами бюджетных организаций» придут структуры «суверенного интернета», создававшиеся властями в течение последнего десятилетия. Российские социальные сети работают в основном на внутренний рынок, в высшей степени лояльны по отношению ко всем задачам, которые ставят перед ними государство и спецслужбы, и, конечно, не откажут старшим товарищам в просьбе немного подсветить выборы. Формально у такой работы должен быть относительно небольшой бюджет, порядка 100 млн рублей. Но на самом деле отношения Кремля и Mail.ru Group — это, конечно, не отношения клиента и подрядчика, и законами рынка они не управляются, хотя и остаются, вероятно, «взаимовыгодными».

Для аудитории «ВКонтакте» и «Одноклассников», которая исчисляется десятками миллионов человек и охватывает, согласно корпоративному отчету Mail.ru Group, более 90% российских интернет-пользователей, наступают непростые времена. Традиционным российским политическим абсентеизмом заниматься будет все труднее: Кремль достанет вас прямо через смартфон. Официальная политика будет лезть на кухни в виде пуш-уведомлений (всплывающих сообщений на экране телефона или компьютера). Как сейчас МЧС почти каждый вечер предупреждает в смс-рассылке о небывалых грозах и ветрах. Технология принудительных уведомлений недавно была уже протестирована администрацией «ВКонтакте» — в июне во время прямого эфира ток-шоу Сергея Минаева и Антона Красовского информацию об этом событии получили все подписчики Алексея Навального. Многим пользователям это сильно не понравилось, а представители «ВКонтакте» объяснили ситуацию обкаткой новых настроек рекомендаций контента.

Анонимный собеседник РБК справедливо указывает на то, что вся эта digital-стратегия (именно так, судя по всему, власти называют свой хитроумный план) нужна не столько для поддержки на выборах кандидатуры Владимира Путина, сколько для создания убедительной картинки всенародного голосования. «Суверенный интернет», иными словами, должен хоть как-то противостоять делегитимации выборов в условиях, когда к ним допускаются только «проверенные» кандидаты. Апрельская стратегия Кириенко (тогда еще не digital) ориентировалась на показатели 70–70, то есть 70% голосов, отданных за основного кандидата, при 70% явки. За первую цифру можно в нынешних условиях особенно не тревожиться, а вот вторая пока выглядит чистой фантастикой. Убедить явиться на выборы будет трудно не только протестно настроенное меньшинство, но и значительную часть лояльных граждан, которые резонно полагают, что и без них все отлично разрешится в наилучшем виде, а стабильность продолжится. Сценарий выборов президента при явке менее 50% будет очень тяжелым стартом для следующего президентского срока — во время которого, как всем известно, деньги окончательно кончатся. Ссылаться на народные массы, стоящие за президентом, будет непросто. Ярких, но безопасных кандидатов Кремлю брать неоткуда. Так что остается один голый digital.

Целевой аудиторией новой стратегии, уверены в Кремле, должны стать те категории населения, которые рассматривают интернет как более достоверный и важный источник информации, чем традиционные СМИ. И в этом кроется, пожалуй, главный для властей риск ставки на дигитализацию кампании. Кажется, в Кремле неверно оценивают разрыв, существующий между официальным российским обществом и актуальной цифровой культурой. В рамках последней любой человек, призывающий участвовать в официальных мероприятиях, рассматривается как тролль и провокатор. Digital-стратегия в итоге может получить сильнейший отпор со стороны пользователей, поток негативных комментариев и мемов. И в этом случае сыграет на руку конкурентам Кремля, сделавшим свою карьеру в интернете, — в частности Навальному. Для этого властям достаточно будет лишь немного перегнуть палку, неверно расставить акценты. Отказываясь от роли недостижимых арбитров-цензоров, вступая на чужую территорию и превращаясь в участников дискуссии в интернете, власти в целом рискуют повторить судьбу конкретного блогера — Дмитрия Медведева.