Замерзшая река Лена. Якутск. Октябрь 2014 года. Фото: Юрий Козырев / «Новая»

История колымского края началась в конце 1920-х годов, когда здесь были найдены необычайные залежи золота и других ценных металлов. Поскольку постоянное население в регионе практически отсутствовало, для освоения земель советская власть организовала обширную сеть трудовых лагерей, в которых эксплуатировалось более 2 миллионов заключенных и ссыльных.

Магадан — столица Колымы. Он стал центром регионального развития в 1932 году, когда сюда прибыли первые узники. Город служил транзитным центром для заключенных, которых железной дорогой отправляли до Владивостока на Японское море.

Колыма был самым суровым островом архипелага ГУЛАГа. Только здесь расстреляно около 11 тысяч человек, и даже по самым скромным подсчетам, более 100 000 погибло на работах. Магадан щедро субсидировался Москвой во времена коммунистического правления, но был разрушен рыночной экономикой. В новой реальности население области сократилось более чем наполовину, многие поселения превратились в города-призраки.

О том, как сейчас живет край, над каждой пядью которого до сих пор нависает тень страшного лагерного прошлого, — в фотографиях Юрия Козырева.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Пляж Нагаевского залива Охотского моря. Магадан. Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Магаданская область. Июнь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Заброшенное детское кладбище на территории бывшего лагеря Эльген. Эльген — трудовой лагерь для женщин, на его месте все еще видны казармы и колючая проволока, но нет ни одного памятника или мемориальной доски, детализирующей его прошлое. Эльген, Магаданская область. Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Артефакты из частной коллекции Ивана Паникарова. Иван Паникаров, бывший сантехник из Ростова-на-Дону, создал музей ГУЛАГа в Ягодном (городке с населением 8000 человек), в котором когда-то размещалась штаб-квартира регионального ГУЛАГа. В 1970-е годы он приехал на Колыму, где узнал мрачную историю лагерей. Последние два десятилетия Иван посещает их останки, собирая одежду заключенных, инструменты и посуду. Различные находки заполнили небольшую двухкомнатную квартиру Ивана: наручники и фотографии заключенных покрывают стены его гостиной, а стопки ящиков в коридоре содержат протоколы допросов. Ягодное, Магаданская область. Октябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Ольга Никишова, дочь бывшей заключенной ГУЛАГа Марии Кощаленко, родилась на территории бывшего лагеря Эльген. Эльген — трудовой лагерь для женщин, на его месте все еще видны казармы и колючая проволока, но нет ни одного памятника или мемориальной доски, детализирующей его прошлое. На фото — Ольга с мамой. Эльген, Магаданская область. Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Жители заброшенной деревни Эльген. В конце 80-х годов в Эльгене, поселении, прилегающем к руинам ГУЛАГа, было более 2000 жителей. Теперь там обитают всего несколько человек. Эльген, Магаданская область. Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Житель заброшенной деревни Эльген. Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Иван Паникаров в гараже со своей коллекцией. Октябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Рабочий показывает золотой урожай золотодобывающей компании «Кривбасс». Ягодное, Магаданская область. Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Золотое месторождение разрабатывающееся Владимиром Найманом. Дебин, Магаданская область. Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Охотники. Магаданская область. Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Больница Дебина. В 1940-х годах — центральная больница для узников Севвостлага. Здесь работал фельдшером писатель Варлам Шаламов. Дебин, Магаданская область. Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Колымское шоссе — главная дорога в Магаданской области. Трасса была построена в 1930-50-х годах, главным образом, заключенными трудовых лагерей. Магаданская область. Июнь 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Памятник Серп и Молот на Колымском шоссе. Магаданская область. Июнь 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Бывшая заключенная ГУЛАГа Стефания Дубовик. Родилась в Западной Украине, в 1943 году была приговорена к 10 годам. После освобождения Стефания осталась в Магадане — искала своего ребенка, который был передан в детский дом администрацией лагеря для заключенных. Магаданская область. Июнь 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Наталья Хаютина, приемная дочь сталинского начальника секретной полиции Николая Ежова, человека, ответственного за гибель тысяч людей, пробралась в самую отдаленную точку СССР, чтобы избежать тени своего отца. В 1990-х годах она обратилась в суд для реабилитации имени Ежова, но суды отклонили ее просьбу. Наталья провела всю жизнь в Магаданской области, сейчас она живет в Оле, а ее дочь и внуки неподалеку. Ола, Магаданская область, Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Ола, Магаданская область, Июль 2015 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Квартира композитора Вадима Козина, бывшего заключенного ГУЛАГа, после освобождения проживавшего в Магадане. Квартира была превращена в музей. Магадан. Октябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

«Маска скорби» — мемориал, посвящённый памяти жертв политических репрессий. Магадан. Октябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Вид с крыши Магаданского государственного музыкального и драматического театра. Магадан. Октябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Александр Соловьев, беженец из Шахтерска, Восточная Украина, переехал в Магадан со своими сыновьями и женой. Магадан. Октябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Магадан. Октябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Усть-Нера, Республика Саха. Октябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Хандыга — поселок вдоль Колымской трассы Р504 (прежний индекс М56) в Республике Саха. Хандыга. Октябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Работник в дыму от выхлопов небольшой пассажирской лодки, перевозящей пассажиров по полузамороженной реке Лена в Якутске. Якутск. Октябрь 2014 года.