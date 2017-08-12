Тюрьма для своих

Несмотря на многочисленные заявления правозащитников и статьи в прессе, разоблачающие механизм отсечения правозащитников от ОНК, Общественная палата РФ (ОП) по-прежнему ведет свои игры по дальнейшему уничтожению ОНК. Вот последняя история.

В июне этого года ответственного секретаря СПЧ и одновременно члена ОНК Московской области Яну Лантратову приняли на работу в администрацию президента РФ. Согласно ФЗ-76 «Об общественном контроле», госслужащие не могут быть членами ОНК. Как сказала мне в телефонном разговоре Лантратова, она сразу в первые дни июня, по назначении на новую должность, написала на имя секретаря ОП заявление о выходе из ОНК Московской области. Оперативного ответа из ОП не последовало. Лишь через несколько недель ее попросили переписать заявление на имя нового секретаря палаты Валерия Фадеева. Яна написала. Ответа вновь не последовало.

Кроме Лантратовой из ОНК Московской области по собственному желанию вышел еще один член комиссии — Дмитрий Енаев. То есть вакантными стали два места, и ОП обязана провести новые назначения на освободившиеся места.

Как потенциальные кандидаты могут узнать о процедуре ротации в ОНК Московской области? Полагаю, что из официального объявления ОП, размещенного, например, на сайте ОП. Но нет, ОП о ротации в общественном пространстве не сказала ни слова. Председатель ОНК Московской области Антон Цветков, который, кстати, в предыдущем созыве ОП возглавлял Комиссию по безопасности и взаимодействию с ОНК, сообщил о ротации лишь своим приближенным. Чужие здесь не ходят.

После прошлогоднего скандала с невхождением правозащитников в ОНК в 42 субъектах РФ, а также после опубликования полученных нами в суде материалов по нарушению проведения процедуры назначения членов ОНК ОП вынуждена, хотя и в легкой степени, сотрудничать в вопросах формирования ОНК с СПЧ. ОП предложила четырем представителям СПЧ войти в рабочую группу по вопросам формирования и взаимодействия с ОНК при Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК. СПЧ делегировал в эту рабочую группу в том числе и меня.

И вот 3 августа как член рабочей группы я получаю от ответственного секретаря комиссии ОП письмо с предложением рекомендовать или отклонить три кандидатуры на освободившиеся два места в ОНК Московской области. На голосование членам рабочей группы отводят всего сутки.

Итак, вот эти три кандидата: Евгений Боронин от Межрегиональной общественной организации «Общество содействия правоохранительной, охранной и противопожарной деятельности», Николай Зуев и Кирилл Маношин — оба от социально ориентированной Московской областной региональной общественной организации помощи в трудных жизненных ситуациях и инвалидам «Щит». Более никакой информации о кандидатах в опросном листе не сообщалось.

Прошу ответственного секретаря комиссии информировать меня, какого числа Лантратова и Енаев известили ОП о своем выходе из состава ОНК Московской области, а также прошу сообщить место работы и опыт правозащитной деятельности кандидатов. Получаю ответ, что «в графе «место работы» анкет кандидатов, выдвигаемых в состав ОНК, указаны сведения о работе за последние 15 лет. В связи с тем, что запрашиваемые Вами сведения составляют охраняемую законом тайну (персональные данные граждан), они не могут быть предоставлены». Где человек работал 15 лет назад, мне совершенно не интересно и совершенно непонятно, для чего эти данные собирает ОП. Я прошу сообщить нынешнее место работы, мне интересен род занятия кандидата сейчас. А оказывается, это персональные данные. Но по ФЗ «О персональных данных» имя, отчество и фамилия человека тоже персональные данные. В таком случае их тогда тоже нельзя разглашать.

Возвращаясь к хронологии… 8 августа получаю очередное письмо из ОП, в котором меня просят в течение двух дней проголосовать или отвергнуть еще одного кандидата в ОНК Московской области — Валерия Панькина (выдвинут Общероссийской общественной организацией «Российский союз налогоплательщиков»), который баллотируется на место вышедшего из комиссии Енаева. И вновь прошу сотрудников ОП сообщить мне, какого числа Енаев известил ОП о своем выходе из комиссии. В ответ — абсолютный игнор.

Почему так важна дата выхода из ОНК? Да потому, что, согласно ФЗ-76 «Об общественном контроле», «общественное объединение направляет секретарю ОП в срок, не превышающий 30 дней с момента прекращения полномочий члена общественной наблюдательной комиссии, заявление о выдвижении кандидатуры в состав общественной наблюдательной комиссии <…>. Совет Общественной палаты в срок, не превышающий 20 дней с момента получения секретарем Общественной палаты заявления о выдвижении кандидатуры в состав общественной наблюдательной комиссии, принимает решение о назначении члена общественной наблюдательной комиссии либо об отклонении предложенной кандидатуры».

И вот 11 августа, в пятницу, накануне выходных (а на голосование отводится всего три календарных дня), заместитель начальника правового отдела ФКУ «Аппарат Общественной палаты России» Владислав Ваннер рассылает членам Совета ОП опросный лист с напутствующим письмом от первого заместителя секретаря ОП Вячеслава Бочарова, в котором тот сообщает, что «27 июня 2017 года были прекращены полномочия члена ОНК Московской области Лантратовой Яны Валерьевны (хотя, как мы уже знаем, эти полномочия были прекращены еще в первых числах июня. — Е. М.). <…> В установленные <…> сроки в Общественную палату Российской Федерации поступило заявление о выдвижении кандидатуры Боронина Евгения Геннадьевича в состав ОНК Московской области. В этой связи предлагаю рассмотреть вопрос о назначении Боронина Е.Г. членом ОНК Московской области либо об отклонении предложенной кандидатуры». А куда ж подевались кандидаты Зуев и Маношин? Почему их нет в опросных листах? Ведь, согласно ФЗ-76 и регламенту ОП, все кандидаты, подавшие документы, должны быть включены в опросный лист.

Ну и к вопросу о разглашении персональных данных, о чем так пекутся сотрудники ОП (кстати, на суде по нашему иску к ОП представители аппарата ОП даже не хотели давать нам в руки опросные листы, сообщая, что там находятся персональные данные кандидатов в ОНК — их имена, отчества и фамилии). Так вот, опросный лист с кандидатурой Боронина был разослан не только членам Совета ОП, но и их многочисленным помощникам, а кроме того, этот лист был отправлен еще по 37 адресам, среди которых советник аппарата ОП, советник руководителя аппарата ОП, замначальника отдела международных связей ОП, руководитель общественной приемной ОП, руководитель аналитического отдела ОП, заместитель начальника организационного обеспечения деятельности ОП и пр. Кроме того, опросный лист направили и.о. заместителю правительства Удмуртской Республики Ярославу Семенову. Видимо, в ОП забыли, что Ярослав Семенов с декабря 2016 года более не является руководителем аппарата ОП. Из ОП он ушел вместе с секретарем ОП Александром Бречаловым, который теперь работает и.о. главы Удмуртской Республики. А может это вовсе и не ошибка, и Семенов по-прежнему всем рулит в ОП?

Евгений Боронин. Фото: сайт фонда «Добрые технологии»

Возвращаясь к единственной безальтернативной кандидатуре Боронина. Что члены Совета ОП могут узнать о нем из опросного листа? Да ничего. В опросном листе даже не указано, есть ли у кандидата хоть малейший опыт правозащитной деятельности.

Ну а, собственно, кто он, этот господин Боронин? Судя по его странице в фейсбуке, работает он в «Курьер сервис экспрессе», активный сторонник «Единой России», член координационного совета НСБ РФ (негосударственная сфера безопасности. Здесь один из главных — Дмитрий Галочкин, бывший член ОП, награжденный медалью Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма», член ОНК Москвы, за которого осенью прошлого года члены Совета ОП выставили максимальное количество баллов, несмотря на то, что за предыдущие три года Галочкин, будучи членом ОНК Москвы, посетил пенитенциарные учреждения не более 10 раз).

Дмитрий Галочкин (в центре)

Кроме того, Боронин трудится в Фонде «Добрые технологии», который ставит своей целью «поддержку информационных технологий и внедрение технологий, программ для морально-этического, спортивного и патриотического развития населения». В фонде Боронин руководит Центром по противодействию распространения незаконной информации в сети Интернет. Вот такой безальтернативный кандидат в ОНК Московской области!

В общем, Общественная палата хоть и нового созыва, но продолжает действовать по принципу наперсточников.