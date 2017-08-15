«Секта царебожников», отец Сергий (в миру Николай Романов) и Наталья Поклонская

Тогда прокурор Крыма, Наталья Поклонская пришла на акцию «Бессмертный полк» не с портретом родственников, а с иконой Николая II. Фото: Алексей Коновалов / Twitter

Борьба «православной общественности» против еще не вышедшего на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда» дала радикальному движению «царебожников» повод напомнить о себе. Едва ли «хэдлайнер» этой борьбы депутат Поклонская полностью разделяет идеи «царебожников», но ее представление о «безгрешности» царя вполне им соответствует.

Поклонская и «экстремизм»

О «Матильде» за последние месяцы сказано и написано столько, что нет смысла напоминать немудреный сюжет этой картины. Основной пафос протестов экс-прокурора Крыма и полумифических «100 000 православных», письма которых у нее якобы имеются, состоит в том, что предметом их религиозной веры (?!) является хранение Николаем II девственности до брака, что, по идее, должно исключать наличие у него полновесного романа с балериной Матильдой Кшесинской, которому, собственно, и посвящен фильм. Собственно, наличие такой особой, отличной от ортодоксальной «веры в царя» и является главным признаком причастности Поклонской и ее единомышленников к «секте царебожников», если выражаться языком признанного в РПЦ МП авторитета по «сектам» профессора Дворкина.

С точки зрения ортодоксального православного вероучения, «нет человека, который бы жил и не согрешил». Единственным безгрешным за всю историю человечества является Иисус Христос, в котором человеческая природа соединилась с божественной.

Царь Николай после многолетних колебаний был причислен РПЦ МП к лику святых, но не за праведность своей жизни, а исключительно за образ своей смерти, которую он принял смиренно, жертвенно, по-христиански.

Одна из древнейших икон, изображающая Св. Бориса и Глеба. Wikimedia

В Московском патриархате его почитают как страстотерпца, уподобляя, таким образом, его подвиг двум самым известным страстотерпцам русской истории — юным князьям Борису и Глебу, сыновьям св. Владимира, крестителя Руси, принявшим смерть от своего вероломного брата без всякого сопротивления. Официальная церковь никоим образом не отрицает, что царь грешил в течение своей жизни, в том числе и до брака, что он допускал ошибки в управлении государством, и подчеркивает, что почитает его не за это. У Поклонской же и ее единомышленников противоположная точка зрения: любое упоминание о грехах царя, особенно же их «смакование» в произведении искусства, оскорбляет «чувства верующих» (см. ст. 148 УК РФ).

Действия и высказывания Поклонской вызывают у церковного руководства раздражение не только потому, что они противоречат вероучению, — на это как раз, пожалуй, мало обращают внимания. Главная проблема — ее гротескный стиль и безответственные высказывания, не только превращающие почитание царя в фарс, но и создающие серьезные репутационные проблемы для РПЦ (в том числе для патриарха). Полбеды, когда Поклонская к месту и не к месту ходит с иконой Николая II, провоцируя потоки карикатур в соцсетях, или заявляет о «мироточении бюста» царя, которого на самом деле не было.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Совсем другое дело, когда она от имени церкви сообщает об отлучении от причастия на полгода всех чиновников, посмотревших рабочую версию «Матильды». А среди этих чиновников и председатель Госдумы, и глава администрации президента… Портить с ними отношения из-за какого-то фильма Московская патриархия совершенно не намерена — и ей приходится официально опровергать фантазии Няши. Удивительно, что этому политическому персонажу «крымского призыва», склонному к мистификациям, вообще еще кто-то верит — после всех этих историй с «цитатами из Суворова» или с мужем, который сначала был, а потом, когда дело дошло до декларации о доходах, его уже не было.

Трудно не заметить, что официальная церковь никак не участвует в борьбе с «Матильдой». Подобно борьбе с ИНН или новыми паспортами, популярной среди православных в прошлые годы, она полностью отдана на откуп плохо контролируемой и малоструктурированной «православной общественности». 1 августа в разных регионах страны прошли «молитвенные стояния» против «Матильды», но ни одно из них не получило официального благословения местного епископа. Даже представители приходского духовенства на «стояния» почти не заглядывали. Исключение тут представляет московское «стояние» во дворе храма Воскресения в Кадашах, куда пришло несколько священников. Но не пришла сама Поклонская, которая не только перед камерами пообещала на «стоянии» быть, но и официально пригласила на него своего главного оппонента — режиссера Учителя. Уже после того, как «стояние» началось и общественность кинулась искать депутатшу, выяснилось, что как ни в чем не бывало главный борец с «Матильдой» укатила в Крым.

Вернувшись из Крыма, неугомонный депутат вновь включилась в борьбу. 10 августа она пригрозила Министерству культуры, выдавшему «Матильде» прокатное удостоверение, …преследованием за экстремизм. «Теперь у прокуроров, — со знанием дела заявила экс-прокурор Крыма, — появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц Министерства культуры за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности, за нарушение других положений регламента». Вообще, если развивать логику Поклонской, «за экстремизм» можно привлечь всех российских чиновников, включая президента. Ведь в свое время прокурор Крыма сделала заявление о том, что отречение Николая II от престола в 1917 году «не имеет юридической силы», а значит, Россия по-прежнему империя и монархия, а всякие сторонники президентской республики или федерации подрывают основы самодержавного строя.

Уральский старец

Старец Сергий

Было бы некорректно утверждать, что вся деятельность депутата-царепоклонника — сплошное «самочиние» или клиническая психиатрия. Она действует «по благословению» — правда, не официального священноначалия, а загадочного старца — духовника Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (Екатеринбургская епархия РПЦ МП) схиархимандрита (по другим данным — схиигумена) Сергия (Романова).

В миру этого старца, между прочим, звали Николаем Романовым, так что выбрать такого духовника Поклонской «сам Бог велел».

Старец Сергий еще не очень стар — ему 62 года, он активно строит монастырь и скиты на уральской земле. Отношения с нынешним церковным начальством у старца сложные — он почитает патриарха Алексия II, противопоставляя его Кириллу. О некоторых скитах о. Сергия церковное руководство даже не знает, а независимость старца от иерархии поддерживается обилием влиятельных духовных чад, среди которых президенты московских банков, «воры в законе» (в частности, племянник Деда Хасана Тимур Свердловский), чемпион мира по хоккею, ну вот теперь и депутат Госдумы. С таким мало кто из епископов решится конфликтовать. Схиархимандрит принципиально не общается с журналистами — может быть, потому, что те проявляют повышенное внимание к его криминальному прошлому: по ряду статей УК (в том числе «Убийство» и «Грабеж») Николай Романов, работавший до этого оперуполномоченным милиции, провел в местах лишения свободы около 15 лет. По версии его нынешних духовных чад, убийством правоохранительные органы назвали гибель по неосторожности пассажира машины, которой управлял будущий старец. В приговоре суда, правда, изложена совсем другая версия. Но как бы то ни было, по канонам православной церкви, человек, совершивший даже невольное убийство, никогда не может стать священником. Впрочем, «кто сейчас эти каноны соблюдает», резонно возражают духовные чада.

После выхода из тюрьмы будущий старец вдруг стал келейником тогдашнего архиепископа Екатеринбургского Викентия (Мораря), который и открыл в о. Сергии талант организатора и строителя, постриг его в монашество и рукоположил в священный сан.

Наталья Поклонская (с иконой Николая II) и отец Сергий (справа от нее)

Знаменитый монастырь на Ганиной яме, где, как полагают последователи РПЦ, под спудом захоронены останки царственных страстотерпцев, — дело рук о. Сергия. Нынешний Среднеуральский монастырь поначалу был сельскохозяйственным подворьем Ганиной ямы, но постепенно о. Сергий переместил туда центр своей деятельности, вероятно, разочаровавшись в современном мужском монашестве. Сейчас Среднеуральский монастырь — один из самых населенных в РПЦ: одних монахинь и послушниц в нем около 300, а есть еще десятки детей и онкологических больных. Монастырь привлекает массу паломников, его духовник практикует экзорцизм (изгнание злых духов), а авторитет старца так велик, что некоторые чада продают свое имущество и приносят вырученные деньги к стопам о. Сергия. В монастыре, открытом в чистом поле (точнее — лесу), строится один храм за другим. В одном из них, Казанском, совершалось венчание Поклонской с неким прокурорским работником Андреем Красильниковым.

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Взгляды о. Сергия, воспроизводимые и его духовными чадами, представляют собой полный набор апокалиптических и монархических идей, питающих как «царебожие», так и вообще всю «правую оппозицию» в РПЦ МП. С одной стороны, старец — проповедник непрестанной Иисусовой молитвы и монашества в миру. С другой, считает законной и богоустановленной только царскую власть, уподобляет «единство» русского, украинского и белорусского народов Святой Троице, поддерживает аннексию Крыма и вообще ликвидацию Украины, выступает против ИНН и чипов в паспортах. Осторожность в высказываниях старца компенсирует откровенность его духовных чад, один из которых — обратившийся в православие азербайджанец Сергий Алиев, снимающий фильм «Ложь Матильды». Раздавая интервью на съемочной площадке в Екатеринбурге, он признался на днях, что считает убийство Николая II ритуальным, совершенным хасидами в рамках еврейского заговора против России.

Выступление Сергия Алиева и материал о связи царебожников с «православными фашистами» и боевой организацией «Сорок сороков» 9 августа опубликовало информагентство «Новый день» (Екатеринбург). Читайте также

«Царебожники» системные и несистемные

Вообще, «царебожники» в РПЦ условно разделяются на умеренных и радикальных. Последние, как правило, разрывают с Московской патриархией и примыкают к альтернативным православным церквям, либо создают свои. Умеренные же ведут борьбу изнутри официальной церковной структуры. Одним из признанных их центров является Боголюбовский женский монастырь в пригороде Владимира, возглавляемый еще одним харизматичным старцем — Петром (Кучером). Несколько лет назад власти пытались разорить этот духовный центр, заявляя о выявленных ими фактах жестокого обращения с детьми в монастырском приюте. Но, опираясь на могущественных покровителей в Москве (а среди «царепоклонников» есть и генералы ФСБ, и крупные бизнесмены, и депутаты разных уровней), монастырь устоял. Пока старец Петр был относительно здоров (ему уже за 80), он регулярно служил

«Чин всенародного покаяния» — культовое для «царебожников» священнодействие — у памятника Николаю II в подмосковном селе Тайнинское.

По учению «царебожников», когда дело всенародного покаяния будет доведено до конца, на московский престол вновь взойдет царь, и Россия возродится «на малое время», после чего наступит конец света.

Весьма распространены «царебожники» и в районе Дивеевского монастыря под Арзамасом — там, в частности, живет певица Жанна Бичевская, посвятившая в последние годы все свое творчество «царебожию» и Святой Руси. Практически в каждом монастыре РПЦ МП можно найти сторонников этого учения, которые окормляют активных мирян из консервативных приходов. Это настоящая «потаенная русская вера», которая скрыта под покровом организационной структуры Московской патриархии, но ей совершенно нелояльна и покинет эту структуру при первой же удобной возможности.

Но немало в России и радикальных «царебожников», которые структуру уже покинули, получив взамен проблемы с властью и подозрения в экстремизме. Разрыв с РПЦ МП, помимо риска, открывает поистине неограниченные возможности для формирования доктрины «царебожия». Одним из самых ярких ее проповедников в Москве является Вадим Кузнецов, называющий царя «Христом Господним», помазание на царство считающий актом ипостасного соединения царя с Богом, а убийство Николая II — ритуальным жертвоприношением, совершенным теми же кругами, что в свое время распяли Христа, и так же послужившего искуплением грехов человечества, правда, на сей раз только в лице русского народа, являющегося богоизбранным, «народом-богоносцем». Это учение вызвало к жизни особую иконографию: «царь-искупитель» изображается в виде Агнца Божия, принесенного в жертву за грехи народа, на которого указывает Иоанн Предтеча как на Спасителя человечества. В своих крайних формах это учение сливается с древним русским хлыстовством (самоназвание — христоверие), которое исповедует множественность воплощений Христа на земле в разных людях, в нашем случае — в царях. То есть каждый православный царь, учат крайние «царебожники», является воплощением Того Самого Царя Христа, распятого при Понтии Пилате, а значит, его убиение становится повторением жертвы Христа на Голгофе. Прообраз этого учения видят в «пророчестве Авеля» — знаменитого русского прорицателя конца XVIII — начала XIX веков, — который предсказал явление на Руси «царя-искупителя».

Большинству «царебожников» присуще особое почитание Ивана Грозного и Григория Распутина и вообще культ разных «потаенных святых», вплоть до Сталина, которые не имеют шансов быть признанными официальной церковью.

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Поддержка культа Грозного нынешней российской властью воспринимается «царебожниками» как хороший знак проникновения их идей в высшие эшелоны власти на почве разочарования Московской патриархией и лично патриархом Кириллом. Действительно, в случае дальнейшего падения авторитета РПЦ власти трудно будет уйти от соблазна противопоставить «народную религиозность» (будь то староверие или группы «ревнителей» внутри РПЦ) официальной, патриархийной. Одна из «несистемных» групп «царебожников», известная как Братство царя-искупителя, в 2008 году официально разорвала с патриархией и основала Царскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Алексием (Иванниковым), бывшим священником РПЦ. Многие «царебожники» принадлежат к иерархиям, происходящим от бывшего епископа Анадырского и Чукотского Диомида (Дзюбана) или к «неокатакомбным» группам. Их можно встретить у того же памятника в Тайнинском или на «оппозиционных» крестных ходах в Сергиевом Посаде.

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Кадр из фильма Матильда» Алексея Учителя / Кинопоиск

Могли ли создатели фильма «Матильда» предполагать, что их творение выйдет далеко за рамки кино и вызовет тектонические сдвиги в церковной жизни России? Понятно, что коммерческий успех фильму обеспечен, но не напугает ли власть разгул страстей вокруг него? Пока, судя по всему, Кремль на стороне фильма, а слишком активным его противникам грозят подозрения в «экстремизме». Но если ближе к премьере произойдет «осеннее обострение», власти могут и пересмотреть свою позицию, привычным движением перейдя на сторону «патриотически настроенных» радикалов.