«КНДР нам стала еще более ненавистной»

Экономические санкции, введенные Китаем под давлением мировой общественности, больно ударили по северо-востоку Поднебесной, вызвав волну недовольства в приграничных районах.

Чуанхэ — погранпереход между КНДР и Китаем — 16 августа больше напоминал растревоженный улей. Его называют главными воротами в Китай для северокорейских морепродуктов. Ежедневно здесь проходили десятки фур со свежей и замороженной рыбопродукцией, выловленной в прибрежных водах Северной Кореи. Фуры шли в приграничный Хуньчунь, где находится крупнейший на северо-востоке Китая рынок морепродуктов. Здесь трепанги и морские гребешки, устрицы и креветки, крабы и рыба или перерабатывались на многочисленных фабриках, или же в живом виде в специальных изотермических контейнерах отправлялись в лишенные выхода к морю китайские провинции Цзилинь, Хэйлунцзян и Внутреннюю Монголию.

По разным оценкам, в этой сфере и смежных отраслях были заняты до сотни тысяч китайских специалистов. Со вторника они могут считать себя безработными. Министерство коммерции Китая выпустило меморандум о запрете импорта из КНДР каменного угля, железной руды, свинцовых концентратов, свинцовой руды и морепродуктов.

Последний грузовик с мороженой рыбой прошел через границу в Чуанхэ поздним вечером во вторник, 15 августа. А уже в среду погранпереход был закрыт. На корейской стороне выстроилась огромная очередь из фур, чей груз попадает под санкционные запреты. На китайской же стороне собрались импортеры, для которых санкции стали полной неожиданностью.

Вэй Бо — типичный представитель китайского семейного малого бизнеса. Примерно раз в неделю он закупал в Северной Корее грузовик с морепродуктами для небольших ресторанчиков приграничного Тумэня. Сейчас оплаченная уже фура стоит на границе. Крабы и креветки протухают.

Ван Минь — владелец небольшой экспортно-импортной компании из Хуньчуня говорит, что санкции поставили его на грань банкротства. Свои сбережения он вложил в совместное с северокорейскими партнерами предприятие — краборазводный завод в окрестностях Раджина. Все оборудование закуплено на китайские деньги, вложения северокорейских партнеров — доступ к морю. Из небольшого крабового бассейна, где искусственно разводили и выращивали крабов, завод, по словам Ван Миня, превратился в современную высокотехнологичную фабрику, в одночасье ставшую бесполезной. Предприятие было ориентировано на поставку 100% производимого товара на экспорт в Китай. Внутреннего платежеспособного спроса в Северной Корее нет.

Что делать дальше, Ван Минь не понимает. Санкции для него стали шоком. Как и десятки его коллег, собравшихся в среду утром в Чуанхэ, он призывает китайские власти сделать так, чтобы от санкций не страдал свой же народ. Но никто не понимает, что именно для этого нужно сделать.

Готовятся к закрытию и десятки компаний по перевалке морепродуктов в самом Хуньчуне.

Режим Кима, которого здесь винят во всех бедах, китайцы кроют последними словами. Из-за него они не только терпят убытки, но и живут в постоянном страхе.

Отсюда до северокорейского ядерного полигона Пунгери около 150 километров по прямой. Примерно столько же до ракетных полигонов КНДР. В случае ракетного удара по этим объектам радиационное заражение местности здесь неизбежно.

В китайских социальных сетях появились «предложения»: в случае вооруженного конфликта между США и Северной Кореей Китай должен оккупировать север КНДР, чтобы обеспечить безопасность северокорейских ядерных объектов и предотвратить радиационное и химическое заражение китайской территории. По мнению комментаторов, именно для решения этих задач в окрестностях Чанчуня была сформирована новая специальная парашютно-десантная бригада Северного командования Народно-освободительной армии Китая.

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По мнению пользователей китайских социальных сетей, чтобы минимизировать для Китая возможные последствия военного конфликта, была создана и новая бригада пограничной охраны. Она развернута вблизи пограничной горы Чанбайшань. Граница теперь на наиболее проблемных участках контролируется системами видеонаблюдения и патрулируется беспилотниками. Кроме того, считается, что основной задачей новой бригады будет обеспечение безопасности китайской территории в случае волны беженцев, которые неизбежно хлынут в Китай, спасаясь от бомб и ракет противников северокорейского режима.

Прошедшие летом учения подразделений Северного и Центрального командования беспрецедентно широко освещались в китайских средствах массовой информации. Это придает уверенности китайскому обществу. Если во время весеннего обострения в приграничных городках сметали с полок магазинов запасы еды и воды, то нынешний «чувствительный период», как называют его сами китайцы, проходит заметно спокойней.

— Да, мы знаем, что в скором времени здесь может начаться война, — говорит жительница приграничного Тумэня Минь Иньчжу, — но мы ее не боимся, мы твердо знаем, что наша армия сделает все, чтобы защитить нас и нашу страну.

Александр Мальцев — специально для «Новой»