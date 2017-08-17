Двигатели сгорания власти

Запуск северокорейской ракеты, повлекший скандал. Скриншот Youtube

На днях The New York Times предположила: успех запуска ракет Северной Кореей обеспечили закупки на черном рынке двигателей — не исключено, с украинского завода «Южмаш» из города Днепра, бывшего Днепропетровска.

«Во времена холодной войны на заводе производились самые смертоносные ракеты в советском арсенале, в том числе гигантские Р-36-М («Сатана»). Он оставался одним из главных производителей российских ракет даже после получения Украиной независимости», — писала газета. «После 2014 года и отстранения от власти Януковича россияне отказались от обновления ядерного потенциала. Мощности завода не использовались в полную силу, он погряз в неоплаченных счетах, моральный дух сотрудников упал», — сообщала The New York Times. И развила свою версию украинско-корейского сотрудничества с помощью Майкла Эллемана, эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований.

Эллеман рассуждал: «Южмаш» мог превратиться в тайного поставщика двигателей для северокорейских межконтинентальных баллистических ракет. В июле испытания оружия, которое угрожает городам в США, состоялись дважды. «Похоже, двигатели прибыли из Украины — возможно, незаконно. Большой вопрос, сколько (прибыло двигателей. — О.М.) и помогают ли им украинцы сейчас? Я очень переживаю», — делился опасениями эксперт.

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Он также напомнил, что следователи ООН установили: шесть лет назад Северная Корея уже пыталась похитить секретные документы, касающиеся украинских ракетных комплексов. Злоумышленники были задержаны и дали показания. Гарантий, что Пхеньян снова не попробует добыть то, что плохо лежит в постреволюционной, но не свободной от коррупции Украине, не давал никто.

Важный момент.

Двигатели РД-250, вокруг которых разгорелся скандал, уточнял Майкл Эллеман, изобретены в России, они могли сберегаться на складах российского ракетного предприятия «Энергомаш». Но все внимание почему-то досталось «Южмашу»,

который стремительно отреагировал на публикацию в The New York Timеs.

заявление «южмаша» (украина) по поводу статьи в nyt «Факты, изложенные в публикации, не соответствуют действительности. В частности, «Южмаш» не только не является основным производителем ракет для РФ, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели. Предположения авторов публикации и процитированного ими «эксперта» касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности. «Южмаш» никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости «Южмашем» не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя «Вега»), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе и по силе тяги) непригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения».

Финальная часть заявления посвящалась прессе, жадной до «дискредитирующих «Южмаш» и Украину фантазий без попыток уточнить информацию непосредственно на предприятии».

Журналист издания «Страна.ua» Светлана Крюкова уточнила информацию. Опубликовала краткий, очевидно, взятый по телефону, комментарий Александра Дегтярева, генерального конструктора КБ «Южное». «Не исключаю, что где-то могли сделать копию нашего двигателя, — признался генконструктор. И повторил: — Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире».

Месяц назад, в июле, заводу уже приходилось опровергать другую статью. О том, что, борясь за выживание, он продает технологии Китаю, желающему покорить Луну.

Запуск северокорейской ракеты, повлекший скандал. Скриншот: Youtube

Высказался и секретарь СНБОУ Александр Турчинов: «Эта информация, скорей всего, спровоцирована российскими спецслужбами… Украина никогда не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею».

Наблюдатели указывают на тот факт, что украинский, равно как и российский след в северокорейской теме специалисты стали замечать дружно и одновременно. 9 августа на страницах Deutsche Welle появилось интервью инженера-ракетостроителя Роберта Шмукера, ныне профессора Технического университета в Мюнхене. Он пришел к выводу: основные компоненты ракет, которые демонстрирует миру КНДР, поступают с постсоветского пространства.

Похожа ли нынешняя история на ЧП образца 2001 года с радарными комплексами «Кольчуга» и якобы их поставками в Ирак в обход санкций ООН? Бывшему «красному директору» «Южмаша», президенту Кучме тогда никто не поверил. И хотя американцы не нашли украинских «Кольчуг» в Ираке, осадок остался. В него позже и выпал Кучма, придавленный грузом прочих тяжких обвинений. Параллели с судьбой президента Порошенко пока я бы не проводила. Но скандал на руку тем, кто выступает против поставок Киеву летального оружия. Эта власть, мол, все перепродаст «налево».

Киев