Юлия Латынина: Главной жертвой разводки оказался не Улюкаев, а Путин

На первом же заседании суда экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил о том, о чем давно по углам шептались: в офис «Роснефти» за взяткой его уговорил приехать Игорь Сечин.

Он сообщил суду, что дача взятки была провокацией со стороны Сечина и ​тогдашнего начальника службы безопасности «Роснефти» Феоктистова. Он даже рассказал о том, что после того, как он долго в офис не приезжал, Сечин позвонил ему лично.

Два обстоятельства бросаются в глаза в этом рассказе.

Первое — ​несмотря на то что повествование г-на Улюкаева сильно смахивает на рассказ председателя домкома Никанора Босого о том, как взятка сама вползла ему в портфель, — ​это, скорее всего, правда.

Второе — ​что его месседж адресован лично президенту, которым вертят как хотят хитрые временщики.

Вспомним канву истории.

15 ноября 2016 года в три часа ночи грянул гром — ​РИА Новости объявили: министр экономического развития Алексей Улюкаев задержан с поличным за получение взятки, и он находился в разработке больше года.

На следующий день появились подробности. Взятка была два миллиона долларов США. Она была вымогаема Улюкаевым у Сечина. Взятка была за «положительное заключение» по поводу продажи «Башнефти» «Роснефти». Улюкаев лично приехал за взяткой в офис «Роснефти», сорвавшись с министерского совещания, и тут же, с взяткой, его на выходе повязали.

Все эти известия порождали недоумение: потому что этого просто не могло быть. Не то чтобы у нас министры не берут нала, куда там! У нас это дело, говорят, поставлено на поток, и в госбанках, говорят, у нас существует особый «черный фонд», из которого якобы платят высокопоставленным чиновникам «черные зарплаты». Фонд существует за счет откатов за кредиты и таким образом позволяет, под предлогом государственной надобности, брать откаты с любой, самой сомнительной сделки.

Недоумение заключалось в том, что именно такая картина происшествия, как нам рисовали, была невозможна. Административный вес Улюкаева и Игоря Сечина попросту несравним. Улюкаеву вымогать взятку у Сечина — ​это все равно что торговцу карандашами наезжать на дона Корлеоне.

Если Улюкаев действительно как-то препятствовал покупке «Башнефти», то Сечину достаточно было пожаловаться президенту, и Улюкаев был бы уволен одним щелчком. К тому же решение о продаже «Башнефти» принимал лично Путин. Это была главная экономическая битва 2016 года. Улюкаев в этой битве ничему не мог помочь и ничему не мог помешать.

Еще более смущало отсутствие видео, на котором был зафиксирован момент передачи денег. Дело-то происходило в офисе «Роснефти», под десять камер. Обычно в таких случаях все сразу сливают в Сеть, а тут видео как не было, так и нет. Возникал вопрос: почему нет видео?

Несмотря на это, Владимир Путин в тот же день, 15 ноября, поддержал арест.

Он не только уволил Улюкаева в связи с утратой доверия, но и публично заявил, что он давно был в курсе разработки. Более того, сразу после этого нам объявили, что слушали всех членов правительства!

История становилась еще запутанней: почему, если Владимир Путин был давно в курсе разработки, он не уволил Улюкаева сразу? И если «положительное заключение» по продаже «Башнефти» «Роснефти» было получено за взятку, то почему президент не отменил эту, как выяснилось, плохую и некорректную сделку?

Тем временем среди публики поползли другие слухи. Они, разумеется, тоже Улюкаева не красили. Но они были гораздо правдоподобней. Они гласили, что Улюкаев, принужденный по приказу сверху легитимизировать сделку, пожаловался главе некоего госбанка. Суть жалобы Алексея Валентиновича состояла в том, что он и так вынужден делать экономически неправильную вещь, а тут его еще заставляют пахать бесплатно. Глава госбанка якобы передал просьбу Улюкаева Сечину, и тот якобы сказал, что горю можно помочь.

В офис «Роснефти» Улюкаев приехал якобы лично к Сечину, и якобы лично Сечин и дал ему эти злосчастные два миллиона. Оттого и не было видео.

Эти слухи были несколько более правдоподобными, но самым важным в них было то, что главной жертвой разводки оказывался не Улюкаев, а Путин.

Из них — ​если они были справедливы — ​следовало, что хитроумный Сечин, вместо того чтобы ответить через банкира «нет», раздул из мухи слона, развел начальника и сделал из дела Улюкаева инструмент, с помощью которого он надеялся снять все правительство.

И вот теперь эти слухи на суде подтверждает лично Алексей Валентинович Улюкаев.

Самое же интересное во всей этой истории вот что. Государственная компания «Роснефть», как известно, купила государственную же компанию «Башнефть». Особого экономического смысла в этой сделке не было, потому что «Роснефть» и так была закредитована, а после этой покупки ее долги выросли еще больше.

Поэтому, чтобы снизить долг «Роснефти», часть ее акций была продана. Эти две сделки шли в тандеме: покупка «Башнефти» и продажа 19,5% акций «Роснефти» частным инвесторам.

И действительно, в декабре сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти» была завершена. Акции проданы катарскому суверенному фонду и трейдеру Glencore, при участии итальянского банка Intesa Sanpaolo, давнего партнера «Газпрома» и собирателя русских икон.

Однако вскоре к сделке возникли вопросы. Стало известно, к примеру, что Glencore вкладывает всего 300 млн долларов и что Катар и Glencore — ​не самые прозрачные компании. Проще говоря, они могут выступать фрондерами

Кроме того, оказалось, что ровно накануне сделки «Роснефть» заняла на рынке астрономическую сумму в 600 млрд рублей.

Все это сильно напоминало историю с компаний «Байкалфинансгруп», зарегистрированной по адресу рюмочной в Твери, с той только разницей, что за это время ребята сильно подросли и вместо «Байкалфинансгруп» у них был теперь суверенный катарский фонд.

Возникает вопрос: кто же был реальным бенефициаром сделки по покупке «Башнефти» — ​продаже 19,5% «Роснефти»? Ответ: мы не знаем, кто был реальным бенефициаром, но мы знаем, что за не совсем гладкое поведение Улюкаев оказался в суде.