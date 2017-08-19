«Взяли и обгадили»

Движение SERB подало в суд на Алексея Навального с требованием компенсировать моральный вред, который тот якобы нанес москвичам «беспорядками 12 июня». В иске указывается сумма в 1 млн рублей в качестве компенсации.

Игорь Брумель и Игорь Бекетов — активисты SERB — в Госдуме

Напомним, что в июле было приостановлено уголовное дело о нападении на политика у офиса «Фонда борьбы с коррупцией», когда ему плеснули в глаза зеленкой. Нападение произошло в апреле, а члены движения SERB присутствовали тогда на месте происшествия. Активист движения Алексей Кулаков (один из «сербовцев» на видео) в разговоре с «Новой газетой» подтвердил, что он действительно наблюдал за происходящим, но приехал на место «просто поснимать», а не принимать участие в нападении.

«Новая» связалась с одним из постоянных участников акций SERB, депутатом Замоскворечья, Игорем Брумелем. Именно Брумель и лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) подали иск в суд по делу 12 июня.

Игорь Брумель

Брумель рассказал «Новой», что SERB обратились в Тверской суд еще в июне, но получили отказ, так как подавать иск нужно было в суд того района, где проживает ответчик:

— Я не знаю, откуда сейчас пошла эта утечка в СМИ о нашем иске, из Тверского суда что ли… Мы подали все документы в суд в июне, в том числе диск с записью, где Навальный всех призывает к беспорядкам. Не к согласованной акции на Сахарова, а я подчеркиваю — к беспорядкам. Но наш суд очень неспешный, мы за ними ходили чуть ли не месяц, даже дозвониться не могли. Потом узнали, что подали не туда. Сейчас только будем в Люблинский подавать. Ну откуда я мог знать, где проживает ответчик? Я же не милиционер, чтобы за ним следить.

SERB обвиняют Навального в оскорблении чувств «отмечающих», которые вышли 12 июня на улицы столицы отпраздновать День России:

— Были задеты мои чувства и моих друзей. Я пришел посмотреть праздничные инсталляции. Люди ведь старались, делали выставки, театральные представления. А такое чувство было после этого… будто взяли и обгадили.

О том, что к самим активистам также имеются вопросы по конкретному уголовному делу о нападении на оппозиционера, Брумель «устал слушать»:

— Чего нас все время спрашивают про этого Навального? Ну полили его зеленкой, и слава богу, что полили! Полезнее ему будет. Тем более нападения — это когда поймали и побили. А это не нападение, кто-то просто похулиганил мелко. Мы-то здесь при чем? Наших туда пригласили просто, позвонили какие-то корреспонденты и говорят: «Вы можете пойти поснимать». Мы решили, чего нам не пойти? А там скандал… Нам даже не сказали, что там будет. Просто иногда бывает, что звонят какие-то товарищи и говорят, что «сегодня акция какая-то в таком-то месте, заходите». Просто «приходите, будет любопытно». Никто же не знал, что там поливание происходить будет.

SERB — «русское освободительное движение». Изначально называлось South East Radical Block (Юго-Восточный радикальный блок). Группировка SERB начинала свою активность на Украине весной 2014 года (после событий «Евромайдана» и смены власти в стране). SERB придерживались «антимайдановских» взглядов и поддерживали Новороссию. В конце 2014-го SERB переехали из Украины в Россию, аргументировав это тем, что Служба безопасности Украины завела на лидера движения Гошу Тарасевича уголовное дело за измену родине.

В России, с начала 2015 года и по сегодняшний день, SERB регулярно совершают нападения на гражданских активистов. В том числе это были неоднократные нападения на мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, нападения с зеленкой на участников антивоенных пикетов, кидание тортов в Алексея Навального, а также обливание мочой фотографий Джока Стерджеса на выставке в Центре имени братьев Люмьер.

По этим эпизодам не было возбуждено ни одного уголовного дела. В случае с зеленкой и Навальным дело было приостановлено из-за того, что личность нападавших якобы не была определена. После большинства нападений были открыты административные дела. Например, после инцидента на выставке в Центре братьев Люмьер Тарасевичу назначили административный арест на 7 суток. В остальных случаях наказанием нападавшим становился арест на несколько часов и вынесение предупреждения.

Чем заняты боевики SERB



(когда не пишут иски в суд об оскорблении своих чувств)



Мемориал Немцова

Игорь Бекетов у мемориала Немцова на месте убийства политика

24 марта 2015 года активисты группировки SERB разгромили импровизированный мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Они разбросали цветы и свечи, разбили рамки с фотографиями политика.

«Активистами РОД «SERB» 24 марта 2015 года была сорвана и уничтожена табличка «Немцов мост», а также размещены плакатики с призывом россиян «включить мозги: стоит ли называть мост именем человека, который выступал против интересов России…», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» активист движения Гоша Тарасевич.

Через два дня после случившегося SERB пообещали повторить акцию, если мемориал будет восстановлен.

Во время «Прямой линии» 16 апреля президент России Владимир Путин высказался против уничтожения народного мемориала, после чего активность SERB временно прекратилась.

25 апреля SERB вновь зачистили место мемориала на мосту. Около 7 утра на Большой Москворецкий мост пришли активисты SERB и силой начали убирать с места убийства цветы, лампады, фотографии Немцова и плакаты. По словам активистки Дарьи Горюновой, на мосту в это время стояли сотрудники полиции, но они никак не вмешивались.

9 мая они напали на оппозиционеров, дежуривших у мемориала. Полицейские задержали троих провокаторов приблизительно из 12 присутствовавших там, в том числе Гошу Тарасевича.

Нападение на участников антивоенного пикета

Вл время нападения на мирную акцию Бекетов ударил полицейского, бросившегося разнимать активистов. Последствий не было

31 мая 2015 года активисты SERB и другого прокремлевского НОД (Национально-освободительное движение) напали на участников антивоенного пикета движения «Солидарность». Пикет проходил у станции метро «Сухаревская» в центре Москвы. Демонстрантов облили пахучей зеленой жидкостью.

Полиция, которая долго не вмешивалась в происходящее, в результате задержала пятерых человек из числа нападавших, в том числе Гошу Тарасевича.

Нападение с зеленкой на 75-летнего активиста Ионова

Владимир Ионов впоследствии покинул Россию

24 октября 2015 года шестеро активистов SERB напали на стоящего в одиночном пикете на крыльце Исторического музея Москвы 75-летнего Владимира Ионова. Активист стоял с плакатом «Путин есть — ума не надо». Шестеро человек из SERB облили Ионова зеленкой и обсыпали лицо мукой, выкрикивая при этом: «Он оскорбляет президента Российской Федерации!»

Моча на выставке фотографа Джока Стерджеса

25 сентября 2016 года группа активистов «Офицеры России» пришла к центру имени братьев Люмьер и заблокировала вход на выставку фотографа Стерджеса «Джок Стерджес. Без смущения». Активист SERB Александр Петрунько вылил на один из снимков, представленных на выставке, мочу. Петрунько не признал вины и заявил, что действовал из чувства долга, облив снимки «лечебной грязью из Крыма».

Суд назначил Петрунько наказание в виде административного ареста на 7 суток.

Владимир Петрунько задержан во время нападения на фотовыставку

Нападение с зеленкой на Навального

В результате этого нападения Навальный получил ожог глаза

27 апреля 2017 года на Алексея Навального было совершено нападение, когда тот выходил из офиса Фонда борьбы с коррупцией. Политику плеснул в лицо зеленкой человек, в котором пользователи соцсетей позднее опознали Александра Петрунько, активиста SERB. На видео также попал другой участник движения Алексей Кулаков, который снимал происходящее на камеру.

Уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои») было возбуждено спустя два дня после нападения. Глава SERB Гоша Тарасевич после допроса сообщил, что полиция не имеет претензий к движению, сотрудники правоохранительных органов взяли с активистов подписку о неразглашении.