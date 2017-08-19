Селевой поток в Крыму сложил друг на друга автомобили и затопил дома

Пролившийся в пятницу на горы пятичасовой ливень вызвал селевой поток, который буквально смыл с трассы Судак-Феодосия находившиеся на ней автомобили и затопил часть зданий в самом городе.

— Дожди начались около 14 часов, но шли с перерывами. Безостановочный ливень начался около 17 вечера. В это время я как раз ехал по трассе в сторону Феодосии, — рассказал «Новой газете» крымский общественник Александр Талипов. — Ехать было практически невозможно: из-за дождя едва можно было разобрать дорогу. Многие люди, видя, что трассу подтапливает, останавливали машины и прятались за бетонными остановками общественного транспорта. Я тоже раздумывал остаться на месте, но все-таки решил ехать дальше, и правильно сделал.

По словам Талипова, ЧП после ливней на трассе под Судаком случаются регулярно.

— Особо проблемный участок — от поселка Дачное до поворота на Кизилташ. На этом участке — горы с обеих сторон, они направляют дождевые потоки вниз, на трассу. Последствия разные, зависят от силы дождя: то грунта намоет столько, что асфальта не видно, то огромные валуны на дорогу вынесет. В этот раз вот селевой поток.

Последствия селя с утра — во всех крымских соцсетях. Оставленные вдоль дороги автомобили сложены потоком воды друг на друга. Вокруг них ходят растерянные хозяева.

— Проблема в том, что у подавляющего большинства крымчан нет полиса КАСКО. То есть ремонтировать машины им придется за свой счет, — рассказал «Новой газете» один из крымских автолюбителей. — У нас непризнанный регион. Крупные страховые компании здесь не работают. Те компании, которые присутствуют, загибают цены в 15-20% от остаточной стоимости автомобиля. Проще ездить без страховки.

Факт тотального отсутствия КАСКО у крымчан «Новой газете» подтвердили десять автовладельцев. В основном они ссылаются либо на высокую стоимость страховки, либо — на отсутствие страховых компаний в своем населенном пункте.

Однако ЧП затронуло не только трассу и остановившихся здесь водителей, но и сам Судак с окрестностями. Местные жители публикуют фотографии подтопленных улиц и цокольных этажей.

— Сняли дом на Сурожской улице. Она находится в низине: справа вплотную холм метров 150 в высоту. К 18 часам во дворе уже стояли лужи, а к 21 начало затоплять и первый этаж. К концу ливня внутри было около 30 сантиметров воды.

МЧС эвакуировало из 41 подтопленного дома 76 жителей, включая 23 детей. По сообщениям спасателей, жертв и пострадавших ни на трассе, ни в населенных пунктах, нет.

Нынешний сель — не первый под Судаком. Местные вспоминают, что селевые потоки сходили здесь в 2002 и 2004 годах, но их последствия не были столь серьезными. В то же время и этот — не самый трагичный. 9 июля 1967 года близ села Веселое вызванный ливнем сель хлынул по руслу реки Кутлак. Поток воды достигал скорости в 5 м/c и унес жизни 20 человек, 15 из которых — дети.

По словам местных жителей, трасса, на которую селевой поток хлынул в этот раз, никогда не была оборудована водоотводом. Кроме того, ее капитальный ремонт и модернизация не производились с 1970-х годов.