В старом Ростове теперь спят с документами под подушкой

Говнярка — крошечный район в самом центре Ростова, расположенный чуть ниже большой Театральной площади почти у самого Дона и названный так острыми на язык горожанами за базу местного коммунхоза, где одно время парковались ассенизаторские машины.

Горит Говнярка давно и регулярно, но на жалобы ее обитателей никто не обращал внимания, пока 7 августа не случился там первый крупный пожар. Занялось все с заброшенного дома на краю квартала, потом пламя перекинулось на другие постройки, в результате сгорело пять домов. К счастью, никто серьезно не пострадал. Но к тому времени обитатели проблемного района поняли, что рано или поздно здесь сгорит все. Залив пепелища, они позвали на разговор местные власти и журналистов.

— Я возвращаюсь с работы, а возле калитки стоят какие-то люди — в костюмах, с портфелями, — рассказывает жительница дома № 34 по ул. Театральной Валентина Лившиц. — Говорят: «Здравствуйте, мы ваши новые соседи!» Я опешила, ведь всех своих соседей я знаю. А они говорят что-то типа:

«...мы ваш участок выкупили вместе с вот этим, вот план застройки, если вы не согласитесь с нашими условиями переселения, то у нас будет три суда, решения которых будут приняты не в вашу пользу, и вы переедете в общежитие».

— Говорят, дескать, решайте быстрее, им надо отчитаться перед главой города… Я спрашиваю: «Кто вы такие? Представьтесь. Откуда вы?» Ни документов, ничего не показали. Когда я сказала, что завтра же запишусь на прием к мэру, они сразу заволновались: «А с чего вы решили, что мы из администрации?» И ушли.

Жители Говнярки рассказывают, что такие визиты в стиле «лихих 90-х» неизвестные люди им стали наносить с марта 2017 года.

Пример жилых строений в частном секторе, уничтоженном пожаром. Фото: Яндекс.Фотки

В середине «нулевых» здесь был ажиотаж: на волне небывалого роста потребления сразу несколько компаний предлагали владельцам участков вполне конкурентные цены (называют цифру — по 3 млн рублей за сотку), и в течение 10 лет 70% жителей этих «фавел» разъехались. Остальные остались ждать более выгодных предложений. Но предложения внезапно закончились.

Как рассказывает один из ростовских риелторов, причиной всему стала… глиссада ростовского аэропорта, которая проходит как раз над злополучным районом. Правила землепользования категорически запрещают в этом месте высотное строительство. Девелоперы попытались «решить вопрос», но не получилось. После чего приостановили работу.

А потом стало известно, что в декабре 2017 года ростовский аэропорт вместе со своей глиссадой переедет в станицу Грушевскую. На этом благоприятном фоне интерес к говнярским соткам начал расти.

Местные не скрывают, что их построенные в самом центре Ростова дома не были рассчитаны на длительное проживание: саманный кирпич, деревянная отделка, отсутствие канализации. Аварийными эти постройки были признаны еще в прошлом веке.

После недавнего визита «странных людей» все поняли, что никакой это не «счастливый билет», а самая настоящая западня. С легкой руки журналистов, которым горожане рассказали о «черных риелторах», теперь все в Ростове знают, что жителей Говнярки «проще сжечь, чем расселить». Многие стали ложиться спать с собранными документами и ценными вещами.

— Мне предложили за сотку 500 тысяч, — рассказывает местная жительница Нина. — Даже на нормальную двухкомнатную квартиру не хватит! А они мне говорят: не продашь по такой цене — поедешь в общежитие для погорельцев.

Пожар в Ростове 21 августа. Фото: сообщество Ростов главный / Вконтакте

С весны дома начали гореть регулярно. И не только заброшенные. Один из местных рассказывает, что его пытались поджечь дважды. Все его попытки привлечь внимание полиции ни к чему не привели, и стало понятно, что полсотни оставшихся жилых дворов обречены.

— Вы нас бросили! — кричала в лицо заместителю руководителя Пролетарского района Ростова-на-Дону Александру Шевченко пожилая женщина, придя на встречу после первого крупного пожара 7 августа. — Нас здесь сжигают, а вы и пальцем не пошевелите!

— Но что мы можем сделать? — оправдывался чиновник. — Мы проводим работы по благоустройству, следим за коммуникациями. Пишите заявление в полицию, если считаете, что вам угрожает опасность.

Шевченко подтвердил: у города нет никаких видов на эту территорию:

— Если бы здесь планировалось строительство какого-нибудь инфраструктурного объекта для города, мы бы занимались отселением, но эта часть города отведена под жилую застройку, а этим у нас занимается бизнес.

В администрации знают, что наибольшую активность по скупке участков проявило некое ООО «Мегаполис», зарегистрированное в Москве. Но, заполучив участки, столичные бизнесмены их бросили: в пустых домах обосновались бомжи, сады завалило пожароопасным сухостоем.

— Мы регулярно направляли письма на адрес этого «Мегаполиса» с требованием соблюдать нормы безопасности, но разыскать никого не смогли, — разводит руками Александр Шевченко.

На вопрос, а кто же тогда все это время платил за эту землю налоги, он ответить не смог. Правда, подозревать «Мегаполис» в давлении на землевладельцев нет причин — компания в последнее время распродает ранее купленные участки, причем с явным убытком для себя. На вопрос «почему» в офисе «Мегаполиса» лаконично ответили, что таково их решение.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Второй крупный пожар полыхнул в Говнярке 21 августа около полудня. Погорельцы говорят, дозвониться до спасателей было непросто: телефон то был занят, то диспетчер орала, что ей некого к ним направить. Дело в том, что с начала августа в Ростовской области установилась 40-градусная жара, и на прошлой неделе начали полыхать леса.

Отправленные на тушение городских трущоб машины наглухо вставали в ростовских пробках. Гидранты не давали нужного напора воды. Жильцы тушили свои дома, как могли. По данным МЧС, сила ветра в момент пожара достигала 15м/с, поэтому пламя перепрыгивало с крыши на крышу, преодолев несколько улиц, оно перекинулось на двухэтажные многоквартирные дома, кирпичные, с шиферной крышей и деревянными перекрытиями.

К вечеру 21-го правительство области выдало цифры: полностью сгорело 120 строений, в том числе 98 жилых домов. Без крыши над головой осталось свыше 400 человек. Всех их отправили в пункты временного размещения в близлежащих школах.

Губернатор Ростовской области Виктор Голубев и погорельцы. Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Василий Голубев распорядился начать выдавать пострадавшим материальную помощь — 20 тысяч рублей на человека. ГУ МВД по Ростовской области предложило погорельцам помощь в восстановлении утраченных документов.

Еще до завершения спасательной операции ряд СМИ распространил сообщение ТАСС о возможной причине пожара. «По предварительным данным, из-за короткого замыкания загорелась бытовая техника в одном из домов. В условиях плотной застройки и сильного ветра пожар стремительно распространился».

Эта версия вызвала бурю возмущения среди погорельцев и журналистов, которые полторы недели назад встречались с людьми и слышали их опасения. К тому же очевидцы говорят, что пожар начался сразу в трех местах, а в том «одном из домов» нет ни электричества, ни бытовой техники, он пустует.

К вечеру полицейские все же возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Но погорельцы не верят, что виновные будут найдены, хотя губернатор области пообещал им «скрупулезное расследование».

Ростовский риелтор, знакомый с ситуацией вокруг Говнярки, не сомневается, что квартал подожгли, но не «черные риелторы». По его мнению,

«бенефициары» великого ростовского пожара 21 августа сидят в более дорогих кабинетах, а сама акция носила скорее характер устрашения.

— Ростовские трущобы в центре города давно уже раздражают застройщиков. Не все дома признаны аварийными, да и жильцы не хотят уезжать из центра. Не говоря уже о частной застройке, где на деньги от каждой проданной сотки владельцы земли надеются обеспечить и себя, и внуков, — на условиях анонимности рассказывает риелтор. — Город тоже эту проблему решить не может. Но если раньше власти еще делали вид, что чем-то занимаются, то сейчас, очевидно, принято решение отдать все бизнесу, пусть сам разбирается. Поэтому я считаю, что расправа над Говняркой — показательная. Некие люди пытаются показать жителям трущоб, что больше никаких щедрых предложений не будет. Это рынок покупателя: сколько даст — столько бери и проваливай, иначе — «помни о Говнярке». Такая ситуация парадоксальным образом устраивает администрацию города и области, которым трущобы на фоне новенького стадиона «Ростов-Арена», возводимого к чемпионату мира по футболу в 2018 году, тоже мозолят глаза.

Фото: Роман Неведров, для «Новой газеты»

Эксперт отмечает «профессионализм» поджигателей: ночью это сделать было бы проще, но тогда жертв бы избежать не удалось, и за перспективной территорией потянулся бы негативный шлейф.

А так «всего лишь» 36 пострадавших с легкими ожогами. Правда, к вечеру в соцсетях появилась информация, что в одном из домов сгорел инвалид. Позже информация о погибшем подтвердилась.

Рано утром 22 августа вспыхнул дом на пересечении ул. Ульяновской и Семашко — ветхое нежилое двухэтажное здание в самом сердце старого Ростова. По словам пожарных, площадь возгорания составила 300 кв. метров, и угроза распространения огня на остальные постройки была нешуточной. Похоже, настало время всем жителям старого Ростова ложиться спать с документами под подушкой.

Елена Романова, специально для «Новой»,

Ростов-на-Дону