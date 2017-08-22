«В мечеть не ходил и не молился»

«Новой» удалось разыскать завуча сельской школы, в которой учился девятнадцатилетний Артур Гаджиев, устроивший резню в Сургуте. По нашей просьбе он составил психологический портрет террориста

Артур Гаджиев в 2016 году. Скриншот: Youtube

Артур Гаджиев — выходец из селения Эминхюр на юге Дагестана, Сулейман-Стальский район. Это довольно крупное село, более трех тысяч жителей. Здесь же родился его отец, Ламетулах. Мать родом из соседнего села. «Жила семья тяжело, Ламетулах много пил. Они ссорились. Это и послужило причиной развода. Потом он в драке убил приятеля и сел в тюрьму. Мать забрала маленького ребенка и уехала в Сургут в поисках работы», — вспоминают односельчане.

В 2014 году, когда Артуру было 16 лет, мать вместе с ним вернулась в село и отдала мальчика в эминхюрскую среднюю школу.

«Он ссорился с одними одноклассниками, дружил с другими. Хотя я бы назвал его тихим ребенком. Ходил в секцию вольной борьбы у нас в селе, — вспоминает завуч школы, попросивший не называть его имени. — К учебе относился прохладно, она его просто не интересовала. Учился кое-как и без всякого интереса. В мечеть не ходил никогда, и я ни разу не видел, чтобы он молился».

Спустя несколько месяцев мать неожиданно забрала документы мальчика из школы, заявив, что они уезжают в Москву. Там она повторно вышла замуж. Воспитывал Артура отчим. Его родной отец Ламетулах Гаджиев по-прежнему в тюрьме. По данным правоохранительных органов, он состоит на учете как приверженец религиозного экстремизма.

Никто из односельчан не знает, как Артур с матерью вновь оказались в Сургуте.

О тамошней жизни Артура Гаджиева известно мало. Только, например, что его недавно отчислили из Сургутского политехнического колледжа — за драку. Известно также, что последние несколько месяцев перед атакой на Сургут Гаджиев проработал охранником в одном из крупных городских супермаркетов.

В субботу 19 августа в центре Сургута Артур Гаджиев взорвал дымовую шашку в торговом центре «Северный», а затем отправился с ножом по центральным улицам города, беспорядочно атакуя прохожих.

Очевидцы вызвали полицию. После короткого преследования полицейские расстреляли Гаджиева. На его теле был обнаружен муляж пояса смертника. Ножевые удары Гаджиев наносил методично, в соответствии с правилами ножевого боя, намеренно целясь в живот и шею. В результате атаки пострадало семь человек, четверо находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Через сутки после нападения информационное агентство «Исламского государства» (организация, запрещенная на территории РФ) опубликовало видео, в котором человек, внешне похожий на Гаджиева, присягает на верность главе ИГ Абу Бакру аль-Багдади и рассказывает о предстоящем нападении как о мести «за гибель десятков братьев».

Впрочем, Следственный комитет до сих пор не квалифицировал атаку как теракт.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство».