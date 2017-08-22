Воздушная тревога

Баклан и «Зенит-арена». Фото: РИА Новости

В потоке привычных отечественных происшествий на первый план неожиданно вышла хроника пикирующего баклана. Питающиеся в основном рыбой — мойвой, сардиной и даже сельдью (наверное, с горячей картошкой), бакланы хищной стаей опустились почему-то не на магазин «Океан», а на крышу стадиона в Санкт-Петербурге. Не исключено, что они разглядели сверху сетку футбольных ворот и решили, что это рыболовная сеть.

Первым заметил пеликанообразных вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, отвечающий за завершение строительства «Санкт-Петербург Арены». Стадион, как мы знаем, является гордостью города, и причастные к денежноемкому сооружению чиновники ходят с гордо поднятой головой. Вот и Албин поднял голову, а тут — бакланы.

В недавнем интервью спортивному изданию Sports.ru вице-губернатор объяснил протекание крыши арены тем, что эти морские птицы мощными клювами долбят на кровле светоотражающую пленку. «Чтобы избежать таких повреждений, необходимо доработать проект защиты, который сейчас работает неправильно», — заявил Албин.

Кто там отвечает за защиту в «Зените»? Смольников, Новосельцев, Кришито… Хоть их мобилизуй бакланов отпугивать. Ведь инженерные усилия по защите крыши от дождя результатов что-то не дают.

Сейчас, наконец, можно плюнуть на систему водоотведения и сосредоточиться на бакланах. Допустим, это не случайность, и кто-то их напустил на мирную державу. Тогда первым делом надо понять, какая из разновидностей этого семейства портит нам перманентный футбольный праздник. С индийского и японского бакланов мы сразу снимем подозрения. Тоже, конечно, внешняя угроза, но не вполне очевидная. А вот на хохлатого баклана следует обратить пристальное внимание. Хохол на голове настораживает, а более острый, чем у других собратьев, клюв укрепляет в уверенности, что без него не обошлось. И эта птица, вместо того чтобы попробовать хоть раз долететь до середины своего Днепра, нагло устремилась к нашей Неве.

Впрочем, многие жители Петербурга считают, что версия чиновника о птичьей агрессии — дичь. В слово «бакланы» они вкладывают другой смысл, о чем и пишут в Сети. Один из них лишний раз обращает внимание на то, что происходит под крышей: «Посмотрите на внутреннюю отделку арены, на туалеты — все сделано из самых дешевых материалов. Перила на секторе уже ржавеют… Куда деньги ушли?» А другой поясняет: «Так это бакланов стадион. Бакланы строили, бакланы разрешение выдавали, бакланы принимали».

Очень точно и ёмко. Вполне возможно, слово «бакланы» войдет не только в петербургский, но и во всероссийский обиход. И на бакланов станут сваливать любые наши неурядицы. Допустим, им вменят в вину банкротство какого-нибудь банка. Был процветающий банк, денег у него — куры не клюют. Куры не клюют, а бакланы — за милую душу. Или случись чего в наших национальных республиках — будем считать, что это натворили не кланы, а бакланы. То есть состоящие в родстве и кумовстве важные птицы.

В общем, слово «баклан» — не воробей, и оно уже вылетело.