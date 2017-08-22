Вряд ли задержание Кирилла Серебренникова было предрешено собственной логикой «дела Гоголь-центра». Но и после этого приговор по этому делу пока еще не предопределен: не в том смысле, что он может быть оправдательным — так теперь не бывает, но он все еще может оказаться условным.

Это вытекает не из «дела Гоголь-центра», а из более широкого контекста длинной партии или даже серии партий, которые разыгрывается для единственного зрителя и судьи, «объявляющего счет». В этой серии Следственный комитет и связанные с ним структуры ФСБ только что потерпели два (только из числа знаковых и видимых и нам тоже) сокрушительных поражения.

Первое и самое крупное — конечно, «дело Улюкаева» . Мы, наблюдающие издали и видящие лишь немногое, и то понимаем, что там что-то совсем не так, как это в версии обвинения представило следствие. Но единственный-то зритель это видит гораздо лучше, может быть, даже досконально.

. Мы, наблюдающие издали и видящие лишь немногое, и то понимаем, что там что-то совсем не так, как это в версии обвинения представило следствие. Но единственный-то зритель это видит гораздо лучше, может быть, даже досконально. Второе поражение, как ни удивительно, — дело карельского мемориальца Юрия Дмитриева. Вероятно, какие-то карельские спецслужбы, не умеющие считать на два хода вперед, возбуждали его как тихое и сугубо «региональное», однако с учетом абсурдности обвинения в «порнографии» правозащитники и, шире, интеллигенция сумели поднять его на международный уровень, откуда отклики не могли не дойти и до президента. И здесь конечно, приговор тоже вряд ли будет оправдательным (хотя представить, что напишет судья в мотивировочной части обвинительного, просто невозможно), но тот-то единственный «судья» прекрасно все видит и уже засчитывает СКР и его друзьям из ФСБ страшную «баранку»: опять подставили!

Конечно, они терпят поражение не от каких-то конкретных «врагов», а лишь по собственной самоуверенности и некомпетентности, но реальные конкуренты этим не замедлят воспользоваться. Эта аппаратная борьба разворачивается на фоне поручения президента, в том числе СПЧ, представить предложения о «мерах по обеспечению независимости судей, гласности и прозрачности при осуществлении правосудия», эти предложения представлены и содержат резкую критику как раз следственных органов (которых судьи просто покрывают).

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, говорящий от имени бизнеса и понимающий, что именно можно сказать, договорился до того, что надо бы вернуть прокуратуре отнятый у нее в 2011 году надзор за работой следствия, в частности, контроль за задержаниями, обысками и другими наиболее важными следственными действиями. А это вам уже не «либералы».

Попав под шах с этой стороны,

Следственный комитет и его друзья торопятся отыграться на другой доске, примазав «либералов», как бы тайно присутствующих за всеми спинами, кроме их собственных.

Более подходящей фигуры для этого, чем Кирилл Серебренников, и представить невозможно. Дело это также удобно тем, что президент не может позволить себе в него вмешаться публично: это означало бы шаг навстречу той самой интеллигенции, недоверие и легкая неприязнь к которой консолидирует не только важнейший «силовой блок», но и весьма значительную часть его электората.

С другой стороны, «театральное дело», если оно будет рассматриваться судом по действующим (де факто, а де юре) правилам, имеет стопроцентную «судебную перспективу». Конечно, здесь избирательное правоприменение, но этот рубеж беззакония взят нашей судебной системой еще 12 лет назад — начиная с приговора по первому делу Ходорковского и Лебедева.

Сейчас на очереди следующий рубеж, которым по менее громким делам суды и следственные органы и так уже пренебрегают: доказывание субъективной стороны преступления. Ведь по закону полноценный состав его описывает не только формальные действия, но еще и умысел и его оттенки — мотивы. Чтобы обвинить Серебренникова не просто в покрытии обналички, а в хищении, надо доказать его корыстный мотив и не просто умысел на обогащение, но еще и факт оного: сколько конкретно он положил к себе в карман. Силовикам, конечно, трудно себе такое вообразить — ну вдруг не клал?

Сегодня почти любой судья, в кадровом отношении зависящий, в первую очередь, от спецслужб, уж как-нибудь обоснует в обвинительном приговоре любую чушь, какую подсунет ему следствие — тем более по делу, имеющему столь выраженный политический оттенок. С другой стороны, судьи ведь тоже спят и видят (пока во сне), как бы им от этой неприятной и позорящей их зависимости избавиться. И тут вдруг Следственный комитет и иже с ним проигрывают сразу на нескольких досках. А не рассмотреть ли «дело Гоголь-центра» по закону?..

Все глядят наверх, а оттуда вслух послышалось только: «Да дураки…». Так-то оно так, а делать-то что прикажете?

Что касается «интеллигенции», то хотя положение Серебренникова сегодня, увы, выглядит тем хуже, чем активнее окажется его общественная поддержка, при таких условиях возникшей турбулентности надо стараться наращивать давление.