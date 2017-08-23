Миллиардер для трущоб

В № 90 «Новой» мы опубликовали материал нашего собкора в Вашингтоне Александра Панова: о благотворительном взносе семьи Гейтсов (4,6 млрд долл.), который стал крупнейшим частным пожертвованием в XXI веке, и об американских традициях филантропии вообще. Одна из таких традиций — завещать на благотворительность значительную часть состояния. Есть даже специальная инициатива, которая называется «Клятва дарения».

Участниками кампании, которую инициировал Уоррен Баффет, уже стали более 170 человек, в том числе 14 миллиардеров. Среди них — один гражданин России (Владимир Потанин) и один гражданин Украины (Виктор Пинчук).

«Клятва дарения» — это моральное обязательство, а не юридический контракт. Каждый вступивший пишет письмо со своим текстом, обязуясь отдать больше половины богатств на филантропические проекты.

Вот, например, отрывки из письма британца-киприота сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну — основателя авиакомпании EasyJet. Его состояние — 1,95 млрд фунтов, он готов пожертвовать 1 млрд:

«Позвольте мне начать с того, что я не уверен, что являюсь достойным членом этой группы экстраординарных людей. Я считаю, что мне повезло в жизни, как минимум, дважды. Я унаследовал некоторое богатство от отца, «человека, который сделал себя сам», грека-киприота, ставшего судоходным магнатом, а затем мне посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы начать бизнес, который пошел намного лучше, чем я мог надеяться. Наверное, я полагаю, у меня нет монополии на хорошие благотворительные идеи, и проблемы в нашем мире никогда не исчезнут. Поэтому мы должны постоянно помогать из своих средств».

Вот что написал в 2013 году Владимир Потанин:

«Несколько лет назад я объявил о своем решении пожертвовать большую часть своего богатства филантропии. Я искренне верю, что богатство должно работать на общественное благо, и поэтому я стараюсь внести свой вклад в улучшение мира, особенно будущего моей страны, России.

А вот отрывки из писем основателей инициативы, датированные 2010 годом:

Уоррен Баффет:

«Если бы мы использовали более 1% моих акций Berkshire Hathaway на себя, ни наше счастье, ни наше благополучие не улучшились бы. Напротив, оставшиеся 99% акций могут оказать огромное влияние на здоровье и благосостояние других людей».

Билл и Мелинда Гейтс:

«Мы были благословлены удачей, превзошедшей наши самые смелые ожидания, и мы глубоко благодарны. Но так как эти дары велики, мы чувствуем большую ответственность за их использование. Поэтому мы очень рады присоединиться к «Клятве дарения».

Джон и Карен Хантсман:

«Мне было ясно с самого раннего детства, что целью моего существования является помощь другим».

В 2010 году письма-обязательства подписали первые 40 человек, в том числе родители будущего посла США в России:

Большая часть филантропических проектов Билла Гейтса связана с помощью жителям беднейших стран третьего мира. Российским миллиардерам повезло: в нашей стране острых социальных проблем более чем достаточно. И было бы неверно говорить, что наши богатейшие соотечественники ничего не делают для их решения. Но часто предпочитают сохранять анонимность. Видимо, потому, что богатство у нас до сих пор считается большинством чем-то неэтичным.

В то же время общество очень болезненно реагирует на непотизм. Главным отрицательным персонажем становится уже не олигарх, а мажор, то есть мальчик (или девочка), который имеет все, ничего не добившись, — по праву родства. И прожигает жизнь: кажется, что свою, а на самом деле — и жизни людей, которых могли бы спасти его деньги.

Так вот, «Клятва дарения» — отличный способ решить обе эти проблемы. Когда общество знает, что большая часть состояния достанется не отпрыскам, а тем, кому эти деньги остро нужны.

«Новая», Фото: ТАСС