Пас надежде

Хуан Мата — первый. 4 августа полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании объявил, что отныне будет отчислять 1% от своей зарплаты в фонд CommonGoal, созданный благотворительной организацией Streetfootballworld. Эта организация работает в 80 странах, но неизвестна в России.

Организацию Streetfootballworld, или, по-русски, «Мир уличного футбола», придумал в середине девяностых аспирант из Германии Юрген Грисбек. Тогда он учился в Колумбии. Странное и опасное место он выбрал для учебы. Молодой немец пережил шок, когда на парковке в Медельине убили полузащитника сборной Колумбии Андреса Эскобара, который на чемпионате мира 1994 года забил гол в свои ворота. Прежде чем стрелять, убийцы издевались над Эскобаром. Грисбек, сам игравший в футбол, был поражен этим убийством. В его глазах то, что случилось на парковке в Медельине, было не только уничтожением человека, но и уничтожением футбола, который переродился, потому что в него проникли зловредные бациллы ненависти. И он попытался вернуть футболу его суть и смысл в опасном, криминальном, Медельине, где хозяйничали наркоторговцы и банды.

Грисбек устраивал матчи уличных команд, в составе которых были юные воры и молодые грабители, ходившие по городу с оружием. Это считалось нормальным, привычным. Но в мире Юргена Грисбека оружие было запрещено. Ножи и пистолеты игрокам приходилось оставлять за пределами стадиончика с лавками вместо трибун. Грисбек специально не приглашал на матчи судей — все споры и конфликты на поле игроки должны были решать сами. Вместе с мальчишками играли девочки — сама игра требовала отношения к девочкам, как к равным. Идея Грисбека состояла в том, чтобы футбол менял людей в опасном, бандитском, наполненном насилием городе. Годы спустя, в 2002 году, в Германии, он основал Streetfootballworld, организацию, которая использует эти методы во всемирном масштабе.

Футбол как диалог людей разных национальностей и взглядов. Игра как способ решать конфликты без насилия. Футбольное поле как место, где люди встречаются, чтобы понять, что все они — люди. Мяч как великий коммуникатор, который учит мужеству, терпению, воле, а еще юмору, смеху и доброму отношению к слабым. Таков был уличный футбол Юргена Грисбека, который он устраивал не только на улицах деревень на Среднем Востоке, но и на потрескавшейся глине Африки.

Это — противоположность тому, что делают обуянные ненавистью фанаты, орущие расистские кричалки и вступающие в бессмысленные драки с людьми, носящими майки другого цвета. Это футбол, согретый интеллигентной любовью и противоречащий ненависти. С тех пор Грисбек и его организация провели сотни турниров для уличных команд в трущобах Азии и в благополучных районах Европы. Каждый год в этих играх, турнирах и фестивалях участвуют 2 миллиона детей. Это не организация помощи исключительно «третьему миру» — Streetfootballworld существует в Германии, в Чехии, а одна из штаб-квартир организации находится в Америке.

Хуан Мата — знаменитый человек в мире футбола. Его подвижность, его энергия, его неустанное движение в центре поля и его пасы известны всем, кто знает футбол. Но оказалось, что он не только играет в футбол, он еще и думает о нем. Невысокий бородатый испанец, в юные годы учившийся на журналиста, знает, что футбол должен изменять жизнь и людей. Футбол должен делать это не от случая к случаю и по праздникам, а всегда и постоянно. Футбол, где крутятся огромные деньги, должен быть не просто глобальным зрелищем для любителей ярких зрелищ, а глобальной силой, работающей во имя безусловных ценностей человеческой жизни. Мата в это поверил и согласился отдавать на благотворительные проекты 1% от своей огромной зарплаты, но мысль его пошла дальше.

Отдавать процент от суперзарплат и сверхгонораров на борьбу с голодом, на очищение воды, на борьбу с болезнями, на инфраструктурные проекты, на поддержку образования — должно стать частью большого профессионального футбола. Этот 1% должен быть записан в типовых контрактах профессиональных игроков топ-уровня. Этот процент, отчисляемый от зарплат и трансферов игроков, должен превратиться в общее место футбольного бизнеса, в само собой разумеющуюся вещь, принятую во всех профессиональных лигах Европы. Так сформулировал свое видение будущего Хуан Мата, невысокий испанец с импозантной бородой, носящий простую черную футболку.

В этой черной футболке он отправился в трущобы Мумбая, где на каменистом поле без единой травинки сыграл один против одиннадцати индийских мальчишек и девчонок, которые носились как угорелые и забивали Мате в ворота со ржавыми штангами. А он забивал им. В конце концов они обыграли его, хотя он и показал им кое-какие финты, например, «финт Зидана». Конечно, это была реклама Streetfootballworld и CommonGoal, конечно, это было сделано, чтобы как можно больше людей узнали об идее с 1%. Но в мире, где рекламируется все, от прокладок до президентов, добро тоже должно рекламировать себя. Иначе о нем никто не узнает.

Идея Хуана Маты кажется утопией. Сколько лет или десятилетий должно пройти, прежде чем его пример утвердится в сознании игроков и практике футбольных лиг? Какие бюрократические колеса должны провернуться, чтобы ФИФА и УЕФА рекомендовали клубам включать подобный пункт в контракты с игроками? Какое просветление должно постичь мускулистых, крепких парней, бегающих 100 метров за 11 секунд и пушкой бьющих с двух ног, чтобы они осознали все беды и боли мира и ощутили жгучую необходимость делать добро за пределами зеленого поля? Мата и сам знает все трудности этого дела. И еще он понимает, что не изменит жизнь в одиночку. Нужна команда, нужно движение, чтобы идея передавалась от человека к человеку и захватывала игроков, менеджеров, тренеров, всех.

Через неделю после того, как Мата объявил о своем решении отдавать 1% от зарплаты на благотворительные цели, ему позвонил Матс Хуммельс из «Баварии». Лично они не знакомы. Центральный защитник и чемпион мира 2014 года позвонил полузащитнику и чемпиону мира 2010 года, чтобы расспросить его об идее изменить мир. Правила простые: отчисления идут в фонд, фонд тратит деньги на социальные проекты, все поступления и траты прозрачны. Долговязый немец, так надежно перекрывающий своим длинным шагом штрафную площадку, думал недолго. 16 августа он стал вторым футболистом топ-уровня, перечисляющим 1% от своей годовой зарплаты в фонд CommonGoal.

Сейчас их двое в команде, решившей с помощью футбола изменить или хотя бы попробовать изменить мир: Мата и Хуммельс. Кто будет третьим, четвертым, пятым, десятым, одиннадцатым? Месси? Нойер? А вдруг Смолову или Акинфееву придет в голову идея позвонить Хуммельсу или Мате и расспросить их? В мире футбола много богатых и очень богатых людей, которые понимают, что футбол может быть силой добра в мире корысти, агрессии, лжи, хаоса, безразличия, зла. Сумеют ли они объединиться? Захотят ли создать новое правило футбола?

Мир находится в ужасающем состоянии, люди убивают друг друга на улицах городов, сумасшедшие диктаторы куют атомные бомбы, преступники захватывают власть в целых странах и грабят их, вывозя деньги в офшоры, а своих детей — в Лондон. В мире торжествует не капитализм или социализм, а идиотизм, превращающий людей в слепцов, не способных отличить правду от лжи. И все это крутится, вертится, захватывает области жизни и головы и, кажется, не имеет конца и выхода.

Нет ни способа, ни организации, которые могли бы прекратить войны и голод, дать людям еду и воду, сделать так, чтобы не было огромной разницы между сверхдоходами одних и нищетой других. ООН превратилась в говорильню, правительства грызутся ни о чем, санкции не помогают остановить убийц и наказать маньяков и воров, количество нищих в России увеличивается. Политика отказала, на нее нет надежды. А на Хуана Мату и Матса Хуммельса надежда еще есть.