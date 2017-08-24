Закрытие Америки

Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке приостановлены (до последующего уведомления). Ранее назначенные собеседования отменены, консульские сборы не возвращаются. Понятно, что сроки получения американской визы теперь заметно увеличатся. Поездки на собеседования в Москву потребуют и материальных, и временных затрат. Из Владивостока прямым рейсом «Аэрофлота» придется лететь около 9 часов на собеседование в Москву. Стоимость одного билета — от $533. Гарантий, что после собеседования получишь визу, никаких. Причины отказа не разглашаются. Жесткая (даже жестокая) реакция администрации Трампа последовала после того, как в конце июля Москва потребовала, чтобы американские представительства в России сократили штат сотрудников с 1200 человек до 455. Представитель госдепа США Хизэр Нойерт заявила, что приостановка выдачи американских неиммиграционных виз стала не «ответной мерой» США после сокращения дипломатического персонала в РФ, а его «непосредственным результатом».

755 сокращенных сотрудников, отмечают американские СМИ, это прежде всего российские граждане, работавшие на дипмиссии США: вспомогательный персонал, водители, специалисты по компьютерам и прочим технологиям, бухгалтеры, разнорабочие, секретари.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отнесся к визовым ограничениям госдепа предельно серьезно: «Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известная — логика тех, кто организует цветные революции».

Теперь после 1 сентября число дипломатов двух стран должно сравняться арифметически.

Но после 1 сентября Вашингтон может, не останавливаясь, объявить о следующих шагах. Ждем заявлений Трампа или Тиллерсона.

В этот раз, отмечают американские СМИ, госдепартамент США ударил не по российской чиновничьей верхушке и не по тем гражданам, которые в силу разных причин не могут себе позволить или не хотят посещать Америку. Пострадает средний класс и молодежь. Все те, кто, посмотрев на Америку не через линзу телевизора, а собственными глазами, мог составить собственные представления об этой стране, а заодно — и о жизни в России. Теперь это будет сделать сложнее. И нельзя сказать, что американские СМИ (которые в России называют «русофобскими») поддержали этот шаг Вашингтона. Наоборот, эксперты его критикуют.

Похвала Трампа Путину

Президент США отреагировал на рекордное сокращение персонала в России саркастически, заявив репортерам, что «благодарен президенту Путину» теперь можно сократить зарплатные ведомости, сэкономив кучу денег.

О том, что под сокращение попадут не кадровые дипломаты, а россияне, работавшие на посольство, Трамп не говорил, потому что, скорей всего, об этом и не знал. Высказывание президента «оскорбительно для наших дипломатов», написала в твиттере член палаты представителей конгресса от Демократической партии Кэтлин Райс, и далее: «К тому же оно глупое, дипломатов не увольняют с работы за то, что их выгнали из враждебной страны. Большой экономии средств не будет».

Масштаб цифр

В первом квартале текущего года США в качестве туристов посетили 75 150 россиян, на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, — данные Федерального агентства РФ по туризму. В прошлом году Соединенные Штаты посетили 255 тыс. российских туристов, что существенно ниже показателя 2014-го — 310 тысяч. Количество выданных россиянам неиммиграционных виз в США: в прошлом году, по данным госдепартамента США, выданы 190 тысяч виз. А пик пришелся на 2013 год (до событий в Крыму и Донбассе) — американцы выдали россиянам почти 270 тысяч виз.

статистика Кто посещает Америку? Данные госдепартамента о визах, выданных в 2016 финансовом году, позволяют составить «коллективный портрет» российских гостей Нового Света Львиная доля россиян летают по туристическим и бизнес-визам B1 и В2. Это — 151 692 человека (сюда попадают также те, кто отправляется в США навестить родственников и на лечение), далее виза C1-D для членов экипажей судов и самолетов — 16 892 человека получили такие разрешения на въезд в США. Виза J — культурные и учебные обмены, учеба на курсах (неполный срок), подразумевающая обязательное возвращение — 5599 виз, F — виза академическая, полный курс обучения студентов, преподаватели университетов и т.д. — 5135. Временная рабочая виза L — 2477, виза A — для дипломатов и чиновников, совершающих официальные рабочие поездки, — 1324, G — для дипломатов, работающих в международных организациях, — 1419. Особая виза для высококвалифицированных специалистов с разрешением работать на американские компании H — 1198. Виза для спортсменов P — 1377, виза О — для выдающихся ученых, артистов, спортсменов, художников и бизнесменов — 555. Далее, журналистская виза I — 346. И, наконец, меньше ста выданных виз за прошлый год: R — для религиозных деятелей — 74, М — для кратковременных языковых и прочих курсов — 63, визу для крупных инвесторов в американскую экономику E получили 57 человек.

Посольство США в Москве. Фото: РИА Новости

Проиграют все

Как отмечает Уильям Коуртни, бывший посол США в Казахстане и Грузии, в интервью изданию Quartz, массовое сокращение численности американской дипмиссии и ответное замедление выдачи виз нанесут урон как российским бизнесменам, которые летают в США, так и потенциальным американским инвесторам. «Когда есть выбор между геополитическими предпочтениями или экономическими интересами, Кремль продолжает ставить на геополитику. Это последовательная модель, и она всегда вредит российской экономике», — сказал бывший посол.

Точки на карте

Американские СМИ отмечают: нет ничего нового в том, что ответные меры России по сокращению американского дипломатического персонала на 755 единиц обернулись наказанием ее собственных граждан. В 2012 году в ответ на «акт Магнитского», в котором были установлены санкции для российских чиновников, обвиняемых в нарушениях прав человека, русские ответили «законом Димы Яковлева», который остановил усыновление русских детей американцами. В 2014 году Москва ответила на санкции США, введенные в связи с «вторжением России в Украину», запретив импорт американского мяса, фруктов и овощей, напоминает Washington Post.

В этот раз самый серьезный удар может быть нанесен по туризму.

Топ наиболее популярных для россиян точек на карте Америки:



Нью-Йорк , где проживает порядка полумиллиона граждан, рожденных в СССР и на постсоветском пространстве;

, где проживает порядка полумиллиона граждан, рожденных в СССР и на постсоветском пространстве; Калифорния (поисковый портал «Яндекс» отмечает 148 тыс. ежемесячных поисковых запросов из России на слова «Лос-Анджелес» , на «Голливуд» — 169 тыс.; 144 тыс. поисков связаны с Сан-Франциско );

(поисковый портал «Яндекс» отмечает 148 тыс. ежемесячных поисковых запросов из России на слова , на «Голливуд» — 169 тыс.; 144 тыс. поисков связаны с ); на третьем месте — Флорида с ее «почти русским курортом» Майами , где покупают недвижимость не только поп-звезды, но и отставные депутаты, бизнесмены и т.д. Тем более, как раскопали американские СМИ, богатеям из России активно помогали приобрести жилье в Нью-Йорке и Флориде представители фирмы Трампа. Кстати, именно бизнес-связями с Россией компании Трампа заинтересовался недавно спецпрокурор Р. Мюллер.

, где покупают недвижимость не только поп-звезды, но и отставные депутаты, бизнесмены и т.д. Тем более, как раскопали американские СМИ, богатеям из России активно помогали приобрести жилье в Нью-Йорке и Флориде представители фирмы Трампа. Кстати, именно бизнес-связями с Россией компании Трампа заинтересовался недавно спецпрокурор Р. Мюллер. И замыкает туристический список Невада (казино-курорт Лас-Вегас).

Образовательные обмены между странами начали сокращаться еще до «визовой войны». Например, в октябре 2014 года Россия вышла из популярной программы обмена старшеклассников «Будущие лидеры». К тому времени программа FLEX действовала 21 год, 8 тыс. россиян и 21 тыс. учащихся из стран бывшего Союза учились в США и жили в американских семьях. Россия отозвала свое участие после скандального случая, когда один из российских старшеклассников попросил убежища в США, заявив о своей гомосексуальной ориентации и страхе из-за этого возвращаться на родину. В декабре 2015 года была закрыта программа EURECA: Российско-американский инновационный коридор под эгидой US-Russia Foundation, деятельность которого в России была объявлена «угрозой основам конституционного строя».

Вашингтон