Сечин без границ

Политолог Евгений Минченко выпустил очередной доклад, посвященный «новому Политбюро» — узкому кругу наиболее влиятельных чиновников страны. Основное послание, которое Минченко хотел донести до мира на этот раз, заключалось в том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин будто бы постепенно теряет свое аппаратное влияние. Недовольных его бесконечными аппетитами становится все больше, эти недовольные готовы образовать коалицию. Кроме того, генерал ФСБ Олег Феоктистов, главная фигура, обеспечивающая силовое прикрытие операций Сечина, вскоре может быть уволен с военной службы.

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Параллельно с публикацией этой аналитики башкирский суд вынес решение о рекордной выплате «Роснефти» со стороны АФК «Система», принадлежащей Владимиру Евтушенкову. Речь идет о 136 млрд рублей, что превышает текущую рыночную стоимость «Системы». АФК «Система», напомним, владела «Башнефтью» вплоть до 2014 года, когда Евтушенкову было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, а «Башнефть» деприватизирована. Вскоре ее купила «Роснефть» и пришла к выводу, что из компании были выведены ценные активы, за что должен заплатить предыдущий менеджмент.

В ходе судебного разбирательства рыночная стоимость АФК «Система» уже упала почти в два раза и сейчас составляет 114 млрд рублей, арестованы несколько крупных активов компании, включая 31% акций МТС. При этом с содержательной точки зрения претензии «Роснефти» выглядят, мягко говоря, нетривиальными: АФК «Система» должна заплатить в том числе, за процедуру размещения акций «Башнефти» на рынке, а кроме того, за девальвацию рубля 2014 года и соответствующее снижение стоимости активов компании. Теперь иск из Башкирии уйдет в Высший арбитражный суд в Москву, и там Евтушенков примет последний бой.

Ходят слухи, что бизнесмен действительно пытался собрать коалицию против Сечина, но в итоге никто так и не решился прямо выступить против интересов Игоря Ивановича.

Важная деталь — рынок считает, что АФК «Система» может все-таки спастись. Он положительно отреагировал уже на тот факт, что суд решил снизить стоимость исковых требований со 170 млрд рублей — акции АФК «Система» слегка подросли, в их стоимость инвесторы уже фактически закладывают перспективу выплаты суммы иска Евтушенковым.

Дело о приватизации «Башнефти», как известно, переехало и экс-министра Алексея Улюкаева, находящегося под домашним арестом. На начавшемся на днях судебном процессе Улюкаев сделал беспрецедентное заявление: Сечин лично звонил по телефону и уговаривал его явиться в офис «Роснефти», где уже поджидали оперативники, готовившие, по словам экс-министра, провокацию взятки.

По версии обвинения, Улюкаев был готов получить 2 млн долларов наличными за изменение своей позиции по делу о странной «приватизации» «Башнефти», то есть о переходе ее под контроль госкомпании Сечина. Тот факт, что руководителю «Роснефти» пришлось завлекать Улюкаева на свою территорию, чтобы там организовать его задержание, да еще синхронизировать операцию с заграничной командировкой вице-премьера Шувалова, курирующего Улюкаева, свидетельствует о том, что возможности атакующей стороны не были безграничными. На маски-шоу в Министерстве экономического развития или «встречу на нейтральной территории», как это было с Никитой Белых, оперативники Сечина не решились.

Сенсационные слова Улюкаева, фактически прямо назвавшего заказчика своего устранения с должности, могут сильно осложнить жизнь самому экс-министру, но и Игорю Ивановичу будет непросто вытащить судебный процесс против либерального блока правительства, одновременно отвлекаясь на Евтушенкова. Улюкаев, склонный к литературным образам, заявил, что намерен своим процессом принести «пользу русскому народу» — и может быть, эта польза заключается как раз в его готовности оспаривать влияние главы «Роснефти».

В общем, трудно согласиться с Минченко в том, что Сечин слабеет, — все указывает на прямо противоположные процессы.

Другой вопрос, как долго Сечин сможет продолжать нынешнюю зачистку всех своих конкурентов. На горизонте, среди прочего, есть и Рамзан Кадыров,

которой периодически делает громкие заявления о судьбе нефтяных активов в Чечне.

На фоне этих событий не слишком значительными с экономической точки зрения, но все же примечательными выглядят следы активности «Роснефти» на медиарынке. Еще в январе «Открытая Россия» опубликовала расследование о 170 млн рублей, переданных госкомпанией в мае 2015 года журналу «Однако», издававшемуся пресс-секретарем Сечина Михаилом Леонтьевым. Главным редактором закрывшегося впоследствии «Однако» был в тот момент Владимир Мараховский. Теперь Мараховский стал колумнистом пропагандистского РИА «Новости» и порицает там «грантоедов» — защитников режиссера Кирилла Серебренникова. Вот хорошая карьера при уважаемых людях.