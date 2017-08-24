Изображая жертву

Сделал это публично, хлопнув дверью на заседании коллегии Минкультуры России в Сколково. Свой уход объяснил чувством безответственности руководства Фонда, возглавляемого Владимиром Толстым. По словам Михалкова, решение он принял после того, как увидел новый состав совета, в который, в частности, вошла пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова. «Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов, простите меня за слово «идеологических», — это одно дело. Когда приходит человек, облеченный властью и возможностями, — это другое», — сказал Михалков, выступив также против «телефонного права» и «подковерной политики».

Позже в беседе с журналистами режиссер обвинил Тимакову в «латентной русофобии»: «С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы», в качестве примера назвал защиту Натальей Тимаковой «Ельцин-центра». Заметим, что Михалков последовательно критикует деятельность «Ельцин-центра», где, по его мнению, делают «инъекции разрушения самосознания детей».

Наталья Тимакова прокомментировала «Новой» это обвинение: «Что касается Ельцин-центра, то это выдающийся пример музея современной истории России. Нравится кому то или нет, но история была такой. И очень важно ее внимательно изучать, чтобы не повторить ошибок».

Помимо Тимаковой в опечаливший Михалкова новый состав совета Фонда вошли: начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский.

У кинематографистов разные версии по поводу этого «демарша». Кому-то кажется, что Михалкову недостает внимания со стороны коллег, и, совершая «театральный жест», он надеялся, что его будут уговаривать остаться. Другие считают, что на решения обновленного совета влиять сложнее. Не только Михалкову, но и чиновникам Минкульта. Тем более что после ротации из совета выбыл представитель Военно-исторического общества Михаил Мягков.

Наталья Тимакова удовлетворена деятельностью Попечительского совета, в котором и дальше планирует отстаивать интересы правительства: «Были содержательные встречи… Очень жаль, что Никита Сергеевич не присутствовал на них. У Попечительского совета открытые процедуры».

По протоколам Фонда кино, Никита Михалков последний раз присутствовал за заседаниях Совета примерно полтора года назад.

Председатель «Киносоюза» Алексей Попогребский сказал «Новой»: «В отличие от Михалкова, мне, напротив, показалось, что после ротации совета наша работа приобрела энергию: новые члены активно взялись за дело, начали задавать вопросы, пытаясь с экспертной точки зрения сделать несовершенную систему госфинансирования прозрачней. Мы договорились внести до конца месяца конкретные предложения, и в сентябре их обсудить».

Владимир Толстой заметил: «Грустно, что Никита Сергеевич так высказался. Предположение, что к его мнению не прислушиваются, ничем не аргументируется и не имеет отношения к реальности. Фонд кино — одна из самых открытых организаций, у нас существующих. Можно просто войти на сайт и принять участие в открытых защитах проектов, которые у нас проводятся».

И все же многие эксперты склоняются к мнению, что возмущение Михалкова вызвано провалившейся идеей ликвидации или переподчинения Фонда кино Минкульту. Согласно ей, Владимир Мединский лично (или Никита Михалков) могли бы возглавить новое киноминистерство, которое бы направляло все денежные потоки в нужном направлении.

На весеннем заседании Общественного совета Министерства культуры в чем только ни обвиняли Фонд кино. Прежде всего — в «отставании его политики от программных документов культурной политики». Винили в продюсерском засилье экспертный совет. «Надо бы, — говорили выступающие, — включить в состав экспертов медиков, педагогов, работников правоохранительных органов и представителей духовенства».

Любопытно, что экспертный Совет Фонда кино возглавляет Леонид Верещагин — главный соратник Никиты Михалкова, продюсер его фильмов, генеральный директор студи ТРИТЭ и генеральный продюсер Московского кинофестиваля.

Благодаря усилиям правительства и Попечительского совета Фонда его переподчинения Минкульту не произошло. Пока не произошло.