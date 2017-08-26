Огонь и песок

В Волгоградской области объявлен режим ЧС. Почти 40 населенных пунктов в разных районах области одновременно оказались в огненном кольце. Губернатор Андрей Бочаров официально заявил, что не исключены умышленные поджоги. А жители пострадавших хуторов и сел считают, что в зоне ЧС явно не хватает спецтехники для борьбы со стихией и элементарных знаний, как людям вести себя в таких случаях. Спасатели тем временем подсчитывают причиненный огнем ущерб, он может исчисляться десятками миллионов рублей. И это не окончательные цифры — пожары в Волгоградской области продолжают бушевать.

Фото: Алексей Ульянов

Минувшая среда стала чрезвычайной и для Волгограда. В одночасье город накрыла песчаная буря. На протяжении нескольких часов не стихали порывы ветра, местами до 32 метров в секунду. На улицах падали старые тополя и рекламные конструкции, под деревьями и металлическими баннерами оказались торговые павильоны, припаркованные автомобили. На Волге остановились речные трамвайчики, высота волн на реке достигала четырех метров. Сотни горожан, отправившихся в среду на отдых на левый берег реки, с трудом добирались обратно: не речным транспортом, а в обход, через «танцующий» мост, на маршрутках, автобусах или такси. В аэропорту города отменили рейсы сразу нескольких авиакомпаний. Из-за непогоды пассажиры застряли в воздушном порту почти на четыре часа.

Пыльная буря оказалась настолько сильной, что не было видно горизонта, смешались земля и небо. Песок проникал повсюду, скрипел на зубах, засыпал лобовые стекла машин, и счищать его приходилось, как в дождь — дворниками.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Пока горожане делились впечатлениями в социальных сетях, жители некоторых сельских районов попали в ад. Сильнейший ветер принес с собой пожары. Люди бросали дома и бежали, прихватив паспорта и наличность, подальше от бушующего пламени, подбирающегося к домам.

«Я была в огороде, поливала помидоры, когда почувствовала сильный запах гари, — рассказывает Ирина Говорова из поселка Красный, что в Среднеахтубинском районе области, за Волгой. — Был сильный ветер, из-за высоких деревьев не сразу разглядела столбы пламени, а когда увидела, поплохело с сердцем. От огня нас отделял только ручей. Не искры, а огромные огненные шары летели во все стороны. На окраине поселка живут мои пожилые родители. Я, в чем была, побежала к ним, а они телевизор смотрят, спрашивают, дождя нет ли, а то вон как ветрит... Я им сказала, чтобы быстро собирали все самое ценное и важное — и к нам, потому что пожар к селу идет, потому что горим. Мать кинулась к сумкам, а я побежала к соседям, их тоже предупредить, чтобы приготовились уходить, чтобы воды набрали на всякий случай. Было так страшно, что все мысли из головы разлетелись: как быть, что делать, кого просить о помощи и как самим справиться с огнем? В мыслях только стучало — уходить, уходить. Все очень сильно переживали, боялись и за родных, и за имущество. Верховой пожар подбирался очень быстро — сухо, жарко и сильный ветер. Спасли мобильники, стали звонить во все экстренные службы подряд, а нам отвечали, что помощь уже на подходе, что горим не только мы, но и другие, соседние села и хутора — Буденный, Рыбачий, Вязовка. Односельчане стали хватать ведра, лейки, наполнять водой, заливать сухое сено, чтобы не загорелось. Когда бежала к себе домой, подумала, почему огонь идет с нескольких сторон? Может, это поджог? Странно, если бы сразу в нескольких местах кто-то одновременно уронил окурки в сухую траву, тогда бы она воспламенилась, и огонь бы стал двигаться с нескольких сторон...»

Фото: Алексей Ульянов

Местный фермер Сергей Мочалов считает, что такие предположения не безосновательны. Земля в сельских районах неподалеку от города (в Светлоярском, Городищенском, Дубовском, Среднеахтубинском) — лакомый кусок для заезжих коммерсантов, скупающих гектары за копейки.

«Еще прошлой осенью к нам и в Вязовку приезжали «дельцы» из Подмосковья, предлагали продать им землю, — рассказывает Мочалов. — Давали по две тысячи рублей за гектар. И это когда стартовая цена за него — 5 тысяч. Многие фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, у которых в пользовании больше десяти гектаров, получали такие предложения. По слухам, приезжали не только из Москвы, но из Самары, Ростова, с Брянщины. Сейчас люди очень напуганы пожарами, считают, что таким способом ушлые коммерсанты пытаются «отжать» у нас землю. Полиция должна проверить все факты, и эти в том числе, а еще обратить внимание на недостаток спецтехники. Чем тушить пожар, если спасателей приходится ждать из райцентра? Была бы своя пожарная бригада, пережить все это было бы проще».

О том, что пожары в Волгоградской области, возникшие в течение 2—3 дней сразу в нескольких районах, — не случайность, а умышленный поджог, заявил и губернатор Андрей Бочаров. Его процитировала пресс-служба обладминистрации. На оперативном совещании глава региона сказал, что критическая ситуация наблюдалась практически во всех сельских районах. В среду к эвакуации подготовились около пяти тысяч жителей, в пунктах временного размещения были размещены более 750 человек. На борьбу с огнем брошены пять тысяч человек, две тысячи единиц спецтехники, в Волгоград продолжают прибывать пожарные подразделения из соседних регионов: Астрахани и Ростова-на-Дону, задействована авиация. Основная версия возникновения возгораний — природные пожары, но какая-то часть из них, к примеру, в Городищенском районе, по словам Бочарова, — следствие умышленных поджогов.

Срочно спасатели эвакуировали детей из четырех оздоровительных лагерей: «Дубков», «Зеленой волны», «Дружбы» и «Ручейка».

«Наш сын Вадим отдыхал в «Дружбе» в Дубовском районе, — рассказывает волгоградка Марина Козлова. — Позвонил, сказал, что всю смену срочно вывозят. Куда и зачем мы с мужем так и не поняли. Помчались в лагерь. Дороги забиты пожарными машинами, бригадами скорой помощи, полицией, над трассой кружат вертолеты. Оказалось, что лагерь находится в непосредственной близости от зоны пожара. Детей эвакуировали сами спасатели: просто тормозили на трассе маршрутные такси, автобусы и направляли их в сторону лагеря, чтобы водители вывезли детей из опасной зоны в райцентр — Дубовку».

Гуюернатор и погорельцы. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Поздно вечером, в пятницу, губернатор подписал распоряжение: перекрыть федеральную трассу Р-228 Сызрань—Саратов—Волгоград в районе села Оленье. В селе развернули оперативный штаб. Чтобы вывезти людей из опасной зоны, подогнали автобусы из Камышина, 24 автобуса для эвакуации выделила администрация Волгограда. Спасатели настойчивы: по прогнозам синоптиков, скорость ветра усиливается, а это значит, что будут новые очаги возгорания.

В Дубовском районе заполыхало с новой силой ближе к 10 часам вечера в пятницу. Пожар набирал мощь на окраине села Оленье, угроза нависла над селом Екатериновка. По предварительным данным, пламя уничтожило более 150 строений, половина из них — жилые дома, без крыши над головой остались 25 семей. В селе Ягодное Ольховского района огонь не пощадил 13 домов. Люди эвакуированы, 8 семей пока ютятся у родственников. Есть погибшие: двое пенсионеров из Ягодного. Жителей села готовили к эвакуации. К автобусу, который должен был перевезти людей в безопасное место, пришла и пожилая семейная пара. Выяснилось, что они забыли дома документы и решили за ними вернуться, а ответственный за перевозку эвакуированных селян посчитал, что пенсионеры уже в салоне автобуса. Спустя несколько часов их тела были обнаружены возле их собственного дома.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

К утру субботы огонь продолжал бушевать в четырех сельских районах — Иловлинском, Клетском, Дубовском и Светлоярском. В ликвидации пожара участвуют более 6500 человек и 2000 единиц техники. Тем не менее Волгоградская область продолжает гореть, несмотря на все усилия спасателей.

Евгения Ахременко, специально для «Новой», Волгоград