Либретто для «Шалтая-Болтая»

В пятницу на лентах информагентств появилось сообщение о признании лидера группировки хакеров «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, что выставляя на продажу взломанные переписки высокопоставленных чиновников, он и его подельники «частично фальсифицировали» «товар», чтобы «привлечь дополнительное внимание» к «Шалтай-Болтаю» и «искусственно завысить цену» на компромат. Речь о переписках пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, главы ИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко из управления внутренней политики администрации президента и других чиновников и публичных персон.

Фальсификация похищенных переписок, якобы, упоминается и в обвинительном заключении в отношении других предполагаемых членов группы — Александра Филинова и Константина Теплякова.

Странная новость, вызывающая большие сомнения в достоверности. И вот почему.

Владимир Аникеев был задержан сотрудниками ФСБ в питерском аэропорту Пулково 9 ноября прошлого года. Едва суд выдал санкцию на арест, Аникеев признал вину, раскаялся, пошел на сотрудничество со следствием и начал откровенно рассказывать обо всем, что ему известно.

Значит, о фальсификации переписок он мог бы заявить уже в ходе первых допросов. И эта информация, не сомневаюсь, уже давно просочилась бы в публичное пространство. Потому что это в какой-то мере дезавуирует и обесценивает тот компромат на известных персон, который продавался шалтайболтаевцами.

Мое предположение, что это обстоятельство уже давно стало бы публичным, основано на том, что куда более серьезная информация с грифом «секретно», «утекла» еще в начале года. Это сведения об аресте офицеров Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова и майора Дмитрия Докучаева, подозреваемых в государственной измене.

Что интересно, об аресте офицеров ФСБ стало известно раньше, чем получила огласку информация об аресте Аникеева и его подельников. И мы тогда предложили, что вывод в публичное пространство дела в отношении участников группировки «Шалтай-Болтай» произошел с целью отвлечения общественного внимания от скандала с сотрудниками ФСБ, подозреваемыми в госизмене. Если бы между этими уголовными делами была бы четкая связь, то тот же полковник ФСБ Сергей Михайлов, руководитель подразделения, «курировавшего» хакеров, попытался бы скрыться из России уже в день задержания Аникеева, а не ждать 25 суток, когда 4 декабря придут и за ним…

В начале июля Мосгорсуд приговорил Владимира Аникеева к двум годам лишения свободы. С учетом явки с повинной и сотрудничества со следствием, дело рассматривалось в «особом порядке», без исследования доказательств, без допроса свидетелей и потерпевших. Но при этом уголовное дело было засекречено, и судебный процесс прошел за закрытыми дверями. Следствие наложило гриф «секретно», потому что в материалах дела якобы есть сведения, содержащие «государственную тайну».

И когда сегодня адвокат Аникеева Хазрет Бижоев «подтверждает», что Аникеев признался в «фальсификации переписок», он нарушает подписку о неразглашении «сведений, составляющих государственную тайну». Ни один адвокат на подобное не пойдет.

И «подтверждение» Бижоева может означать только одно: ничего подобного в уголовном деле Владимира Аникеева нет.

Но кому-то ведь понадобилось запустить дезинформацию о «корректировке» переписок. Можно предположить, что в них есть «изюминки», на которые первоначально никто не обратил внимания, но сейчас эта информация может заиграть новыми гранями. Вот через десять месяцев после задержания Аникеев и «вспомнил» о «фальсификации переписки».