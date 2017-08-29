«Открытие». Премьера

Банк России официально заявил о начале процедуры санации ФК «Открытие», который сравнительно недавно был крупнейшей среди частных кредитных организаций страны. Финансовое оздоровление пройдет по принципиально новой, не обкатанной ранее схеме, главную роль в которой играют Фонд консолидации банковского сектора и его управляющая компания (ООО «УК ФКБС»).

Это крутой краш-текст для Неглинной, но Эльвира Набиуллина приняла вызов.

Предыстория проблемы известна хорошо, и принципиального решения регулятора рынок ждал.

Как уже рассказывала «Новая газета», начиная с конца прошлого года «Открытие» и его крупнейший акционер Вадим Беляев реализовывали амбициозный план по созданию крупнейшей в стране частной финансовой группы, который включал в себя поглощение «Росгосстраха». Но что-то пошло не так. Быть может, Беляев не рассчитал силы. Сам он видит в произошедшем результат «информационной атаки» на банк. Атака, конечно, была, но едва ли исключительно публикации в СМИ могли поставить на грань краха системообразующий банк.

Напомним, что реальной точкой отсчета серьезных проблем стало понижение кредитного рейтинга «Открытия» Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). После этого крупные клиенты и начали поспешно выводить деньги. Само АКРА в числе причин своего решения называло необходимость дополнительных трат банка «Открытие» на финансирование материнского холдинга (очевидно, в связи со сделкой по «Росгосстраху» в том числе).

Уже после объявления о начале санации ровно в том же духе высказался и ЦБ. «Росгосстрах стал триггером, который ускорил необходимость решения судьбы банка», — заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

По словам Тулина, которые приводит РБК, стратегия банка, основанная на росте за счет слияний и поглощений на заемные средства, привела к возникновению дыры в капитале, размер которой предстоит оценить временной администрации.

При этом регулятор отмечает, что мораторий на удовлетворение клиентов не вводится и перспектив отзыва лицензии нет, то есть банк, а также его многочисленные «дочки»​ («Росгосстрах», «Траст», «Точка», Рокетбанк и ряд других) будут работать в штатном режиме. Но действующие владельцы утратят контроль. Временная администрация будет составлена из представителей ЦБ И ООО «УК ФКБС».

Вот тут —новация. Раньше функции временной администрации выполняла госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ), совет директоров которой формируют ЦБ и правительство. Если же принималось решение о санации, то есть финансовом оздоровлении частным инвестором, то он получал от АСВ кредит. Ряд санаций прошли, мягко скажем, неудачно. Скажем, «Открытие» само брало на санацию банк «Траст». У другого крупного санатора, «Татфондбанка», и вовсе была отозвана лицензия. В АСВ, которое, по идее, должно было выполнять свои задачи за счет отчислений банков — участников системы страхования вкладов — эти деньги давно кончились, и госкорпорации приходится систематически заимствовать деньги у ЦБ.

Поэтому и был введен новый порядок, когда ЦБ проводит санацию напрямую, за счет собственных средств, обособленных на счетах Фонда консолидации банковского сектора. (Отмечу, что это деньги не «напечатанные». ЦБ у нас по закону может получать (и регулярно получает) прибыль, часть которой перечисляет в бюджет, а часть оставляет себе. Прибыль эта формируется от операций на финансовом рынке, например, от кредитования частных банков).

Такая схема, конечно, проще. Но и все риски ЦБ берет в ней на себя. И это не только финансовые риски.

Наверняка после решения о вхождении в капитал «Открытия» с новой силой пойдет дискуссия о том,

почему ЦБ не спас таким же образом банк «Югра», а отозвал у него лицензию.

Я этого, конечно, не знаю, но рискну предположить, что ЦБ не готов затыкать своими деньгами «дыры», которые возникают при выводе денег в неизвестном направлении, что крайне характерно для большинства банков, лишившихся лицензии. В отношении «Открытия», видимо, таких опасений нет. Все-таки «рискованная стратегия» и вывод активов — далеко не одно и то же.

В «Открытии» пока воздерживаются от официальных комментариев. Зато сотрудники службы поддержки иронизируют в переписках с клиентами: «Открытие будет первым банком, который удостоился чести стать из частного государственным. Собственник в лице ЦБ РФ — лучшая защита денег».

Так или иначе, ЦБ продемонстрировал, что в его арсенале есть и другие меры, помимо отзыва лицензии. О стратегии выхода из этого проекта и говорить рано. Теоретически после финансового оздоровления «Открытие» должно быть продано частному инвестору. Но, по самым оптимистичным оценкам, это произойдет на горизонте в 5-7 лет, а кто рискнет предположить, каким будет тогда отечественный банковский сектор?