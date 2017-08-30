Органы замазаны зеленкой

Нападение на волонтера у мемориала Борису Немцову

Когда: 15 августа 2017 года.

Что случилось: нападение на волонтера, дежурившего на Большом Москворецком мосту у мемориала Борису Немцову. К Ивану Скрипниченко подошла пара, женщина и мужчина. Мужчина начал спрашивать, зачем Скрипниченко там стоит: «Ты что, Путина не любишь?» Затем прохожий ударил волонтера по лицу, тот упал. Пара скрылась. В НИИ «Склифосовского» Скрипниченко поставили диагноз — ​перелом носа, через неделю волонтер умер.

Михаил Селич, волонтер, который был со Скрипниченко в ту ночь на мосту, рассказал «Новой», что после нападения он написал заявление в полицию. Когда Селич давал свидетельские показания, следователь заявил ему, что в ночь нападения на мосту не работали камеры.

СК возбудил уголовное дело. Также в СК заявили, что инцидент на мосту с участием Скрипниченко — ​«драка», а не нападение. А предварительная причина смерти — ​кардиомиопатия.

Возбуждено уголовное дело.

Нападение на кандидата в муниципальные депутаты Георгия Малеца

Когда: 10 августа 2017 года.

Что случилось: в московском районе Орехово-Борисово избили кандидата в мундепы Георгия Малеца. Поздно вечером он шел с другом по улице и сделал замечание водителю машины, которая ехала за ними по тротуару. Сначала машина уехала, но через пару минут вернулась. Те, кто был внутри, стали избивать Малеца. В больнице выяснилось, что у активиста сломан нос.

Как только произошло нападение, друг вызвал полицию. Малец рассказал «Новой», что полиция приехала не сразу. В ходе расспросов о том, запомнил ли он внешность нападавших, полицейские решили, что возбуждать дело смысла нет: «Может, сам нарвался».

Уголовное дело возбуждено не было.

Нападение на активистку «Яблока» с газовым баллончиком

Когда: 28 апреля 2017 года.

Что случилось: прохожий брызнул в лицо активистке «Яблока» Наталье Федоровой неизвестной жидкостью из баллончика. Нападение произошло неподалеку от дома активистки. Федоровой диагностировали химический ожог глаза. Версия полиции — что Федорова по дороге из магазина беседовала с нападавшим, а во время ссоры тот брызнул ей в лицо химическим раствором. Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин написал в своем твиттере, что «ОВД «Черемушки» фальсифицирует бытовую версию нападения».

Наталья Федорова — «Новой»:

— Меня поражает: на меня уже неоднократно, так сказать, «нападали» (стреляли в окно, приносили похоронный венок), в феврале я подавала заявление в полицию — ​и ответа мне до сих пор нет.

Недели две назад меня приглашали в нашу полицию в Черемушках, я рассказала все. Спросила: «Меня вызывать еще будете?» — ​Ответили: «Вероятно, нет».

Уголовное дело приостановлено в связи с невозможностью установить личность нападавшего.

Нападение с зеленкой на Алексея Навального

Когда: 27 апреля 2017 года.

Что случилось: на политика Алексея Навального было совершено нападение, когда тот выходил из офиса Фонда борьбы с коррупцией. Человек, в котором пользователи соцсетей позднее опознали Александра Петрунько, активиста движения SERB, плеснул в лицо зеленкой. На видео также попал другой участник движения, Алексей Кулаков, который снимал происходящее на камеру.

Уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои» было возбуждено спустя два дня после нападения. Глава SERB Гоша Тарасевич после допроса сообщил, что полиция не имеет претензий к движению. В июле стало известно, что полиция приостановила расследование.

Уголовное дело приостановлено в связи с невозможностью установить личность нападавшего.

Нападения на Илью Варламова в Ставрополе

Когда: 26 апреля 2017 года.

Что случилось: на фотографа Илью Варламова дважды напали в Ставрополе. В аэропорту журналиста облили зеленкой, йодом и закидали тортами, потом нанесли несколько ударов. Ближе к вечеру Варламов написал в твиттере, что его снова облили зеленкой и таранят машину, в которой он передвигается по городу.

28 апреля полиция сообщила, что установила личности четырех подозреваемых в нападении на блогера. 2 мая полиция составила на шестерых задержанных протоколы об административном нарушении по статье «Мелкое хулиганство». Варламов требовал возбудить дело по трем статьям Уголовного кодекса: хулиганство, совершенное группой лиц (часть 2 статьи 213 УК); умышленное уничтожение имущества (часть 2 статьи 167 УК); воспрепятствование журналистской деятельности (часть 3 статьи 144 УК).

Андрей Сабинин, адвокат Варламова:

— Последняя информация такова: в июле нам было отказано в возбуждении уголовного дела по всем тем статьям, о которых говорилось. «В ходе проверок ваши доводы о причастности к нападениям на Варламова лиц, действовавших в интересах строительной компании «ЮгСтройИнвест» и ее руководителя Иванова Ю.И., не подтвердились» — ​так говорилось в письме.

В возбуждении уголовного дела отказано.

Нападения на журналиста Юлию Латынину

Когда: 20 августа 2016 года и 19 июля 2017 года.

Что случилось: 20 августа 2016 года двое неизвестных подошли к Юлии Латыниной на Арбате, когда она направлялась в студию «Эха Москвы», и вылили на нее фекалии. Нападавшие скрылись на мотоцикле. Сразу после нападения главному редактору «Новой газеты» позвонил Анатолий Якунин (на тот момент глава ГУ МВД по Москве, сейчас — ​начальник Оперативного управления Министерства внутренних дел РФ). Он заверил, что нападение будет оперативно и качественно расследовано, виновные привлечены к ответственности. Прошло более полугода, личности «титушек» не установлены.

В ночь на 19 июля злоумышленники опрыскали загородный дом и автомобиль Латыниной едким химическим веществом. В результате инцидента пострадали восемь человек, включая двух детей. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к председателю Общественного совета при МВД России А.Г. Кучерене с просьбой провести проверку по этому инциденту, а также получить результаты расследования прошлогоднего происшествия. Ответа пока нет.

Уголовное дело не возбуждено.

Нападение на корреспондента «Новой»

Когда: 25 апреля 2016 года.

Что случилось: На Манежной площади в Москве помощник депутата от ЛДПР Игоря Лебедева Александр Шпрыгин напал на корреспондента «Новой газеты» Глеба Лиманского. Во время мероприятия ко дню рождения депутата Госдумы Жириновского журналист «Новой» снимал давку на входе в выставочный зал. Шпрыгин вырвал из рук журналиста камеру, а затем сломал объектив и флеш-карту, которая была внутри. Пока Шпрыгин ломал технику корреспондента, его напарник (чья личность так и не была установлена) держал Лиманского сзади за руки. Заявление в полицию было подано в тот же день.

Василий Грищак, адвоката Лиманского, «Новой»:

— Месяц назад нам пришло письмо от руководителя следственного отдела по Тверскому району о том, что материал проверки об отказе в возбуждении уголовного дела направлен в Следственное управление по ЦАО.

Они долго трюкачили, разрывали состав преступления на два: ​по причинению вреда, и второй — ​по воспрепятствованию деятельности журналиста. Полиция возбуждала уголовное дело, а затем прокуратура Москвы настаивала, что эти дела должны рассматриваться слитно, и все отменяла. Все это происходило по несколько раз. Поскольку это преступление небольшой тяжести: искусственное затягивание привело к тому, что по нему просто истек срок давности.

В возбуждении уголовного дела отказано.