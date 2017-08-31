Регулятор идет в банк

Во вторник, 29 августа, Центральный банк объявил о санации банка «ФК Открытие». Это беспрецедентный случай в истории российской банковской системы: три месяца назад «Открытие» занимал шестое место по объему активов (2,68 трлн рублей) и был крупнейшим частным банком в стране. На депозитах населения в «Открытии» лежит 573 млрд рублей. В холдинг также входят Рокетбанк, Росгосстрах, банк «Траст» и другие финансовые, страховые и инвестиционные компании. Все они, включая сам банк «Открытие», работают в штатном режиме. Платежеспособность холдинга гарантирует ЦБ, который на время санации стал его главным акционером.

О сложностях в «Открытии» стало известно в июле, когда рейтинговое агентство АКРА снизило кредитный рейтинг банка. На фоне этой новости госструктуры, корпоративные клиенты и население забрали с депозитов в «Открытии» 621 млрд рублей. Из-за оттока средств банк вынужден был обратиться за дополнительным кредитным финансированием к Центробанку. Несмотря на это, обе стороны отрицали наличие серьезных угроз.

В середине августа аналитики УК «Альфа-капитал» разослали своим клиентам письмо, в котором предупреждали о сложном положении «Открытия» и других частных банков. Позже письмо было отозвано, но пока что сбывается этот прогноз, а не официальные заявления «Открытия» и ЦБ.

По разным оценкам, в августе у «ФК Открытие» оставалось более 700 млрд рублей ликвидных активов. Эта сумма сопоставима с оттоком средств за последние несколько месяцев, но, вероятно, ее перестало хватать на исполнение текущих обязательств, считает ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Мирошниченко.

Основной причиной кризиса ликвидности в «Открытии» называют несостоятельность бизнес-модели банка, которая до последнего момента строилась на агрессивном поглощении активов.

Так, на прошлой неделе «Открытие» направило в ФАС ходатайство о покупке «ЛУКОЙЛ-Гаранта» — одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов. Невысокое качество отдельных приобретений привело к тому, что капитал банка перестал выдерживать нагрузку.

Тот факт, что собственники банка оказались не в состоянии справиться с оттоком клиентских средств, говорит о значительном масштабе проблем и о слабой заинтересованности его акционеров в сохранении контроля над кредитной организацией, считает старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов. «В 2004 году акционеры Альфа-банка, также оказавшегося в ситуации «бегства вкладчиков», смогли обеспечить банку поддержку из собственных средств, не прибегая к помощи ЦБ, что означало бы потерю контроля над банком».

Часть экспертов полагает, что в этой ситуации ЦБ сработал недостаточно оперативно или вовсе допустил провал в своей надзорной политике. Проблемы в «Открытии» копились постепенно и были заметны достаточно давно. «Вопросы вызывает поведение ЦБ в прошлом году. Непонятно, почему ситуация обострилась до такой степени — то ли регулятор не в силах был ее предотвратить, то ли просто не стал этого делать по каким-то внутренним причинам», — говорит Мирошниченко. Похожие претензии в адрес ЦБ звучат после каждого крупного потрясения на банковском рынке. На этот раз ситуация отличается в лучшую сторону тем, что проблемная организация останется на плаву, а ее вкладчики и кредиторы сохранят свои деньги.

На «ФК Открытие» будет опробован новый механизм санации — через недавно созданный Центробанком Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Ранее санацию проблемных организаций осуществляли более сильные банки и Ассоциация по страхованию вкладов, выделявшая на это кредит (чаще всего — за счет денег ЦБ). «Теперь из цепочки финансовой поддержки санируемых банков исключается два элемента — АСВ и банк-инвестор, которые заменяются на подконтрольную Банку России управляющую компанию», — говорит Хромов.

По планам регулятора, санация через ФКБС будет проходить быстрее и дешевле, чем раньше, а также предотвратит ситуацию конфликта интересов — частные санаторы были озабоченны собственной выгодой, а не восстановлением проблемного банка. Средства, выделяемые на санацию, использовались банками-инвесторами в целях развития собственного бизнеса, поясняет Хромов.

«Все предыдущие случаи показали, что схема с выбором санатора дает сбои. Успешных практик продажи «оздоровленных» банков на рынок почти нет — санаторы оказались неспособны восстановить их деятельность», — говорит глава банковского направления компании «ФБК» Алексей Терехов. «Открытие» сам ранее не слишком удачно санировал банк «Траст», и это стало одной из причин нынешних трудностей в холдинге.

Теперь, когда финансовым оздоровлением занимается непосредственно ЦБ, клиенты санируемых банков будут чувствовать себя значительно спокойнее. Особенно это касается малого и среднего бизнеса, который больше всех страдал от банковских дефолтов, теряя на них огромные средства, говорит Терехов.

Впрочем, насколько эффективным будет новый механизм санации, пока не ясно. В большинстве стран роль санатора выполняют не центробанки, а другие структуры. Обилие функций, которые перешли к российскому ЦБ за последнее время, может оказаться неподъемным для одного регулятора. Кроме того, беспокойство вызывают перспективы дальнейшей концентрации банковского рынка в руках государства. В рамках процедуры санации ЦБ становится собственником и управляющим крупнейшего частного банка. «Концентрация в руках государства банка из топ-10, притом что это не последний случай такой санации, окажет колоссальное влияние на рынок», — говорит Терехов.

После оздоровления «ФК Открытие» должна быть продана на открытом аукционе, но когда и на каких условиях — неизвестно.

ЦБ называет сроки в 6–8 месяцев, однако приватизация санированных банков в России до сегодняшнего дня была крайне редким явлением. В отличие от роста доли госбанков, который в последние годы только набирал обороты.