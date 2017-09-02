Ын пугает, а нам не страшно

Читать новости о происходящем в Приморье гораздо страшнее, чем в Приморье жить.

Взять новость о том, что из районов Дальнего Востока, граничащих с Кореей, будто бы переселяют жителей — не иначе вот-вот грянет война. Да и исчезновение Сахалина с Яндекс-карт после пуска северокорейской ракеты не может не насторожить.

Однако тех, кто живет не в «информационном пространстве», а на земле, волнуют совсем другие вещи.

Помнится, несколько лет назад МЧС в том самом граничащем с КНДР Хасанском районе на юго-западе Приморья разворачивало палаточные лагеря, проводило учения по приему северокорейских беженцев… Наверное, это логично: готовым следует быть ко всему. Вот только толп корейцев и китайцев в Приморье как не было, так и нет; родных среднеазиатских рабочих куда больше.

Сейчас МЧС если чем-то и озабочено всерьез, так это ликвидацией последствий недавних дождей, на несколько дней отрезавших Хасанский район от большой земли. Доходило и до эвакуации жителей — из-за реального наводнения, а не из-за призрачной ракетной угрозы. Рушились мосты, растворялся асфальт, тонули дома, вагоны слетали с рельсов, как при Лазо… Сколько времени займут восстановление и выплата компенсаций — вопрос открытый: так, с последствиями прошлогоднего тайфуна «Лайонрок» в Приморье борются до сих пор. Вот — настоящее событие. Корейские ракеты — событие пока скорее информационное, угроза почти столь же теоретического характера, как падение метеорита.

Обобщать всегда сложно. Чтобы утверждать что-либо наверняка, нужно проводить глубокие и не липовые социологические исследования. Но если говорить о моем частном ощущении как приморца, то никакой паники в связи с ракетными испытаниями КНДР здесь нет.

После катастрофы на «Фукусиме» было тревожнее: одни пили йод, другие — водку в целях превентивного выведения радионуклидов,

третьи покупали счетчики Гейгера (и обнаружили, что «фонит» гранитный памятник в центре Владивостока, только «Фукусима» тут ни при чем), в кафе появился водорослевый супчик «Фукусима», таможня задерживала радиоактивные японские автомобили… По крайней мере, было о чем поговорить.

А теперь — ну ракета и ракета. Возможно, дело в известном притуплении восприятия: когда несколько лет назад корейская ракета, как писали, упала в море под Находкой, некоторое беспокойство ощущалось; теперь к сообщениям об испытаниях относишься спокойно, потому что они идут постоянно, стали «фоном». Привыкли же японцы жить в условиях постоянных землетрясений. Да, история мало предсказуема, и случается обычно то, чего мы не ожидаем, но в данный момент мне трудно поверить и в то, что США ударят по Северной Корее, и тем более в то, что Северная Корея первой атакует кого-либо.

Пхеньян. Фото: AP / ТАСС

Отношение к Пхеньяну в Приморье вообще особое уже в силу географии. В КНДР мне приходилось бывать не раз. Смотрел на эту страну и с севера — с пограничной реки Туманной, и с юга — с 38-й параллели.

Однажды видел живого Ким Чен Ира, а моя коллега с ним вальсировала и даже его поцеловала.

Страна, да, своеобразная, но личное знакомство с ней вырабатывает стойкий иммунитет против западных страшилок о диктаторе, расстреливающем своих министров из пушки. В конце концов, это в Корее бывали японские, советские, американские, китайские войска — не наоборот.

Парад в Пхеньяне. Фото: ТАСС

Сообщения о том, что «управлению ГО и ЧС Владивостока приказали расселить жителей, проживающих у границы с КНДР», сильно напоминают те самые сенсации об очередных зверствах пхеньянского правителя или о «китайской экспансии в Приморье». Все эти фейки сочиняют люди, далекие от Приморья и не знающие о том, что Хасанский район, южная оконечность которого примыкает к КНДР, не имеет отношения к органам власти Владивостока — взглянули бы хоть на карту, что ли. Муниципальные (в том числе в поселке Хасан, стоящем непосредственно у границы) и краевые власти, равно как и МЧС, о переселении — ни сном, ни духом.

Но это мы тут знаем, что все — утка. А осадок остался, вброс сделан, «дыма без огня не бывает».

Сахалин, как оказалось, — снова на месте. Из Хасанского района я вернулся на днях — все там спокойно, даже размытые дороги почти отремонтировали. Вот только рыба не клевала. И это расстраивает куда серьезнее, чем ракетные пуски.

«Новая во Владивостоке»