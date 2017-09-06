Как вести себя ученикам, студентам и преподавателям во время терактов и нападений в учебных заведениях?

Утром 5 сентября в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке 15-летний ученик девятого класса напал на учительницу информатики. Сначала он выстрелил женщине в лицо из пневматического оружия, затем ударил молотком по голове и начал стрельбу по мониторам компьютеров. В результате нападения были госпитализированы 4 человека: учительница и трое учеников, которые во время паники стали выпрыгивать из окон и получили переломы. На страницы нападавшего во «ВКонтакте» были найдены репосты, посвященные трагедии в американской школе «Колумбайн» 1999 года, когда двое учеников убили 13 школьников и ранили 26.

Три года назад в московской школе в районе Отрадное школьник застрелил учителя географии, захватил в заложники одноклассников, а затем убил сотрудника охраны.

«Новая» поговорила с экспертами по антитеррористической безопасности о том, как вести себя ученикам и преподавателям во время терактов и нападений в школах.

Вы сидите в классе и услышали за дверью стрельбу/взрывы, что делать?

Если в классе присутствует преподаватель, нужно четко следовать его инструкциям. Спрятаться под партами, столами, сидеть тихо и не паниковать.

Нужно спрятаться в те места, которые не достанет пуля. Если начнется штурм помещения, пригнуться как можно ниже относительно окон.

— Первое: необходимо спрятаться за столы, там, где не достанет пуля — ни боевая, ни травматическая, — рассказывает Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

— Второе: если это серьезная террористическая атака, и начнется штурм помещения, необходимо пригнуться ближе к полу. После освобождения, когда начнется эйфория, ни в коем случае самостоятельно не покидать помещение, можно нарваться на шальную пулю.

Что предпринять учителю?

Запереть класс ключом изнутри. Собрать детей подальше от двери, ближе к последнему ряду парт.

Если в классе находятся младшеклассники — успокоить их тем, что нужно следовать инструкциям, так как проводятся учения.

— Первым делом нужно закрыть класс на ключ, — говорит Станислав Веселов, эксперт Федерального комитета РФ по борьбе с терроризмом. — Во вчерашнем инциденте учительница из соседнего класса пыталась успокоить детей тем, что говорила: «Не переживайте, это шарики лопаются». Учителя — хорошие психологи, они умеют успокоить детей. Особенно если это ученики младших классов. Можно придумать, что это такая игра, учения, но нужно четко следовать указаниям преподавателя. Собрать всех вместе подальше от двери, ближе к последнему ряду парт.

Как вести себя в одном классе с преступником/террористом?

Подчиняться всем требованиям нападающего. Не вступать с ним в словесную перепалку, спор. Не делать резких движений, вести себя спокойно.

— Если преступник говорит «ложитесь, садитесь», нужно делать все в точности так, как он хочет, — продолжает Гончаров. — Если человек агрессивный и угрожает оружием, запрещено вступать с ним в спор, нельзя размахивать резко руками, ногами, не делать неожиданных для него движений, когда он требует не двигаться.

— Если пойдут упреки в адрес захватчиков, может случиться самое страшное — расстрел заложников или самоподрыв, — говорит Веселов. — Можно постараться психологически надавить на преступника, если он один совершает нападение и в коридоре нет его сообщников. Ребенок может попросить выпустить его в туалет или попить воды.

Что делать тем, кто находится в коридорах, спортзале и туалетах?

Необходимо покинуть открытое пространство и найти помещение, в котором можно закрыться на ключ. Внутри сидеть тихо и ни в коем случае не кричать о помощи.

Позвонить по номеру «112» или «02», родителям, чтобы сообщить о своем местоположении.

— Сразу же нужно покидать холлы, коридоры и прятаться там, где можно закрыться на ключ. Нужно делать все тихо, не разговаривать и не кричать о помощи. Преступник может услышать звуки из кабинета и выломать дверь выстрелом. При освобождении в любом случае дверь вскроют запасными ключами, — говорит Гончаров.

— В коридорах, в спортзале, в туалете: паниковать не стоит, постараться, если дети внимательны, понять ситуацию, насколько она опасна, связаться по номеру мобильного телефона со спасателями «112», «02», позвонить родителям. Сказать, где ты находишься. Во время звонка говорить как можно тише. Грубо говоря, 20 детей в спортзале, хоть у одного ребенка мобильный телефон будет. Привлекать внимание криками ни в коем случае не надо, потому что если рядом уже находятся захватчики-террористы, они поймут, где дети, — заключает Веселов.