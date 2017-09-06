Неделя тишины

По закону избирательные комиссии должны были уведомить граждан о дате и месте проведения выборов за 10 дней до голосования, но этого не произошло. Лишь несколько дней назад активисты и сами кандидаты обратили внимание на отсутствие объявлений о выборах муниципальных депутатов в большинстве районов города.

Жалобы в ТИКи ситуацию практически не изменили — кажется, что единственной стороной, заинтересованной в том, чтобы граждане все же не забыли о выборах, выступают сейчас оппозиционные кандидаты. Между тем в ходе досрочного голосования зафиксирована высокая явка. «Новая» разобралась, кто решил «подсушить» выборы в Москве.

За пять дней до единого дня голосования в социальных сетях начали появляться публикации о том, что в Митино, Хорошевском и Красносельском районах, гражданам не сообщили, где можно проголосовать на выборах 10 сентября. Корреспондент «Новой газеты» лично обошла Басманный и Таганский районы, а также Черемушки и убедилась, что объявлений о выборах действительно нет.

На информационных стендах возле подъездов можно увидеть памятку на случай чрезвычайных ситуаций, инструкцию по защите от мошенников, адреса и телефоны управляющих компаний и даже рекламу супермаркетов. О выборах — ни слова.

В Таганском районе на некоторых домах и вовсе отсутствуют стенды для подобных объявлений.

Анонса выборов нет и в районных газетах, существующих на бюджетные деньги. Открываем газету «Москва.инфо» от 4 сентября. На страницах издания москвичам рассказывают, где можно отметить День города, как защититься от гриппа и купить билет в музей онлайн. О том, где проголосовать, нет ни слова. В свежем выпуске газеты «Мой район» в ЦАО — советы по подготовке детей к школе и рецепты яблочных джемов. О выборах не напоминают.

В газете «Вечерняя Москва» находим интервью с Иосифом Кобзоном, данные о снижении потребительских цен в России, фотографию из военно-исторического музея «Бородино», проект реконструкции «Лужников», репортаж с фестиваля «Народы Москвы», и вновь никаких объявлений о выборах.

«Вчера представитель «Солидарности» в избирательной комиссии задал прямой вопрос: когда их (официальные объявления о выборах — прим. ред.) планируется размещать? Ответ: никогда. Да, по закону мы обязаны информировать граждан о выборах. Да, раньше размещали плакаты на подъездах. Но в этот раз Мосгоризбирком рекомендовал территориальным комиссиям обеспечить информирование избирателей через интернет-портал», — пишет в своем фейсбуке Илья Яшин.

Кандидату муниципального округа Покровское-Стрешнево Вячеславу Радченко в ТИКе тоже сказали, что всю информацию москвичам следует искать в интернете — на сайте Московской городской комиссии — и никакой необходимости обклеивать объявлениями подъезды нет.

Позднее выяснилось, что способы заставить избирательные комиссии разместить объявления о предстоящих выборах все-таки есть. Кандидат в Дорогомилово Владимир Егоров, пригрозив пожаловаться в ЦИК, МГИК и прокуратуру, добился результата от УИК — 5 сентября в районе появилась информация для избирателей. По словам Егорова, готовностью стендов для объявлений он озаботился заранее и еще два месяца назад попросил главу управы их починить.

«Усушка» явки — стандартная тактика политтехнологов в тех случаях, когда результат голосования зависит от количества избирателей на участках».

«Я изучил статистику в своем районе. Результаты получились такими: при явке 30 % выигрывает кандидат от власти, если явка повышается до 32–35 %, то шансы на победу у провластных и оппозиционных кандидатов выравниваются, если число явившихся возрастет, победит оппозиция. Количество избирателей, которые голосуют за тех, кого скажут, при этом не меняется — это бюджетники и пожилые люди, которых обслуживают соцработники. Таким образом, чем меньше людей придет на выборы, тем лучше для власти», — говорит Егоров.

В ответ на бездействие избиркома движение «Солидарность» решило предпринять экстренные меры. «Мосизбирком делает все, чтобы на фоне низкой явки победил кандидат от «Единой России». Мы на себя возьмем работу избирательной комиссии. У «Солидарности» есть большой план о том, как проинформировать людей. Я бы не хотел раскрывать его подробности», — сказал один из лидеров «Солидарности» и кандидат в мундепы Красносельского района Илья Яшин.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который организовал штаб по подготовке кандидатов в муниципальные депутаты, рассказал, что преграды со стороны городской администрации были ожидаемы, и потому активисты начали обход по квартирам.

«Может, сейчас агитация со стороны оппозиционных кандидатов незаметна, но не плакаты все решают, а хождение по квартирам. У нас 1000 человек ходят и информируют людей о выборах и о кандидатах. Приблизительно 20 % открывают нам двери. Мы с самого начала прекрасно понимали, что власти попытаются слить выборы, поэтому явкой занимаемся сами», — пояснил он.

Данные по досрочному голосованию, стартовавшему 30 августа, говорят о том, что москвичам о выборах известно — явка здесь оказывается неожиданно высокой.

«Массово идут избиратели, не те, которых подвозят, а реальные. В ТИКах им не дают проголосовать, требуют документы подтверждающие отъезд. По классификации «Голоса», обычно 7–10 человек в день, проголосовавших досрочно, — признак фальсификаций. Но в этом году все совсем не так. Люди сознательно приходят отдать свой голос. Думаю, 10 сентября можно ожидать высокую явку», — считает кандидат по Тимирязевскому району Юлия Галямина.

Дмитрий Гудков призывает заинтересованных в переменах москвичей прийти на выборы. Если этого не случится, то власти приведут на участки по 500 бюджетников, и их кандидаты победят, напоминает политик.

«У нас уже есть история успеха в Щукино, где из 15 депутатов восемь независимых. Там глава управы отчитывается за каждую копейку. Даже если демократические кандидаты станут вторыми, третьими, четвертыми по счету, они все равно пройдут в Совет депутатов», — заключает Гудков.

В среду стало известно, что голосовать за кандидатов в муниципальные депутаты собирается президент Владимир Путин, который решил впервые воспользоваться своим активным избирательным правом на выборах такого уровня. Очевидно, что действия Мосгоризбиркома находятся в прямом противоречии с политической позицией главы государства.