Иду на муниципальные выборы в Москве: кто участвует, кто спойлер, сколько «галочек»?

Муниципальные выборы в Москве состоятся в ближайшее воскресенье — 10 сентября. На 1502 депутатских мандата в 325 округах претендуют более 7500 человек, то есть в списках по каждому округу в среднем по 23 кандидата.

Многие москвичи не знают, за кого отдать голос, и слабо разбираются в превратностях местной политики — тем более что голосовать можно будет сразу за пять кандидатов. «Новая газета» подготовила инструкцию, которая поможет сориентироваться на участке.

Что вы увидите в бюллетене

В бюллетенях для голосования будет, скорее всего, лишь минимальная информация: ФИО кандидата, место и год рождения, род его деятельности и название партии, от которой он выдвигается. Будет ли на бумаге содержаться что-то еще, решит территориально-избирательная комиссия — от округа к округу вид бюллетеня может отличаться. Нужно быть готовым к тому, что дополнительных сведений на участке вам вообще предоставить не смогут. В частности, могли бы быть полезны информационные плакаты с фотографиями и биографиями претендентов на пост мундепов. С этим опять же все непросто. Многие ТИКи отказались делать такие стенды, объясняя свое решение нехваткой места и средств. Поэтому официальный список зарегистрированных кандидатов по вашему району можно заблаговременно найти на сайте Центризбиркома. Чтобы узнать подробности биографии конкретного кандидата, придется искать его имя в интернете.

У вас есть право выбрать не более пяти фамилий из бюллетеня.

Поставив галочку лишь напротив одного имени, вы увеличиваете шансы конкурентов вашего кандидата — они смогут получить голоса тех, кто воспользовался правом выдвигать всех пятерых депутатов.

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Какие политические силы участвуют

Большинство кандидатов выдвигается от партий, представленных в Госдуме («Единой Россия», КПРФ, «Справедливой Россия», ЛДПР). Широко представлена на этих выборах и оппозиция, одна только партия «Яблоко» выдвинула 931 кандидата. В списках также можно обнаружить самовыдвиженцев — и в них разобраться труднее всего, особенно если в бюллетене в вашем районе нет представителей партии, которой вы готовы отдать голос.

Есть важный нюанс: не все кандидаты, представляющие ту или иную партию, являются ее членами.

Тут стоит помнить хотя бы об объединенных демократах (1036 кандидатах в 125 районах Москвы — ред.). Это сторонники оппозиции, которых поддержал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Информация о таких кандидатах по каждому отдельному округу доступна на сайте mundepgudkov.ru. Среди них можно обнаружить и самовыдвиженцев, и яблочников, и даже коммунистов со справедливороссами.

Кто такие независимые кандидаты

Стать муниципальным депутатом в 2017 году проще, чем раньше. Например, движение «Открытая Россия» основало школу для желающих поучаствовать в выборах. Обучение в образовательном центре прошли 450 человек, из них около 300 выдвинулись от различных партий, некоторые, в том числе как самостоятельные кандидаты.

Самовыдвиженцев среди оппозиционеров не очень много, ведь для успешной агитации необходимы средства, команда помощников и узнаваемость. Зачастую кандидат, называющий себя независимым, может на деле оказаться связан с «Единой Россией» или управой своего района.

Как вычислить кандидата от управы

Сторонники «Единой России» часто камуфлируются под самовыдвиженцев. Чтобы разобраться, кто на самом деле перед вами, стоит взглянуть на списки кандидатов предыдущих выборов (их можно найти по ссылке на сайте Центризбиркома выше — если задать фильтр на 2012 год). Есть вероятность обнаружить нынешнего «самовыдвиженца» в рядах какой-нибудь партии. Например, в округе «Аэропорт» действующий член Совета депутатов Дмитрий Князев на прошлых муниципальных выборах выдвигался от партии «Единая Россия», на сайте округа тоже значится единороссом, а сейчас выступает как самовыдвиженец.

Чаще всего липовыми самовыдвиженцами являются начальники-бюджетники, работающие в медицинских или учебных учреждениях,

за них часто агитируют активнее, чем за других кандидатов.

Как вычислить спойлеров

Среди длинного списка кандидатов стоит попытаться отсеять спойлеров. Например, человека с такой же или очень похожей фамилией, как и ваш кандидат, или название партии, похожее на ту, за которую вы хотите проголосовать. Сделать это в день голосования будет сложно.

Чаще всего в выдвижении кандидатов-двойников замечены «Коммунисты России». Как правило, от них баллотируются представители госучреждений.

Бывают и другие случаи.

В частности, в Хамовниках кандидатом является безработный самовыдвиженец Кац Максим Петрович, который лишь отчеством отличается от Каца Максима Евгеньевича, координатора проекта Гудкова «Муниципальные выборы». Кандидаты-спойлеры обычно не ведут агитацию, их мало кто знает и мало кто видел.